Nowa Ordynacja podatkowa od 1 stycznia 2019 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się projekt Nowej Ordynacji podatkowej. Nowa Ordynacja zastąpi dotychczasową i będzie od niej dwukrotnie obszerniejsza ponieważ będzie zawierała aż 687 artykułów (w obecnej Ordynacji mamy ,,zaledwie’’ 344 artykuły). Wprowadzenie nowych przepisów będzie wymagało zmian w aż 140 ustawach.

W liczącym aż 511 stron uzasadnieniu do projektu wskazano na 2 główne cele wprowadzenia nowej Ordynacji, mianowicie:

ochrona podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi oraz

zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków.

Zwiększenie ochrony podatnika nastąpi dzięki wprowadzeniu wielu nowych i modyfikacji starych mechanizmów prawnych, które ochronią go w kontaktach z administracją podatkową, co wpłynie na poprawę zaufania obywatela do administracji podatkowej. Posłuży temu m.in. wprowadzenie katalogu zasad ogólnych prawa podatkowego, określenie praw i obowiązków podatnika, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego czy też wprowadzenie dłuższych terminów do wniesienia odwołania i zażalenia.

Drugi cel ma zostać osiągnięty m.in. poprzez: wprowadzenie efektywnego modelu postępowania podatkowego (postępowanie uproszczone, postępowanie reprezentatywne, eliminacja postępowań dotyczących bagatelnych kwot podatku), wprowadzenie obowiązku współdziałania podatnika i organu podatkowego, upowszechnienie stosowania komunikacji elektronicznej, sprecyzowanie przesłanek stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Co nowego?

Nowa Ordynacja wprowadza szereg całkiem nowych mechanizmów, co widać wyraźnie po fakcie jak obszerny to będzie akt. Chodzi tu m.in. o:

Wprowadzenie katalogu zasad ogólnych prawa podatkowego;

Jak wskazano w uzasadnieniu, jest to realizacja najdłużej zgłaszanego postulatu dotyczącego porządkowania ogólnego prawa podatkowego. Katalog dyrektyw wskazujących kierunek postępowania w określonym sytuacjach funkcjonował w doktrynie i orzecznictwie jednak nie wszystkie z tych dyrektyw wskazano w Ordynacji (np. nie ma zasady ugodowego załatwiania spraw, zasady pragmatyzmu).

Postanowiono więc o zebraniu zasad ogólnych w jednym miejscu – dział I rozdział 2 nowej Ordynacji.

Określenie praw i obowiązków podatnika

Projektodawca pragnie zagwarantować podatnikowi prawo do m.in. ochrony prywatności oraz zachowania danych w poufności, prawo do wyboru sposobu opodatkowania).