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Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Pozwy » Postępowanie cywilne » Nie zawsze trzeba dołączać odpisy pisma do sądu. Kiedy wystarczy jeden egzemplarz? Dotyczy każdego

Nie zawsze trzeba dołączać odpisy pisma do sądu. Kiedy wystarczy jeden egzemplarz? Dotyczy każdego

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09 sierpnia 2026, 04:00
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Dwie osoby w biurze prawnika kompletują odpisy pism do wysyłki
Nie zawsze trzeba dołączać odpisy pisma do sądu. Kiedy wystarczy jeden egzemplarz? Dotyczy każdego
Shutterstock
Shutterstock

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Składasz pismo do sądu, dostajesz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, odpowiadasz w terminie, a mimo to Twoje pismo zostaje odrzucone, bo samo uzupełnienie miało jakiś brak. Dokładnie to przydarzyło się w sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy. To orzeczenie ułatwi życie wielu osobom, szczególnie tam, gdzie w sprawie występuje kilku lub kilkunastu uczestników (np. sprawy spadkowe).

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Skrót:

  • Sąd Najwyższy orzekł, że nie każde pismo usuwające brak formalny musi być składane w tylu egzemplarzach, ile jest stron w sprawie
  • Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której sąd apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną tylko dlatego, że pismo uzupełniające braki nie miało dołączonych odpisów
  • SN wprowadził jasny podział: są braki, które wymagają pisma procesowego z odpisami, i takie, które można usunąć bez żadnego pisma - np. samym przesłaniem brakującego dokumentu
  • To rozstrzygnięcie ma duże praktyczne znaczenie w sprawach z wieloma uczestnikami - klasyczny przykład to postępowania spadkowe
  • Sygnatura tego orzeczenia to: III CZ 190/25, postanowienie SN z 15 lipca 2026 r.

Co to jest brak formalny pisma i po co w ogóle sądowi odpisy?

Kiedy składasz pismo do sądu - pozew, apelację, skargę kasacyjną - musisz dołączyć tyle jego odpisów (kopii), ile jest innych stron w sprawie, plus czasem dodatkowe egzemplarze dla samego sądu. Wynika to z art. 128 § 1 k.p.c. Jeśli zapomnisz o odpisie, popełnisz błąd formalny.

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Sąd w takiej sytuacji wzywa Cię do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie (zwykle to tylko 7 dni od odebrania wezwania). Jeśli tego nie zrobisz - pismo zostaje odrzucone lub zwrócone i nie wywołuje żadnych skutków. Do tej pory wątpliwości budziło jednak to, czy samo pismo uzupełniające brak też musi być złożone z odpisami dla wszystkich stron.

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Na czym polegał problem z odpisami w sprawie rozpatrywanej przez SN?

Pozwany J.S. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, dołączając do niej dwa odpisy. Sąd Apelacyjny wezwał go do uzupełnienia braków formalnych - konkretnie do wskazania numeru PESEL, przesłania jeszcze jednego odpisu skargi oraz złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do występowania przed Sądem Najwyższym.

Pełnomocniczka skarżącego odpowiedziała w terminie: podała numer PESEL, przesłała dokument pełnomocnictwa oraz brakujący odpis skargi. Nie dołączyła jednak odpisów samego pisma, którym te braki uzupełniała.

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Sąd Apelacyjny uznał to za problem i odrzucił skargę kasacyjną. Argumentacja sądu brzmiała: skoro pismo uzupełniające braki samo miało brak (brak odpisów), to nie mogło skutecznie usunąć braków skargi. Sąd powołał się przy tym na starszą uchwałę SN z 2003 roku, zgodnie z którą pismo dotknięte brakami formalnymi nie może usuwać braków innego, wcześniejszego pisma

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Co orzekł Sąd Najwyższy w sprawie odpisów? Kluczowe jest to rozróżnienie

Skarżący wniósł zażalenie - i Sąd Najwyższy przyznał mu rację, uchylając postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Uzasadnienie zawiera rozstrzygnięcie, które ma znaczenie dużo szersze niż tylko ta jedna sprawa.

