Jakie będą podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia? Jest projekt rozporządzenia

29 stycznia 2026, 14:56
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. W związku z tym zmienią się przepisy kształtujące stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników ochrony zdrowia. Projektowana zmiana zakłada, że najniższa kwota wynagrodzenia wyniesie 4806 zł. Jaka będzie wysokość maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego?

Zmiana wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Projektowane rozporządzenie zakłada zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ochrony zdrowia w podziale na:

  • pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra zdrowia oraz pracowników zatrudnionych w wojewódzkich centrach zdrowia publicznego,
  • pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników Centrum e-Zdrowia

Dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia projekt rozporządzenia przewiduje:

  • minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania I–XV odpowiednio od 4806 zł do 8030 zł (obecnie są to kwoty od 4666 zł do 7790 zł),
  • maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego wynoszą od 5250 zł do 22770 zł (obecnie są to kwoty od 5090 zł do 22100 zł).

Oznacza to wzrost minimalnych i maksymalnych stawek o ok. 3%. Podwyższenie stawek wynagrodzenia nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników, natomiast pozwoli na ustalenie wyższych wynagrodzeń w przyszłości.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pozostałych pracowników ochrony zdrowia

Projekt przewiduje, że dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania I–XVIII wyniosą odpowiednio od 4806 zł do 5670 zł (obecnie od 4666 zł do 5500 zł),
  • maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego wyniosą od 5030 zł do 11160 zł (obecnie są to kwoty od 4880 zł do 10830 zł).

Taka wysokość minimalnych i maksymalnych stawek oznacza wzrost o ok. 3%. I w tym przypadku maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego stanowią o możliwości, a nie obowiązku pracodawcy ustalenia zatrudnionemu pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego na takim poziomie.

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2026 r.

Źródło: INFOR
