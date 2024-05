Matura 2024 r. Jęz. angielski poziom podstawowy. Tematy. Arkusze egzaminacyjne (PDF). Rozwiązania. [9 maja 2024 r. relacja]

O 14.00 opublikujemy arkusze egzaminacyjne z matury z języka angielskiego (poziom podstawowy, 9 maja 2024 r.) Kilkanaście minut później rozwiązania [Formuła 2023].

Trwa pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po południu będą pisemne egzaminy z innych języków obcych na poziomie podstawowym:

niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego.

Przystąpienie do takiego egzaminu z wybranego języka obcego jest obowiązkowe dla wszystkich maturzystów. Wszyscy wiemy, że "od zawsze" najczęściej wybierają angielski.

Przypominamy krótko zasady matury w 2024 r.:

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wszyscy muszą przystąpić też do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia nie muszą przystępować do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.