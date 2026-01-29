Jakie będą podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia? Jest projekt rozporządzenia
Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. W związku z tym zmienią się przepisy kształtujące stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników ochrony zdrowia. Projektowana zmiana zakłada, że najniższa kwota wynagrodzenia wyniesie 4806 zł. Jaka będzie wysokość maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego?
- Zmiana wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego
- Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników Centrum e-Zdrowia
- Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pozostałych pracowników ochrony zdrowia
- Wejście w życie rozporządzenia
Zmiana wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.
Projektowane rozporządzenie zakłada zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ochrony zdrowia w podziale na:
- pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra zdrowia oraz pracowników zatrudnionych w wojewódzkich centrach zdrowia publicznego,
- pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia.
Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników Centrum e-Zdrowia
Dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia projekt rozporządzenia przewiduje:
- minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania I–XV odpowiednio od 4806 zł do 8030 zł (obecnie są to kwoty od 4666 zł do 7790 zł),
- maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego wynoszą od 5250 zł do 22770 zł (obecnie są to kwoty od 5090 zł do 22100 zł).
Oznacza to wzrost minimalnych i maksymalnych stawek o ok. 3%. Podwyższenie stawek wynagrodzenia nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników, natomiast pozwoli na ustalenie wyższych wynagrodzeń w przyszłości.
Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pozostałych pracowników ochrony zdrowia
Projekt przewiduje, że dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia:
- minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania I–XVIII wyniosą odpowiednio od 4806 zł do 5670 zł (obecnie od 4666 zł do 5500 zł),
- maksymalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego wyniosą od 5030 zł do 11160 zł (obecnie są to kwoty od 4880 zł do 10830 zł).
Taka wysokość minimalnych i maksymalnych stawek oznacza wzrost o ok. 3%. I w tym przypadku maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego stanowią o możliwości, a nie obowiązku pracodawcy ustalenia zatrudnionemu pracownikowi wynagrodzenia zasadniczego na takim poziomie.
Wejście w życie rozporządzenia
Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2026 r.
