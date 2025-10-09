REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?

Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 października 2025, 17:33
Tomasz Piwowarski
radca prawny
odpady, system kaucyjny, segregacja śmieci, gospodarka odpadami, kaucja
Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

O systemie kaucyjnym, polegającym na selektywnym recyklingu butelek szklanych, plastikowych oraz puszek aluminiowych o określonej pojemności w ostatnim czasie było głośno i napisano już prawie wszystko. Co jednak w przypadku, gdy ktoś nie chce lub nie ma możliwości i warunków, aby kolekcjonować niezgniecione butelki i puszki oraz oddawać je w punktach zbiorczych (np. automatach lub zobowiązanych do tego sklepach)? Czy zgodne z przepisami będzie wyrzucanie takich opakowań jak dotąd do odpadów segregowanych, to jest butelki szklane do zielonych, a butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe do żółtych pojemników?

rozwiń >

Co obejmuje system kaucyjny?

Krótkie przypomnienie - system kaucyjny dotyczy opakowań jednorazowych po napojach wprowadzanych na rynek po 1 października 2025 r. Opakowania muszą być oznaczone w wyraźny sposób, że podlegają systemowi kaucyjnemu. W obrocie nadal mogą się znajdować opakowania, które mu nie podlegają. Trzeba też pamiętać, że nie wszystkie opakowania napojów będą podlegały temu systemowi. Podlegają mu wyłącznie:

REKLAMA

REKLAMA

  • puszki aluminiowe o pojemności do 1 litra – kaucja wynosi 0,50 zł,
  • butelki plastikowe PET o pojemności do 3 litrów – kaucja wynosi 0,50 zł,
  • butelki szklane o pojemności do 1,5 litra – kaucja wynosi 1,00 zł.

Warto pamiętać (co komplikuje system), że istnieją także pewne ustawowe wyjątki – system kaucyjny nie obejmuje np. puszek po piwie rzemieślniczym, butelek po wodzie niegazowanej w szkle powyżej 1,5 l czy opakowań wielokrotnego użytku. Kluczowe jest jednak sprawdzanie opakowań, to jest czy mają oznaczenie systemu kaucyjnego. Jeżeli je posiadają, to z całą pewnością podpadają pod system; jeżeli nie – należy się ich pozbywać w dotychczasowy sposób, to jest wrzucać do odpowiednich odpadów segregowanych.

Czy można wyrzucać opakowania objęte systemem kaucyjnym do odpadów segregowanych?

Jak się okazuje, od 1 października 2025 r. nie ma wcale zakazu wyrzucania opakowań objętych systemem kaucyjnym do pojemników na segregowane odpady komunalne. To oznacza, że opakowania podlegające systemowi kaucyjnemu można wrzucać do śmieci segregowanych. Nadal surowce z nich będą odzyskiwane przez gminny system zbiórki odpadów segregowanych. Oczywiście pomimo takiej możliwości, nie zachęcamy do ignorowania systemu kaucyjnego, do którego po prostu z czasem zapewne się przyzwyczaimy.

Czy coś mi grozi, jeżeli nie oddam butelki do systemu kaucyjnego?

Pomimo szerokiej kampanii informacyjnej, oraz szeregu informacji i materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dedykowanej systemowi kaucyjnemu, nie informuje ono o żadnych grożących karach czy innego rodzaju sankcjach za pozbywanie się opakowań objętych systemem kaucyjnym w dotychczasowy sposób – to jest wyrzucanie ich do odpowiednich odpadów segregowanych.

REKLAMA

Kalendarz INFOR na 2026 rok

System funkcjonuje więc na razie jako zachęta o charakterze ekonomicznym – to jest zwracając opakowanie do systemu, odzyskamy kaucję. Trzeba zaś pamiętać, że rezygnując z tego, zakupy napojów w objętych systemem opakowaniach będą nas po prostu kosztowały więcej. Wrzucenie ich do żółtego pojemnika (plastik i metale) lub zielonego (szkło) spowoduje utratę kaucji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Jan z żoną Teresą miesięczne kupują do swojego gospodarstwa domowego cztery zgrzewki wody mineralnej o pojemności 2l, to jest łącznie 24 butelki, 5 napojów gazowanych w butelkach o pojemności 1,75 l, 8 soków tłoczonych w butelkach szklanych, a także 2 butelki wina o pojemności 0,75 l oraz 8 napojów w puszkach 0,5l.

Korzystając z systemu kaucyjnego i oddając wszystkie wyżej wskazane opakowania, mogą odzyskać miesięcznie kwotę 28,50 zł, która w przypadku wyrzucania tych opakowań jak dotąd do śmieci segregowanych, by przepadła. To niemal 30 zł miesięcznie, a opłaty na tym poziomie są często ustalane za odbiór odpadów segregowanych w gminach w przeliczeniu za jednego mieszkańca.

