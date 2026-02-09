Wizy i zezwolenia na pracę staną się koniecznością dla obywateli niektórych państw. W ten sposób rząd chce walczyć z nielegalną migracją oraz podejmowaniem pracy zarobkowej z pominięciem obowiązujących wymogów prawnych.

Ograniczenia dla cudzoziemców z Gruzji, Kolumbii i Wenezueli

Polska wprowadza wymóg wizowy i zezwolenia na pracę dla obywateli Gruzji, Kolumbii i Wenezueli – informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Resort podaje, że prace nad projektem rozporządzenia w tej sprawie zostały zainicjowane wnioskiem ministra spraw zagranicznych. Zwrócił on uwagę na potrzebę objęcia rozporządzeniem takich państw jak: Kolumbia, Wenezuela i Gruzja, ze względu na wysokie ryzyko migracyjne, dotyczące wjazdu obywateli z tych państw do strefy Schengen oraz potrzebę ograniczenia zagrożeń masowej migracji z tych obszarów.

"Projekt niniejszego rozporządzenia określi państwa, których obywatele nie będą mogli wykonywać pracy w Polsce, jeżeli ich podstawą pobytową będzie ruch bezwizowy. W wykazie państw – zgodnie z propozycją MSZ i MSWiA - zostaną uwzględnione: Kolumbia, Wenezuela i Gruzja. Dla obywateli państw określonych w wydanym rozporządzeniu będzie to oznaczało obowiązek uzyskania wizy w celu wjazdu na terytorium RP, z której wydaniem wiąże się m.in. wymóg zbadania przesłanki ryzyka migracyjnego dotyczącego konkretnego cudzoziemca" - napisano.

Ruch bezwizowy był wykorzystywany do nielegalnej imigracji

Wniosek o wydanie rozporządzenia poparł także resort spraw wewnętrznych.

"W odniesieniu do obywateli Gruzji, Kolumbii i Wenezueli ruch bezwizowy jest w sposób systemowy wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do podejmowania pracy zarobkowej z pominięciem obowiązujących wymogów prawnych. Skutkuje to wysoką skalą nielegalnego pobytu i nielegalnego powierzenia pracy, rozwojem szarej strefy, destabilizacją rynku pracy oraz wzrostem liczby przypadków wyzysku i handlu ludźmi" - napisano.