Po pierwsze, SN wskazał, że dwa z trzech wskazanych braków w ogóle nie były tak naprawdę brakami. Numer PESEL nie musiał zostać podany, ponieważ skarga kasacyjna – zgodnie z inną uchwałą SN (III CZP 39/23) – nie musi spełniać wymagań przewidzianych dla pierwszego pisma w sprawie. Z kolei umocowanie pełnomocniczki wynikało już z wcześniej złożonego w aktach sprawy pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego działanie przed wszystkimi sądami.

Jedynym realnie istniejącym brakiem był brakujący odpis skargi kasacyjnej. I tu Sąd Najwyższy sformułował zasadę kluczową dla praktyki:

"Braki pisma procesowego mają różną naturę. Usunięcie niektórych z nich wymaga złożenia pisma procesowego (które - z natury rzeczy - musi zawierać stosowną liczbę odpisów). Mogą jednak wystąpić braki, których usunięcie następuje bez konieczności składania takiego pisma, np. w przypadku podpisania niepodpisanego pisma w budynku sądu lub uiszczenia brakującej opłaty sądowej."

Ważne

Co z tego wynika tak po ludzku? Nie każdy brak wymaga napisania nowego pisma procesowego. Czasem wystarczy fizyczna czynność – dosłanie dokumentu, złożenie podpisu, wpłacenie opłaty. A skoro nie trzeba składać pisma procesowego, to nie trzeba też dołączać do niego odpisów - skoro w swej istocie samo pismo jest zbędne, a czynność wystarczy.

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Kiedy trzeba składać odpisy, a kiedy nie? Przykłady na podstawie najnowszego orzeczenia SN

Sąd Najwyższy jasno rozgraniczył dwie sytuacje - i to rozróżnienie warto zapamiętać, jeśli sam masz swoją sprawę sądową lub masz pełnomocnika.

  • Brakujący odpis pisma (np. skargi, pozwu, apelacji): Czy trzeba złożyć odpis pisma przewodniego dla każdej ze stron? Nie - wystarczy przesłać sam brakujący odpis.
  • Brak podpisu pod pismem: Czy trzeba złożyć odpis? Nie - można uzupełnić podpis na złożonym już piśmie w budynku sądu.
  • Nieuiszczona opłata sądowa: Czy trzeba złożyć odpis? Nie - wystarczy dokonać wpłaty.
  • Brak w skardze kasacyjnej wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania wraz z uzasadnieniem: Czy trzeba złożyć odpis? Tak - to uzupełnienie merytoryczne.
  • Inne merytoryczne uzupełnienie treści pisma: Czy trzeba złożyć odpis? Tak.
Ważne

Zasada jest prosta: jeśli brak ma charakter czysto techniczny (czegoś fizycznie zabrakło w kopercie – dokumentu, podpisu, dowodu wpłaty), wystarczy to dosłać. Jeśli natomiast brak dotyczy treści merytorycznej pisma - np. musisz dopisać brakujący wniosek czy uzasadnienie wniosku - to takie uzupełnienie samo w sobie jest nowym pismem procesowym, które trzeba doręczyć innym stronom w odpowiedniej liczbie egzemplarzy.

Dlaczego to orzeczenie SN o liczbie odpisów jest ważne dla każdego?

To rozstrzygnięcie ma szczególne znaczenie praktyczne w postępowaniach, w których uczestniczy wiele osób – a modelowym przykładem są sprawy spadkowe. W typowym postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku czy dziale spadku może występować pięciu, dziesięciu, a czasem kilkunastu spadkobierców.

Jeśli musisz uzupełnić drobny, techniczny brak formalny swojego pisma - na przykład dosłać zapomniany odpis dokumentu czy uiścić brakującą opłatę - nie musisz przygotowywać kompletu kilku czy kilkunastu kopii dla każdego z uczestników postępowania. Wystarczy, że dosyłasz do sądu sam brakujący element. To oszczędza czas, koszty drukowania, kopiowania i wysyłki.

