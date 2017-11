Od 2018 r. więcej czasu na reklamacje wadliwego towaru

Inicjatywa zmian w zakresie rękojmi to inicjatywa pojedynczego obywatela z Gdańska, który zauważył pewne wady w obecnie obowiązujących przepisach i swoimi spostrzeżeniami podzielił się z Komisją Petycji. Komisja Petycji wniosła do Sejmu projekt nowelizacji k.c.

Wymiana towaru na wolny od wad

Kwestie związane z rękojmią zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym. Rękojmia to uprawnienia kupującego, które przysługują mu w przypadku, gdy okaże się, że zakupiony produkt jest wadliwy. Kupujący może żądać:

odstąpienia od umowy (gdy wada jest istotna);

obniżenia ceny produktu;

naprawy produktu;

wymiany produktu na wolny od wad.

Sprzedawca jest zobowiązany do wymiany produktu lub jego naprawy bez zbędnych niedogodności i w terminie dogodnym dla kupującego.

Roszczenie o naprawę produktu lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Problem, który ma zostać rozwiązany dotyczy wymiany produktu na nowy. Chodzi o to, że w przypadku gdy kupujący zgłosi żądanie wymiany produktu i zostanie on już wymieniony to termin na dokonanie reklamacji nie biegnie od nowa.

Jeżeli rzecz popsuje się niedługo po zakupie to nie ma problemu – po wymianie jej na nową , gdy ponownie się popsuje, będzie jeszcze czas na ponowną reklamację rzeczy (np. na żądanie odstąpienia od umowy).

Gorzej gdy rzecz popsuła się np. po 7 miesiącach – w takim przypadku nie ma zbyt wiele czasu na sprawdzenie rzeczy, a przecież sprzęt może niedługo popsuć się po raz drugi (co często się zdarza). W takim wypadku często dochodzi do przekroczenia rocznego terminu co bywa podstawą do odmowy ponownej reklamacji.

Poprawne rozwiązanie zostało zaczerpnięte z rozwiązania obowiązującego w zakresie gwarancji - gdy towar zostaje wymieniony na towar wolny od wad w wyniku realizacji uprawnień nabywcy z tytułu gwarancji – termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Projektodawcy chcą wprowadzić analogiczne rozwiązanie w zakresie rękojmi.

Termin będzie biegł od nowa

Tak jak już zostało wspomniane projektodawcy chodzi o to, żeby wprowadzić ponowny bieg terminu do dokonania reklamacji, w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad. Dotyczyć to będzie jednak sytuacji gdy kupującym jest konsument.

Proponuje się by proponowane przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. Zastrzeżono, że nowe przepisy będą dotyczyć umów zawartych po wejściu w życie nowelizacji – do starych umów znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Jeśli przepisy weszłyby w życie to gdyby Ebenezer S (z bólem serca), zakupił pralkę, która po 7 miesiącach okazałaby się wadliwa i zażądałby wymiany pralki na nową, jednak po wymianie pralki okazałoby się, że wymieniona również jest wadliwa to w takim wypadku Ebenezer S miałby znowu 1 rok na dokonanie ponownej reklamacji na podstawie rękojmi.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie ochrony konsumenta a w niektórych sytuacjach zapewni realną możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi.

