Rząd Donalda Tuska zyskał czwartego wicepremiera. Został nim minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodatkowo Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku minister fuduszy i polityki regionalnej zastąpiła Agnieszka Bartol. Prezydent Karol Nawrocki powołał w piątek powołał obie te osoby na nowe stanowiska.

Andrzej Domański nowym wicepremierem

Prezydent Karol Nawrocki powołał w piątek ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na funkcję wicepremiera. Domański został tym samym czwartym wicepremierem w rządzie Donalda Tuska.

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Andrzej Domański od 13 grudnia 2023 r. pełni stanowisko ministra finansów, a od 24 lipca 2025 r. jest ministrem finansów i gospodarki.

Nowa minister funduszy i polityki regionalnej

Prezydent Karol Nawrocki powołał w piątek Agnieszkę Bartol na funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej. Zastąpiła ona na tym stanowisku Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Prezydent jednocześnie odwołał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz z funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej.

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W październiku Premier Donald Tusk ogłosił decyzję o zaproponowaniu kandydatury Bartol, dotychczasowej stałej przedstawicielki RP przy Unii Europejskiej, po tym, jak tydzień wcześniej ówczesna szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o odejściu z rządu.