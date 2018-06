Zasiłek rodzinny 2018/2019 - kryterium dochodowe, kwota

Rząd proponuje, by wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosiła 674 zł. Dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem kryterium to byłoby wyższe i wynosiło 764 zł. Stawki miałyby obowiązywać od 1 listopada 2018 r.

Proponowane kwoty nie zmieniłyby się zatem w stosunku do obecnie obowiązujących.

Kryteria dochodowe oraz wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata. 1 listopada powinna nastąpić najbliższa weryfikacja. Rada Ministrów propozycje przedmiotowych kwot przedstawia Radzie Dialogu Społecznego. RDS do 15 czerwca ustala wysokość kwot. Jeżeli tego nie zrobi, to nowe stawki zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Według przyjętej przez rząd propozycji z połowy maja 2018 r. kwoty zasiłku rodzinnego i dodatków w okresie zasiłkowym 2018/2019 mają wynosić:

zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł, powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,



Powyższymi wskaźnikami zajmie się Rada Dialogu Społecznego, która 7 czerwca 2018 r. spróbuje wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie.

Terminy

Od 1 sierpnia 2018 r. będzie można złożyć wniosek o świadczenia na nowy okres zasiłkowy.

Jeżeli prawidłowo złożymy odpowiednie dokumenty do 31 sierpnia, to zasiłek rodzinny powinniśmy otrzymać do 30 listopada 2018 r. Wypłata świadczenia do 31 grudnia nastąpi, jeżeli dokumenty zostaną złożone w okresie od 1 września do 31 października 2018 r. Do 28 lutego 2019 r. – gdy wniosek zostanie złożony od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r.

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