Dlaczego mimo braku zakazów, lepiej nie pomijać systemu kaucyjnego?

Musimy również mieć na uwadze, że zaplanowany poziom odzysku surowców z opakowań systemu kaucyjnego został ustalony na docelowo 90%, a więc stosunkowo wysokim poziomie. System kaucyjny został zaplanowany jako samodzielny i niezależny od powszechnej zbiórki odpadów, za które odpowiadają gminy. Jeżeli skala rezygnacji z uczestniczenia w nim będzie na tyle duża, że zaburzy funkcjonowanie systemu, może się okazać, że koszty gospodarowania odpadami, które wszyscy ponosimy, ostatecznie wzrosną ze względu na nieosiąganie wystarczających poziomów recyklingu odpadów. Jeżeli masowo nie będziemy korzystać z tego systemu, to może się też okazać, że zostanie wprowadzona w przyszłości metoda kija, to jest ustawodawca zdecyduje się na kary za nieprzestrzeganie systemu kaucyjnego, np. podobne do tych, jakie funkcjonują w przypadku braku segregacji lub niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych.

Jak korzystać z systemu kaucyjnego?

Jak już wyżej wspomniano, dotyczy on wyłącznie opakowań oznaczonych symbolem systemu kaucyjnego. Opakowania te muszą być zwracane do automatu zwrotnego lub punktu zwrotu opakowań, aby odzyskać wpłaconą kaucję i wspierać wysoki poziom recyklingu. Zwracane opakowania nie mogą być zgniecione, powinny być czyste (to jest bez resztek napojów). Naklejone etykiety mogą być pozostawione. W przypadku opakowań z występującą zakrętką, powinny one zostać zwrócone wraz z nią. Na opakowaniach powinien być czytelny kod kreskowy, szczególnie w przypadku zwrotu w automacie, gdyż bez tego rodzaj opakowania nie zostanie rozpoznany. Obowiązek przyjmowania zwrotu mają sklepy o powierzchni powyżej 200 m2. Powinny one być także w wyraźny sposób oznaczone jako punkty przyjęć opakowań systemu kaucyjnego. Sklepy o powierzchni do 200 m2 mogą dobrowolnie przystąpić do systemu, ale jeżeli taki sklep nie przystąpił, to nie ma obowiązku przyjąć od nas opakowania. Zwrot kaucji ma zaś następować natychmiastowo w formie gotówkowej lub na konto powiązane z okazaną przy zwrocie kartą płatniczą.

Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz

Co się dzieje z nieodzyskaną kaucją?

Nieodzyskana kaucja zasila operatorów systemu kaucyjnego, którymi w Polsce są spółki akcyjne, zwykle tworzone przez duże sieci sprzedaży i producentów napojów. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że operatorzy działają w oparciu o ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z wymogami ustawy, spółki będące operatorami systemu działają w systemie non-profit, co oznacza, że swoje przychody – w tym te z nieodebranej kaucji – powinny być przeznaczane jedynie na zgodne z działalnością cele, a więc głównie na utrzymanie oraz rozwój systemu kaucyjnego i działalność zwiększającą poziom edukacji społeczeństwa w tym zakresie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 870).

Powiązane
Podatek od nieruchomości 2026. Jakie będą nowe stawki i jak najlepiej opłacić daninę?
Podatek od nieruchomości 2026. Jakie będą nowe stawki i jak najlepiej opłacić daninę?
Czy to koniec z promocjami skłaniającymi klientów do kupowania dużej ilości piwa, np. 5 puszek + 5 gratis? Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Czy to koniec z promocjami skłaniającymi klientów do kupowania dużej ilości piwa, np. 5 puszek + 5 gratis? Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Opłata Śmieciowa 2026. Nowe zasady i podwyżki w segregacji bioodpadów
Opłata Śmieciowa 2026. Nowe zasady i podwyżki w segregacji bioodpadów
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy można zignorować system kaucyjny i dalej wyrzucać puszki, plastikowe i szklane butelki do odpadów segregowanych tak jak dotychczas? Czy grożą za to kary?
09 paź 2025

O systemie kaucyjnym, polegającym na selektywnym recyklingu butelek szklanych, plastikowych oraz puszek aluminiowych o określonej pojemności w ostatnim czasie było głośno i napisano już prawie wszystko. Co jednak w przypadku, gdy ktoś nie chce lub nie ma możliwości i warunków, aby kolekcjonować niezgniecione butelki i puszki oraz oddawać je w punktach zbiorczych (np. automatach lub zobowiązanych do tego sklepach)? Czy zgodne z przepisami będzie wyrzucanie takich opakowań jak dotąd do odpadów segregowanych, to jest butelki szklane do zielonych, a butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe do żółtych pojemników?
Prawa samotnego rodzica. Zasiłki, ulgi, alimenty i uprawnienia pracownicze. Oto, co Ci się należy!
09 paź 2025

