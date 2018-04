Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 2018

Niezbędne potrzeby bytowe

Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. pieniądze mogą być wypłacane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:

zakupu żywności,

leków i leczenia,

opału,

odzieży,

niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,

kosztów pogrzebu.

Nie jest to katalog zamknięty kosztów. Oznacza to, iż możliwe jest wnioskowanie o pomoc finansową na pokrycie także innych wydatków. Każda sprawa powinna być jednak rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji wnioskodawcy oraz celów pomocy społecznej.

W pewnych sytuacjach można zatem ubiegać się o zasiłek na spłatę zaległości czynszowych. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 października 2007 r. (sygn. akt I OSK 45/07), „przepis art. 3 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) stanowi, iż potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Z przepisu tego, w oparciu o "utartą linię orzecznictwa", składające skargę kasacyjną Kolegium wyprowadza wniosek, iż nie jest możliwe przyznanie pomocy społecznej na spłatę zaległości czynszowych. Ze stanowiskiem takim nie można się zgodzić. Art. 39 tej samej ustawy reguluje kwestię przyznawania zasiłków celowych. Zasiłek taki, stosownie do ust. 1 tego artykułu, może być przyznany w celu zaspokojenia "niezbędnej potrzeby bytowej". W ust. 2 tego artykułu wymieniono w sposób przykładowy, używając zwrotu "w szczególności", cele, na które może być taki zasiłek przyznawany, nie wspominając nic o zadłużeniu czynszowym. W żadnym jednak przypadku nie można uznać, że zaległości w opłacie czynszu nie mieszczą się w kategorii "niezbędnej potrzeby życiowej". Posiadanie, czy też utrzymanie mieszkania niewątpliwie do takiej kategorii należy”.

Osoby bezdomne

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Dochód nie zawsze uwzględniany

Co do zasady zasiłek celowy jest przyznawany osobom spełniającym kryterium dochodowe. W 2018 r. kryterium to wynosi: