Zasady przyznawania zasiłku stałego w 2017 r.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, które przysługuje dwóm grupom osób. Po pierwsze, pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od ustalonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, które wynosi 461 zł. Za osobę samotnie gospodarującą można uznać też osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego, jeżeli przedtem była uprawniona do zasiłku stałego. Zasiłek ustalany jest w wysokości różnicy między wskazanym w ustawie kryterium dochodowym a dochodem tej osoby, przy czym jego kwota nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Po drugie zasiłek stały może otrzymać pełnoletnia osoba pozostająca w rodzinie, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 316 zł. Wtedy kwota zasiłku stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek stały nie przysługuje w sytuacji jeśli dana osoba jest uprawniona do innych świadczeń: renty socjalnej lub świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego czy też dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Zmiany od 2017 r.

W wyroku z dnia 6 października 2015 r. (sygn. akt SK 19/14) Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Ustawodawca uwzględniając uwagi Trybunału znowelizował artykuł 106 tej ustawy dodając do niego ustępy 7-11.

Od początku 2017 r. w przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego. Następnie w przypadku spełnienia warunków, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy – postępowanie zawiesza się do dnia dostarczenia orzeczenia. Na okres zawieszenia postępowania osobie tej przyznaje się zasiłek okresowy. Jeżeli orzeczenie zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego. Zaś gdy orzeczenie zostanie dostarczone po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie. W przypadku niedostarczenia orzeczenia w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, zawieszone postępowanie podejmuje się z urzędu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 38).

