Jakie zadania na maturze z matematyki? Jaki poziom w tym roku? Ściągnij arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi [RELACJA 8 V 2024 r.]

Trwa egzamin maturalny z matematyki. Arkusze egzaminacyjna na Infor.pl o 14.00. I kilkanaście minut później odpowiedzi do zadań.

Co wiemy o maturze z matematyki w 2024 r.?:

1) Egzamin jest w dwóch trybach: Formuła 2023 (tu większość uczniów) i Formuła 2015. W obu są zadania otwarte i zamknięte

2) Czas na zdanie egzaminu z matematyki na maturze 2024 r. na poziomie podstawowym: 180 minut (Formuła 2023) i 170 minut (Formuła 2015).

3) CKE przekazała kilka wskazówek – będzie sporo zadań otwartych, mniej zadań na przeprowadzenie dowodu i innych ułatwień (np. bez tematów (albo ich ograniczenie): dowód geometryczny, bryły obrotowe, wielomiany (tu prostsze zadania).

4) Próg zdawalności 30 proc. Maksymalnie można otrzymać 46 punktów: 29 punktów za zadania zamknięte i 17 punktów za zadania otwarte.

5) O godz. 14:00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na stronie cke.gov.pl arkusze maturalne z matematyki.

Ściągnij arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi po godzinie 14.00

Na Infor.pl opublikujemy dziś arkusze egzaminacyjne (równolegle do CKE) oraz odpowiedzi.

Pigułka informacyjna o maturze 2024 r.

W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia zdaje egzamin w nowej formule (formuła 2023). Maturzyści z wcześniejszych roczników w większości zdają egzamin z starej formule (formuła 2015). Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w nowej formule potrwa 180 minut, a przeprowadzany w starej – 170 minut. Podczas egzaminu maturzysta może korzystać z tabeli wzorów, kalkulatora prostego oraz z linijki i cyrkla.

W środę po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. Rozpoczną się o godzinie 14. Nie są obowiązkowe. Język kaszubski, język łemkowski oraz język łaciński i kultura antyczna należą do tzw. przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Jak informuje CKE do egzaminu z języka kaszubskiego - zgodnie z deklaracjami - ma przystąpić 38 maturzystów, do egzaminu z łemkowskiego - 3 osoby, a do egzaminu z łaciny - 199 osób.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony 15 maja, rano.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Aby zdać maturę, abiturient – niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły – musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 9 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.