Uwaga na pułapkę - zasada z orzeczenia SN nie działa zawsze

Sąd Najwyższy wyraźnie zastrzegł, że opisana zasada nie dotyczy każdego uzupełnienia braków. Jeśli usuwany brak ma charakter merytoryczny - czyli faktycznie dopisujesz coś do treści swojego stanowiska procesowego - to takie pismo musi zostać doręczone innym stronom, a więc musi zawierać odpowiednią liczbę odpisów.

SN podał konkretny przykład: brak wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania wraz z uzasadnieniem. W takiej sytuacji strona przeciwna powinna otrzymać zarówno odpis pierwotnej, wybrakowanej skargi, jak i pisma, które ten brak usuwa - bo to pismo wprowadza do sprawy nową, istotną treść merytoryczną, z którą druga strona powinna się zapoznać.

Ważne

Zanim więc uznasz, że możesz pominąć odpisy przy uzupełnianiu braków, zadaj sobie pytanie: czy to, co dosyłam, jest fizycznym uzupełnieniem brakującego elementu, czy nową treścią merytoryczną mojego stanowiska? Tylko w pierwszym przypadku możesz obejść się bez dodatkowych kopii.

Co to orzeczenie SN oznacza w praktyce dla Ciebie?

Jeśli otrzymasz z sądu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma, sprawdź dokładnie, czego dotyczy brak:

  • Brakuje odpisu, podpisu lub dowodu opłaty? Wystarczy dosłać brakujący element - bez konieczności składania odrębnego pisma procesowego w wielu egzemplarzach.
  • Sąd żąda uzupełnienia treści merytorycznej (np. dopisania uzasadnienia, sformułowania wniosku)? Takie pismo musi zostać złożone w liczbie odpisów odpowiadającej liczbie stron w sprawie.

W razie wątpliwości warto jednak dołączyć odpisy „na wszelki wypadek". Jak zauważył sam Sąd Najwyższy, dodanie pisma przewodniego czy dodatkowych kopii „może być użyteczne z przyczyn praktycznych", nawet jeśli formalnie nie jest wymagane.

FAQ – najczęstsze pytania o odpisy i braki formalne pism sądowych

Czy zawsze muszę dołączać odpisy pisma uzupełniającego braki formalne?

Nie. Jeśli brak ma charakter techniczny - np. brakujący odpis, podpis lub dowód opłaty - wystarczy dosłać sam brakujący element, bez dodatkowych kopii dla innych stron.

Co to jest brak formalny pisma procesowego?

To niedopełnienie wymogów formalnych, np. brak podpisu, wymaganej liczby odpisów, pełnomocnictwa czy opłaty sądowej. Sąd wzywa do jego usunięcia w wyznaczonym terminie.

Czy skarga kasacyjna musi zawierać numer PESEL pozwanego?

Nie. Zgodnie z uchwałą SN III CZP 39/23, skarga kasacyjna nie musi spełniać wymagań przewidzianych dla pierwszego pisma w sprawie, w tym podawania numeru PESEL.

Ile odpisów skargi kasacyjnej trzeba dołączyć do sądu?

Co do zasady jeden odpis dla strony przeciwnej (lub jeżeli jest ich więcej - po jednym dla każdej strony) oraz dwa do akt Sądu Najwyższego i jeden dla Prokuratora Generalnego - zgodnie z art. 3984 § 3 k.p.c.

Dlaczego to orzeczenie jest ważne zwłaszcza w sprawach spadkowych?

Bo w postępowaniach z wieloma uczestnikami (np. licznymi spadkobiercami) uzupełnianie drobnych, technicznych braków formalnych nie zawsze wymaga przygotowania kompletu odpisów dla każdej z tych osób.

Co się stanie, jeśli sąd błędnie odrzuci moje pismo mimo usunięcia braku?

Możesz złożyć zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pisma - tak jak zrobił to skarżący w opisanej sprawie, skutecznie doprowadzając do uchylenia decyzji sądu drugiej instancji.

Jaka jest sygnatura orzeczenia SN dotyczącego liczby odpisów pism sądowych?

III CZ 190/25, postanowienie SN z 15 lipca 2026 r.

Źródło: Sąd Najwyższy (postanowienie SN z 15 lipca 2026 r., sygn. III CZ 190/25)

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