Samotne rodzicielstwo stawia przed rodzicami wiele wyzwań, zarówno emocjonalnych, jak i finansowych. W Polsce system prawny oferuje szereg narzędzi i wsparcia, które mają ułatwić funkcjonowanie samotnego rodzica. Wiedza na temat przysługujących uprawnień jest kluczowa, aby w pełni korzystać z ochrony, jaką zapewniają przepisy. Dotyczy to zarówno aspektów socjalnych, jak i kwestii zatrudnienia.
Wyłączenie od dziedziczenia a wydziedziczenie. Co z zachowkiem?
09 paź 2025

Chociaż nazwy te brzmią podobnie, to w praktyce wyłączenie od dziedziczenia i wydziedziczenie są różnymi instytucjami prawa spadkowego. Na czym polega wyłączenie od dziedziczenia? Czy testament negatywny pozbawi niedoszłego spadkobiercę zachowku? Kiedy wydziedziczenie jest skuteczne?
Opłata Śmieciowa 2026. Nowe zasady i podwyżki w segregacji bioodpadów
09 paź 2025

Właściciele domów i mieszkań muszą przygotować się na kolejne obciążenie budżetu. W 2026 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wielu miastach i gminach wzrosną, a jednocześnie wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne zasady segregacji, zwłaszcza w zakresie bioodpadów i systemu kaucyjnego.

REKLAMA

Budżet państwa zapłaci składki za nianię (np. za babcię). Dla emerytki to szansa na wyższą emeryturę. Trzeba tylko podpisać tę umowę
09 paź 2025

Znalezienie odpowiedzialnej osoby, która z troską zajmie się dzieckiem, to dla wielu rodziców ogromne wyzwanie. Nianią może być zarówno młoda osoba wchodząca na rynek pracy, jak i babcia, która chce dorobić do emerytury. ZUS informuje, że zatrudnienie opiekunki (także np. babci) na podstawie umowy uaktywniającej to rozwiązanie proste, bezpieczne i korzystne finansowo dla obu stron.
Tyle dla emerytów, tyle dla rodziców. Sejm bierze się za budżet na 2026 rok
09 paź 2025

Sejm rozpoczął prace nad budżetem państwa na 2026 rok, który przewiduje zarówno rekordowe wydatki na obronę i ochronę zdrowia, jak i konkretne wsparcie dla emerytów, rencistów oraz rodziców. Projekt ustawy kładzie nacisk na stabilność finansów państwa, rozwój infrastruktury, inwestycje strategiczne i politykę prorodzinną, a jednocześnie przewiduje kontynuację popularnych programów społecznych, takich jak 13. i 14. emerytura czy „Rodzina 800+”.
Polski sąd pyta TSUE o WIBOR w umowach kredytu sprzed 2018 roku. Czy to będzie „orzecznicza bomba”?
09 paź 2025

Zapamiętajmy datę 25 września 2025 roku, gdyż może ona być jedynym z kamieni milowych spraw dotyczących kredytów ze zmienną stopą procentową opartą na WIBOR. Tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpoznający sprawę o sygn. akt XXVIII C 22943/22, postanowił zadać Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne, które mogą okazać się przełomowe dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy przed 1 stycznia 2018 roku.
Czy to koniec z promocjami skłaniającymi klientów do kupowania dużej ilości piwa, np. 5 puszek + 5 gratis? Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
09 paź 2025

Wszystko zaczęło się od alkotubek, a teraz całkiem możliwe, że już w 2026 r. będzie koniec z promocjami skłaniającymi klientów do kupowania dużej ilości piwa, np. 5 puszek + 5 gratis. Nie wiadomo natomiast co ze sprzedażą alkoholu na stacjach benzynowych. Wciąż trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - propozycji jest dużo, stanowiska są zróżnicowane a resort zdrowia próbuje wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie dla konsumentów ale i przedsiębiorców.

REKLAMA

Wiek emerytalny kobiety w górę? To tylko pierwszy krok do koniecznych zmian!
09 paź 2025

Wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest raczej nieuniknione, a w przyszłości może czekać nas jego dalsze podnoszenie. To jest efekt zmian demograficznych oraz wyzwań ekonomicznych, z którymi musi zmierzyć się system emerytalny w Polsce. Co nas czeka?
Ustawa o asystencji osobistej wchodzi w życie. Co czeka osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów?
09 paź 2025

Projekt ustawy o asystencji osobistej to ogromny krok w kierunku niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. Ma zastąpić niestabilne programy (jak AOON) systemową regulacją. Nowa ustawa, przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów we wrześniu 2025 r., wprowadza pełną indywidualizację wsparcia, którego wymiar może sięgnąć nawet 240 godzin miesięcznie. Sprawdź, co ta rewolucja oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich.

REKLAMA