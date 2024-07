Kto nie dostanie 800+ w lipcu 2024 r.

1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800+, potrwa do 31 maja 2025 r. Rodzice i opiekunowie mogli do końca czerwca 2024 r. składać wnioski, aby zachować gwarancję wypłaty świadczenia na cały okres. Co z wnioskami złożonymi po tym terminie? Kto nie musi się martwić niezłożeniem wniosku? Wyjaśniamy.

800+ nowy okres świadczeniowy

Rodzice i opiekunowie, którzy otrzymują świadczenie wychowawcze 800+ na dzieci, które mają po opieką nie muszą każdego miesiąca upewniać się, czy dostaną pieniądze na konto. Raz złożony wniosek obowiązuje przez cały okres świadczeniowy. Jeśli chcą jednak otrzymywać świadczenie w sposób ciągły (albo w ogóle je otrzymywać), powinni dopilnować jednej ważnej kwestii. Chodzi o złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy.

Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r., ale wnioski można było składać już od 1 lutego. Osoby, które się pospieszyły i złożyły wnioski do 30 kwietnia otrzymają pieniądze z nowego okresu świadczeniowego do końca miesiąca. Niektórzy już je otrzymali, w zależności od tego, do której transzy zostali przypisani. Przypomnijmy, że przelewy wykonywane są 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dnia miesiąca.

Ci, którzy przegapili kwietniowy termin, ale złożyli wniosek do końca czerwca dostaną świadczenie z ZUS z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia 2024 r. A co z tymi, którzy zorientowali się dopiero teraz, że termin minął?

Wniosek 800+ po terminie

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek po 30 czerwca 2024 r., wówczas pieniądze będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku. Czyli:

wniosek złożony od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2024 r.,

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem - w terminie do 30 września 2024 r., wniosek złożony od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2024 r.

Kogo nie dotyczy ta zasada? Sytuacja jest inna dla dzieci nowonarodzonych lub przysposobionych. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie mają 3 miesiące na złożenie wniosku o 800+, ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Przypomnijmy, że ​​​​​​​od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Świadczenie nie jest zależne od kryteriów dochodowych.

Jak złożyć wniosek o 800+

Wnioski o 800+ można złożyć jedynie drogą elektroniczną. Najłatwiej zrobić to przez konto PUE ZUS, ale także przez aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz swój bank. W [przypadku braków formalnych lub błędów we wniosku ZUS wezwie do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni.

