Nowe zasady w żłobkach już obowiązują. Jest jeden obowiązek z terminem do 28 lutego 2026
Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie o standardach opieki nad dziećmi do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o kluczowym obowiązku: złożeniu oświadczenia o spełnianiu standardów. Dla wielu działających już placówek termin mija 28 lutego 2026 r. Sprawdź, kogo dotyczą przepisy i gdzie trzeba złożyć dokumenty (Empatia lub Rejestr Żłobków).
- Nowe przepisy dla żłobków od 2026 r. – co się zmieniło i dlaczego data 28 lutego jest kluczowa?
- Oświadczenie o standardach opieki – najważniejszy obowiązek (i gdzie je złożyć)
- Terminy: kto ma czas do 28 lutego 2026, a kto musi zrobić to od razu?
- Czy to koniec? Nie – dane trzeba aktualizować na bieżąco
Nowe przepisy dla żłobków od 2026 r. – co się zmieniło i dlaczego data 28 lutego jest kluczowa?
MRPiPS opublikowało 13 stycznia 2026 r. przypomnienie o przepisach, które weszły w życie 1 stycznia 2026 r. Chodzi o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Nowe regulacje wprowadzają jednolite, minimalne standardy, które mają obowiązywać w każdej instytucji opieki – i to zarówno przy jej uruchamianiu, jak i w trakcie codziennego działania.
Szybka ściąga (najważniejsze w 30 sekund)
- Co weszło? Standardy opieki dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
- Kogo dotyczy? Żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów – publicznych i niepublicznych.
- Najważniejszy obowiązek „na już”: oświadczenie o standardach opieki.
- Termin dla placówek działających przed 1.01.2026: do 28.02.2026.
- Gdzie się składa? Publiczne – w systemie Rejestr Żłobków, niepubliczne – przez portal Empatia.
Kogo obejmują nowe standardy? (nie tylko „publiczne żłobki”)
Rozporządzenie dotyczy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w szczególności:
- żłobków,
- klubów dziecięcych,
- dziennych opiekunów,
- i to zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
Jeśli prywatna placówka sugeruje, że „to jej nie dotyczy”, warto zweryfikować to z treścią komunikatu MRPiPS – standardy mają charakter powszechnie obowiązujący.
Jakie obszary obejmują standardy?
Z komunikatu MRPiPS wynika, że standardy dotyczą m.in.:
- organizacji opieki nad dziećmi,
- personelu i wymagań wobec osób sprawujących opiekę,
- współpracy z rodzicami oraz monitorowania realizacji standardów.
W praktyce to nie jest jednorazowa formalność „do odhaczenia” – placówka ma działać zgodnie ze standardami przez cały czas.
Oświadczenie o standardach opieki – najważniejszy obowiązek (i gdzie je złożyć)
MRPiPS podkreśla obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego standardów opieki. Sposób złożenia zależy od tego, czy instytucja jest publiczna czy niepubliczna.
1) Instytucje publiczne
- oświadczenie/potwierdzenie standardów następuje poprzez uzupełnienie danych w systemie Rejestr Żłobków (zgodnie z zasadami właściwymi dla danej formy prowadzenia instytucji).
2) Instytucje niepubliczne
- oświadczenie składa się przez portal Empatia.
Uwaga na właściwy formularz w Empatii (to najczęstsze miejsce pomyłki)
W komunikacie MRPiPS wskazano, że dobór formularza zależy od daty rejestracji placówki:
- placówki zarejestrowane przed 01.01.2026: wniosek RKZ-8
- placówki rejestrowane od 01.01.2026: wniosek RKZ-1
MRPiPS przypomina też, że RKZ-1 służy generalnie do uzyskania wpisu do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych – czyli jest używany przy zakładaniu nowej instytucji od 2026 r. (z oświadczeniem od razu „na starcie”).
Terminy: kto ma czas do 28 lutego 2026, a kto musi zrobić to od razu?
Placówki działające przed 1 stycznia 2026 r.
- mają obowiązek złożyć oświadczenie do 28 lutego 2026 r.
Placówki tworzone od 1 stycznia 2026 r.
- standardy muszą spełniać od początku działalności (oświadczenie „wchodzi” w proces rejestracji),
- dodatkowo – jak podaje komunikat MRPiPS – jest możliwość uzupełnienia informacji w ciągu 3 dni od wpisu do rejestru (w zakresie niezbędnym do prowadzenia instytucji).
„Dwusystemowość” nadal obowiązuje (to ważne, bo ludzie mylą kanały)
W skrócie:
- publiczne: Rejestr Żłobków,
- niepubliczne: Empatia.
Czy to koniec? Nie – dane trzeba aktualizować na bieżąco
MRPiPS zaznacza, że nie chodzi wyłącznie o jednorazowe złożenie oświadczenia. Instytucje mają obowiązek rzetelnie i na bieżąco aktualizować informacje o standardach (zgodnie ze stanem faktycznym i rozporządzeniem) w odpowiednim systemie: Rejestr Żłobków lub Empatia.
Co to oznacza dla rodziców? 3 rzeczy, o które warto zapytać placówkę
Jeśli masz dziecko w żłobku/klubie dziecięcym, możesz dopytać:
- czy placówka wdrożyła standardy opieki obowiązujące od 1.01.2026,
- czy złożyła wymagane oświadczenie (i gdzie – Empatia/Rejestr Żłobków),
- czy aktualizuje informacje, gdy zmienia organizację pracy lub zasady współpracy z rodzicami.
Źródło: komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (gov.pl) dotyczący standardów opieki nad dziećmi do lat 3.
