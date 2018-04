4000 na niepełnosprawne dziecko - uprawnieni, wniosek

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Stan zdrowia dziecka należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Osobami uprawnionymi do pobierania świadczenia są: matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku zbiegu prawa tych osób do otrzymania świadczenia, wypłaca się je tej osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

Pomoc jest przyznawana bez względu na wysokość osiąganego dochodu. Należy jednak pamiętać o przedłożeniu przez rodziców zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie takie może zostać wystawione również przez położną.

Wzór wniosku o przedmiotowe świadczenie określony jest w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wniosek można pobrać na stronie https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/wniosek.doc/238c66a8-8a48-4fbc-ba74-4a027408b352

lub bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej (albo w innej jednostce, w której gmina wypłaca świadczenia).

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Pani Maria złożyła do ośrodka pomocy społecznej wniosek o wypłatę 4000 zł na dziecko. Spóźniła się o miesiąc. W tej sytuacji organ pozostawi wniosek bez rozpoznania.

Dziecko pana Mikołaja urodziło się 1 stycznia 2018 r. Wniosek powinien zostać złożony do 2 stycznia 2019 r., ponieważ 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Warto pamiętać o tym, iż świadczenie:

- nie jest wliczane do dochodu, branego pod uwagę przy wypłacaniu świadczeń z pomocy społecznej;

- nie podlega egzekucji;

- nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Co z rodzicami adopcyjnymi?

Ze względu na 12-miesięczny termin na złożenie wniosku rodzice i często długie procedury rodzice adopcyjni nie zawsze mogą skorzystać ze świadczenia. Rzecznik Praw Dziecka 3 kwietnia 2018 r. zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych, likwidujących nierówności w dostępie do świadczeń rodziców adopcyjnych. Jak wskazuje RPD, ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” nie zawiera rozwiązania analogicznego, jak w przypadku tzw. Becikowego, gdzie wniosek przez rodziców adopcyjnych składany jest w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

