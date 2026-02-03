Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego podwyżki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Wraz z uposażeniem wzrosną także dodatki za długoletnią służbę wojskową. O ile wzrosną kwoty uposażenia zasadniczego?

Będą nowe przepisy o uposażeniu żołnierzy zawodowych

Na stronach Rzędowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Proponowane przepisy określają stawki dla poszczególnych grup uposażenia.

W projekcie zaproponowano podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego o 3% (w zaokrągleniu do 10 zł) w stosunku do dotychczasowych stawek uposażeń zasadniczych.

Podwyższenie wysokości uposażenia zasadniczego

Podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia spowoduje wzrost najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego z 6300 zł do 6500 zł, tj. o kwotę 200 zł.

Podwyższenie stawek w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego kształtować się będzie następująco:

dla oficerów starszych od 290 zł do 660 zł ;

; dla oficerów młodszych od 270 zł do 280 zł ;

; dla podoficerów starszych o 250 zł ;

; dla podoficerów młodszych od 220 do 230 zł ;

; dla szeregowych od 200 zł do 210 zł.

Wyższe dodatki za długoletnią służbę wojskową

Podwyższenie poszczególnych stawek uposażeń zasadniczych żołnierzy zawodowych, skutkować będzie również podwyższeniem otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych kwot dodatków za długoletnią służbę wojskową. Łączna kwota wzrostu uposażeń zasadniczych i dodatku za długoletnią służbę wojskową nie przekroczy określonego na 2026 r. wzrostu funduszu uposażeń.

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zaproponowano także, że stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia będą stosowane do ustalania wysokości uposażenia od dnia 1 stycznia 2026 r.