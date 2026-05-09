Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Alimenty » Inne alimenty » Alimenty dla rodziców od dorosłych dzieci – kiedy rodzic może żądać alimentów?

Alimenty dla rodziców od dorosłych dzieci – kiedy rodzic może żądać alimentów?

09 maja 2026, 20:19
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
alimenty dla rodziców, obowiązek alimentacyjny dzieci, alimenty od dziecka, niedostatek rodzica, zasady współżycia społecznego
Twoi rodzice mogą zażądać od Ciebie pieniędzy. Kiedy możesz odmówić im alimentów?
shutterstock
Shutterstock

Alimenty to nie tylko obowiązek rodziców wobec dzieci. Polskie prawo przewiduje także odwrotną sytuację – dorosłe dziecko może być zobowiązane do alimentowania swojego rodzica. Kiedy rodzic może żądać wsparcia finansowego od potomstwa, ile musi płacić dziecko i w jakich sytuacjach można odmówić?

Alimenty działają w obie strony – dzieci też muszą płacić, tylko kiedy?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno stanowi, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej – a więc nie tylko rodziców względem dzieci, ale również dzieci względem rodziców. To wzajemność, która wynika z więzi rodzinnych i opiera się na zasadzie solidarności pokoleniowej.

Ważne

Warto jednak od razu zaznaczyć: obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców nie jest automatyczny. Prawo stawia przed rodzicami znacznie wyższe wymagania niż przed dziećmi domagającymi się alimentów.

Rodzic musi być w niedostatku – podstawowy warunek alimentów od dziecka, a nie na dziecko

Kluczowa różnica między alimentami dla dzieci a alimentami dla rodziców tkwi w jednym słowie: niedostatek. Podczas gdy dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, ma prawo do alimentów niemal automatycznie, rodzic może żądać wsparcia finansowego tylko wtedy, gdy znajduje się w niedostatku.

Co to oznacza w praktyce? Niedostatek to sytuacja, w której osoba nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych – chodzi o koszty utrzymania na zwykłym, niezbędnym poziomie: wyżywienie, mieszkanie, ubranie, leczenie, a w przypadku osób starszych również opiekę.

Ważne

Sądy oceniają niedostatek indywidualnie, biorąc pod uwagę wysokość emerytury lub renty, posiadany majątek, stan zdrowia i wiek rodzica. Na przykład, jeśli rodzic ma nieruchomość, z której mógłby czerpać dochody, ale jej nie wykorzystuje, może to wpłynąć na ocenę jego sytuacji.

Ile dziecko musi płacić na alimenty dla rodzica?

Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od dwóch czynników:

  • usprawiedliwionych potrzeb rodzica,
  • zarobkowych i majątkowych możliwości dziecka.

Sąd bada obie strony równania. Po stronie rodzica analizowane są rzeczywiste potrzeby – nie zachcianki, ale konieczne wydatki. Po stronie dziecka – dochody, majątek, ale też własne zobowiązania, w tym przede wszystkim wobec własnych małoletnich dzieci.

Ważne

Jeśli dzieci jest kilkoro, obowiązek alimentacyjny rozkłada się między nie proporcjonalnie do ich możliwości finansowych. Nie zawsze będzie to podział równy – dziecko zarabiające 15 tysięcy złotych miesięcznie będzie zobowiązane do wyższych świadczeń niż rodzeństwo z pensją minimalną.

Kto musi płacić pierwszy? Kolejność zobowiązanych do alimentów

Przepisy przewidują ściśle określoną kolejność osób zobowiązanych do alimentacji. Przed dziećmi do alimentowania rodzica zobowiązany jest jego małżonek (obecny lub były – w przypadku rozwodu czy separacji). Dopiero gdy małżonek nie może wywiązać się z tego obowiązku lub go nie ma, do gry wchodzą dzieci.

