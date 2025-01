Darowizna na mieszkanie. Uwaga na ten błąd, który może słono kosztować

Co to są dni ustawowo wolne od pracy?

Co to są dni ustawowo wolne od pracy? Jakie dni ustawowo wolne od pracy będą w 2025 r.? Co się zmieni 1 lutego 2025 r.? Co z dniami wolnymi w związku z pięciodniowym tygodniem pracy? Czy co roku wypadają w tym samym dniu?