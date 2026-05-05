Komunikat Kościoła w sprawie święta św. Stanisława. Dotyczy każdego wiernego

8 maja w piątek przypada uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Centralne uroczystości odbędą się w Krakowie na Wawelu w niedzielę 10 maja. Czy w piątek 8 maja obowiązuje post i czy trzeba iść do kościoła?

Zbliża się ważna dla katolików uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. W Polsce uroczystość ogłoszenia jego kanonizacji odbyła się 8 maja 1254 r. W związku z tym, liturgiczne wspomnienie ku czci Stanisława w naszym kraju przypada właśnie tego dnia.

Uroczystości ku czci św. Stanisława

Centralne uroczystości odbędą się w Krakowie na Wawelu w niedzielę 10 maja. O godz. 9. z katedry na Wawelu wyruszy procesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, a o godz. 10. na Skałce rozpocznie się msza św., której będzie przewodniczył kard. Grzegorz Ryś.

"Zwracam się do wszystkich wiernych Archidiecezji Krakowskiej z serdecznym zaproszeniem do udziału w uroczystościach ku czci św. Stanisława BM. Procesja z Wawelu na Skałkę od wieków miała charakter święta kościelnego, ale także patriotycznego i narodowego" - napisał kard. Grzegorz Ryś w komunikacie na stronie Archidiecezji Krakowskiej.

Czy w piątek 8 maja można jeść mięso?

W piątek 8 maja nie obowiązuje katolików wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według Kodeksu prawa kanonicznego, "wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa". Tego dnia nie ma tego dnia obowiązku uczestniczenia w mszy.

Św. Stanisław, biskup i męczennik

Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie ok. 1030 r. Po śmierci biskupa krakowskiego Lamberta Suły w 1071 r. został wybrany na jego następcę. W wyniku zatargu z królem bp. Stanisław został zamordowany 11 kwietnia 1079 r. Jego szczątki znajdowały się początkowo w krakowskim kościele na Skałce, potem zostały przeniesione na Wawel.