Co więcej, zasada „bliżsi przed dalszymi" oznacza, że jeśli istnieją dzieci i wnuki osoby potrzebującej, najpierw obowiązek spoczywa na dzieciach. Wnuki musiałyby płacić dopiero wtedy, gdy dzieci nie są w stanie tego robić lub gdy uzyskanie od nich środków jest niemożliwe albo nadmiernie utrudnione.

Kiedy dziecko może odmówić płacenia alimentów rodzicom?

Prawo przewiduje sytuacje, w których dziecko może odmówić alimentowania rodzica lub ograniczyć zakres tego obowiązku.

Najważniejszy jest przepis stanowiący, że zobowiązany może uchylić się od obowiązku, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. To klauzula, która pozwala sądowi ocenić całokształt relacji rodzinnych.

W praktyce sądy stosują ten przepis, gdy rodzic:

  • zaniedbywał swoje obowiązki wobec dziecka w przeszłości,
  • nie utrzymywał kontaktu z dzieckiem bez usprawiedliwionych przyczyn,
  • znęcał się nad dzieckiem lub jego matką/ojcem,
  • był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  • nadużywał alkoholu i nie wspierał rodziny,
  • dobrowolnie i bez uzasadnienia zerwał więzi rodzinne

Ważne

Sądy analizują całą historię relacji rodzinnych. Jeśli rodzic przez lata nie interesował się dzieckiem, nie płacił na nie alimentów, a teraz – w potrzebie – domaga się wsparcia, sąd może uznać to żądanie za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Ochrona dzieci przed celowym pogarszaniem sytuacji przez rodzica

Kodeks zabezpiecza przed sytuacją, gdy rodzic celowo pogarsza swoją sytuację majątkową, aby żądać alimentów od dzieci. Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem alimentów rodzic bez ważnego powodu:

  • zrzekł się prawa majątkowego (np. darował nieruchomość),
  • dopuścił do utraty majątku,
  • zrzekł się zatrudnienia,
  • zmienił pracę na mniej zyskowną

- to sąd nie uwzględni tej zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń.

Ważne

Prościej pisząc: jeśli rodzic podarował mieszkanie wnukom, a potem zwrócił się do swoich dzieci o alimenty, sąd ustali jego możliwości tak, jakby nadal to mieszkanie posiadał.

Alimenty można zmienić – nic nie jest na zawsze

Zarówno wysokość alimentów, jak i samo ich istnienie nie są ustalone raz na zawsze. Jeśli zmienią się okoliczności, każda ze stron może żądać zmiany orzeczenia lub ugody dotyczącej alimentów. Przykłady zmian uzasadniających modyfikację to:

  • dziecko straci pracę lub poważnie zachoruje,
  • rodzic otrzyma wyższą rentę lub odziedziczy majątek,
  • pogorszą się potrzeby rodzica lub zwiększą obowiązki dziecka.

Roszczenia alimentacyjne przedawniają się po trzech latach, ale to przedawnienie dotyczy konkretnych, niezapłaconych świadczeń za dany miesiąc, nie zaś samego obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty dla rodziców od dzieci w pigułce - to zapamiętaj

  1. Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców to temat wymagający wyważenia wartości rodzinnych z indywidualnymi możliwościami i życiową sprawiedliwością.
  2. Prawo nie zmusza dorosłych dzieci do bezwarunkowego wspierania rodziców – stawia warunek niedostatku po stronie rodzica i uwzględnia możliwości finansowe dzieci. Co najważniejsze, daje możliwość uchylenia się od tego obowiązku, jeśli relacje rodzinne w przeszłości nie układały się prawidłowo.
  3. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a sądy coraz częściej biorą pod uwagę nie tylko formalne kryteria, ale całą historię relacji rodzinnych. Jeśli stoisz przed taką sytuacją – jako rodzic potrzebujący wsparcia lub jako dziecko, do którego zwrócono się o alimenty – warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym.
Podstawa prawna

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

