Kampanie społeczne wciąż przekonują nas o tym, jak istotną rolę odgrywają w naszym społeczeństwie honorowi dawcy krwi. Niestety obowiązujące przepisy przyznające tej grupie osób szczególne uprawnienia, które w założeniu mają być odzwierciedleniem społecznego uznania, nie spełniają w tym zakresie swojego zadania. Część uprawnień, którymi mogą cieszyć się krwiodawcy ma charakter typowo symboliczny, jak np. w przypadku tytułów i odznak Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, a z drugiej wymiar materialny przybierający postać np. zwrotu utraconego zarobku, zwrotu kosztów przejazdu, czy posiłków regeneracyjnych.

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Kwota rekompensaty wzrośnie dwukrotnie

Jak wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych m.in. na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty i litrów oddanej krwi lub jej składników. Obecnie, czyli do końca 2026 roku kwota rekompensaty stosowana do obliczania wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa wynosi 130 zł. Jednak już od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie i będzie wynosiła 260 zł. Nie należy ulegać złudnemu wrażeniu, że te 260 zł to kwota, która trafia do krwiodawców. Służy ona jedynie do ustalenia wartości darowizny, którą honorowy dawca krwi na ogólnych zasadach może odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Choć wskazana wartość wzrośnie, to nadal będą w tym zakresie obowiązywały ogólne ograniczenia dotyczące uwzględniania w kalkulacji podatkowej darowizn. Między innymi, łączna kwota odliczenia darowizn, w tym również tej na cele krwiodawstwa, nie będzie mogła przekroczyć 6 procent rocznego dochodu (lub przychodu w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego).

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Na trzynastce krwiodawca straci

Jakie inne uprawnienia przysługują krwiodawcom? Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje m.in. zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi. Przysługuje mu również zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Oznacza to, że krwiodawstwo co do zasady nie wpływa na wysokość bieżącego wynagrodzenia przysługującego krwiodawcy. Jednak inaczej jest w przypadku prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Z obowiązujących przepisów wynika bowiem, że przy obliczaniu podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyłączeniu podlega m.in. wynagrodzenie za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Taką nieobecnością jest m.in. nieobecność związana z krwiodawstwem, co oznacza, że obliczając wysokość wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzystał ze związanego z tym zwolnienia od pracy, należy miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Oznacza to więc, że dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące krwiodawcy będzie niższe od tego, które otrzymałby, gdyby nie oddał krwi