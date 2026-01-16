REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Nowe zasady w żłobkach już obowiązują. Jest jeden obowiązek z terminem do 28 lutego 2026

Nowe zasady w żłobkach już obowiązują. Jest jeden obowiązek z terminem do 28 lutego 2026

16 stycznia 2026, 16:13
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Opiekunka bawi się z małymi dziećmi na kolorowym dywanie w żłobku
Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe standardy opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów – część placówek ma czas na oświadczenie do 28 lutego 2026 r.
Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie o standardach opieki nad dziećmi do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o kluczowym obowiązku: złożeniu oświadczenia o spełnianiu standardów. Dla wielu działających już placówek termin mija 28 lutego 2026 r. Sprawdź, kogo dotyczą przepisy i gdzie trzeba złożyć dokumenty (Empatia lub Rejestr Żłobków).

Nowe przepisy dla żłobków od 2026 r. – co się zmieniło i dlaczego data 28 lutego jest kluczowa?

MRPiPS opublikowało 13 stycznia 2026 r. przypomnienie o przepisach, które weszły w życie 1 stycznia 2026 r. Chodzi o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nowe regulacje wprowadzają jednolite, minimalne standardy, które mają obowiązywać w każdej instytucji opieki – i to zarówno przy jej uruchamianiu, jak i w trakcie codziennego działania.

Szybka ściąga (najważniejsze w 30 sekund)

  • Co weszło? Standardy opieki dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
  • Kogo dotyczy? Żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów – publicznych i niepublicznych.
  • Najważniejszy obowiązek „na już”: oświadczenie o standardach opieki.
  • Termin dla placówek działających przed 1.01.2026: do 28.02.2026.
  • Gdzie się składa? Publiczne – w systemie Rejestr Żłobków, niepubliczne – przez portal Empatia.

Kogo obejmują nowe standardy? (nie tylko „publiczne żłobki”)

Rozporządzenie dotyczy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w szczególności:

  • żłobków,
  • klubów dziecięcych,
  • dziennych opiekunów,
  • i to zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Jeśli prywatna placówka sugeruje, że „to jej nie dotyczy”, warto zweryfikować to z treścią komunikatu MRPiPS – standardy mają charakter powszechnie obowiązujący.

Jakie obszary obejmują standardy?

Z komunikatu MRPiPS wynika, że standardy dotyczą m.in.:

  • organizacji opieki nad dziećmi,
  • personelu i wymagań wobec osób sprawujących opiekę,
  • współpracy z rodzicami oraz monitorowania realizacji standardów.

W praktyce to nie jest jednorazowa formalność „do odhaczenia” – placówka ma działać zgodnie ze standardami przez cały czas.

Oświadczenie o standardach opieki – najważniejszy obowiązek (i gdzie je złożyć)

MRPiPS podkreśla obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego standardów opieki. Sposób złożenia zależy od tego, czy instytucja jest publiczna czy niepubliczna.

1) Instytucje publiczne

  • oświadczenie/potwierdzenie standardów następuje poprzez uzupełnienie danych w systemie Rejestr Żłobków (zgodnie z zasadami właściwymi dla danej formy prowadzenia instytucji).

2) Instytucje niepubliczne

  • oświadczenie składa się przez portal Empatia.

Uwaga na właściwy formularz w Empatii (to najczęstsze miejsce pomyłki)

W komunikacie MRPiPS wskazano, że dobór formularza zależy od daty rejestracji placówki:

  • placówki zarejestrowane przed 01.01.2026: wniosek RKZ-8
  • placówki rejestrowane od 01.01.2026: wniosek RKZ-1

MRPiPS przypomina też, że RKZ-1 służy generalnie do uzyskania wpisu do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych – czyli jest używany przy zakładaniu nowej instytucji od 2026 r. (z oświadczeniem od razu „na starcie”).

Terminy: kto ma czas do 28 lutego 2026, a kto musi zrobić to od razu?

Placówki działające przed 1 stycznia 2026 r.

  • mają obowiązek złożyć oświadczenie do 28 lutego 2026 r.

Placówki tworzone od 1 stycznia 2026 r.

  • standardy muszą spełniać od początku działalności (oświadczenie „wchodzi” w proces rejestracji),
  • dodatkowo – jak podaje komunikat MRPiPS – jest możliwość uzupełnienia informacji w ciągu 3 dni od wpisu do rejestru (w zakresie niezbędnym do prowadzenia instytucji).

„Dwusystemowość” nadal obowiązuje (to ważne, bo ludzie mylą kanały)

W skrócie:

  • publiczne: Rejestr Żłobków,
  • niepubliczne: Empatia.

Czy to koniec? Nie – dane trzeba aktualizować na bieżąco

MRPiPS zaznacza, że nie chodzi wyłącznie o jednorazowe złożenie oświadczenia. Instytucje mają obowiązek rzetelnie i na bieżąco aktualizować informacje o standardach (zgodnie ze stanem faktycznym i rozporządzeniem) w odpowiednim systemie: Rejestr Żłobków lub Empatia.

Co to oznacza dla rodziców? 3 rzeczy, o które warto zapytać placówkę

Jeśli masz dziecko w żłobku/klubie dziecięcym, możesz dopytać:

  • czy placówka wdrożyła standardy opieki obowiązujące od 1.01.2026,
  • czy złożyła wymagane oświadczenie (i gdzie – Empatia/Rejestr Żłobków),
  • czy aktualizuje informacje, gdy zmienia organizację pracy lub zasady współpracy z rodzicami.

Źródło: komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (gov.pl) dotyczący standardów opieki nad dziećmi do lat 3.

Źródło: INFOR
