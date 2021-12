Bon turystyczny w 2022 r. – jak i do kiedy wykorzystać?

Bon turystyczny w 2022 r.? Wielu z rodziców, którzy nie skorzystali jeszcze z płatności bonem, zastanawia się jak i do kiedy można to zrobić.

Bon turystyczny w 2022 r.

Osoby, które nie wykorzystały jeszcze bonu turystycznego będą mogły to zrobić również w ciągu kilku miesięcy 2022 r. Bonem można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania wysokości świadczenia. Aby sprawdzić aktualny stan środków, należy skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), wybierając w menu zakładkę „Ogólny” i przechodząc do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.

Bon turystyczny – co to?

Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bon turystyczny – dla kogo?

Bon turystyczny przysługuje osobie, która w dniu 18 lipca 2021 r. miała przyznane prawo do świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) lub dodatku wychowawczego.

Warto pamiętać, iż z bon przysługuje też rodzicom dzieci urodzonych w 2021 r. Do końca grudnia 2021 r. należy jednak uzyskać na to dziecko prawo do świadczenia wychowawczego.

Bon turystyczny – ile wynosi?

Na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Ważne! Na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

Co w przypadku, gdy w związku z tzw. opieką naprzemienną każde z rodziców otrzymuje połowę wysokości świadczenia wychowawczego (250 zł)? W takiej sytuacji każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko. W przypadku zaś dziecka niepełnosprawnego przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko.

Bon turystyczny przedłużony do września 2022 r.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, iż prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie w dniu 31 marca 2022 r. Możliwe jest skorzystanie z wypoczynku również po tym terminie, jeżeli do końca marca 2022 nastąpi płatność.

Sejm uchwalił jednak ustawę (z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), która dotyczy m.in. przesunięcia terminu do dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego.

Ważne! Wydłużenie ma nastąpić z 31 marca 2022 r. na 30 września 2022 r.

Wprowadzenie tych przepisów uzasadniono znacznym osłabieniem ekonomicznym krajowej branży turystycznej. Ma to związek z restrykcjami obowiązującymi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli przedmiotowe przepisy wejdą w życie, to prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygaśnie w dniu 31 września 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 839)

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (etap legislacyjny: uchwalona przez Sejm)