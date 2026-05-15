REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Nowelizacja: Rusza likwidacja szkół w całej Polsce. 25 kwietnia weszły w życie nowe przepisy

Nowelizacja: Rusza likwidacja szkół w całej Polsce. 25 kwietnia weszły w życie nowe przepisy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 maja 2026, 09:33
[Data aktualizacji 15 maja 2026, 09:33]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Od 25 kwietnia nowe przepisy o likwidacji szkół. Tylko kurator oświaty może ją zatrzymać
Od 25 kwietnia nowe przepisy o likwidacji szkół. Tylko kurator oświaty może ją zatrzymać
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 25 kwietnia 2026 r. obowiązują specprzepisy o likwidacji szkół. W tym znaczeniu „spec”, że ułatwiają i precyzują zamykanie szkół z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci. Przepisy wymagają ożywionych konsultacji z rodzicami uczniów, uczniami (o ile są pełnoletni) oraz mieszkańcami. Ale osobą decyzyjną w procesie likwidacji szkoły (poza władzami gminy) jest kurator oświaty. Np. ma obowiązek dokonać wizytacji nie tylko likwidowanej szkoły, ale i szkół okolicznych, które przejmą uczniów. Musi też sprawdzić trasy dojazdy uczniów do nowej dla nich szkoły.

W świetle przepisów protesty albo sprzeciw lokalnych społeczności, nie mają większego praktycznego znaczenia. Natomiast przekonanie kuratora, że likwidacja szkoły to zły pomysł, może ją uratować. Ściślej trzeba kuratora przekonać do tego, że likwidacja szkoły pogorszy: „warunki nauki, wychowania i opieki zapewnianych, uczniom likwidowanej szkoły oraz uczniom szkoły lub szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki” . To wymóg ustawowy, aby kurator mógł zablokować likwidację szkoły.

REKLAMA

REKLAMA

Głos rodziców likwidowanej szkoły nie ma znaczenia prawnego. Mają jedynie gwarancje, że muszą zostać wysłuchanie. To wszystko, co im oferuje prawo

Nie nabierajcie się na nowe przepisy, które przewidują specjalne zebranie dyrektora z rodzicami i uczniami. Odbędzie się. Dyrektor przedstawi szereg liczb potwierdzających konieczność likwidacji szkoły. Wysłucha Waszych argumentów. Nawet uroczyście zostanie sporządzony z zebrania protokół. Podnosić ma to jedynie Wasze ego - że jesteście docenienie i szanowani. Wasz głos nie ma mocy sprzeciwu. Spotkanie i konsultacje mają Wam dać iluzję, że Wasz głos się liczy. Nie liczy się. Prawnie nie jest decyzyjny. Zostaną Wam przedstawione profesjonalne informacje o konieczności likwidacji szkoły. Sami zobaczcie, co przeczytacie:

1) analizy lub dokumenty uzasadniające likwidację szkoły;

2) informacje o sposobie realizacji obowiązku zapewnienia możliwości kontynuowania nauki Waszych dzieci w innej szkole publicznej tego samego typu;

3) informacje o planowanym obwodzie szkoły lub planowanych obwodach szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki zgodnie z art. 89 ust. 1 – w przypadku zamiaru likwidacji szkoły podstawowej;

4) informacje o planowanej organizacji transportu i opieki

Polecamy Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

 Polecamy: kalkulator dat

REKLAMA

Dojazd do nowej szkoły

W mojej ocenie kluczowym elementem dla kuratora będzie kwestia dojazdu do szkoły. Jeżeli czas na to przeznaczony, przekracza granice przyzwoitości, jest szansa na zachowanie szkoły. Jest to tak ważna teraz sprawa, że nowością w Prawie Oświatowym jest obowiązek przygotowania przez gminę informacji o drodze ucznia do nowej szkoły (zamiast do tej likwidowanej). Chodzi o ocenę:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) tras przewozu,

2) miejsc oczekiwania uczniów na transport oraz

3) czasu przewozu z poszczególnych miejsc oczekiwania na transport do szkoły lub do szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki zgodnie z art. 89 ust. 1, a

4) w przypadku likwidacji szkoły ponadpodstawowej – także ocenę połączeń komunikacji publicznej umożliwiających uczniom dotarcie do szkoły lub do szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki zgodnie z art. 89 ust. 1 p.o.

Powiązane
Likwidacja egzaminu ósmoklasisty z matematyki – bo „przyczynia się do tworzenia rankingów i etykietowania szkół”? [sondaż; egzamin ósmoklasisty 2026]
Likwidacja egzaminu ósmoklasisty z matematyki – bo „przyczynia się do tworzenia rankingów i etykietowania szkół”? [sondaż; egzamin ósmoklasisty 2026]
Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy w weekend? Najnowsze obwieszczenie ministra energii
15 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na weekend. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie w dniach od 16 maja do 18 maja.
Sądy rejonowe przejmą więcej spraw? Plan Ministerstwa Sprawiedliwości
15 maja 2026

By usprawnić wydawanie orzeczeń, sądy rejonowe będą rozpoznawać sprawy o wartości do 150 tys. zł. To kolejny etap udrożnienia coraz bardziej niewydolnych sądów okręgowych, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości - czytamy wydaniu „Rz".
Pracodawca nie może odmówić wypłaty tych pieniędzy, nawet jeśli pracownik dostał już to świadczenie w innym zakładzie pracy
15 maja 2026

Pracodawca nie może obniżyć tego świadczenia, bo pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie powinno go też interesować to, czy dostał je już w innym zakładzie pracy. Tylko jedna rzecz jest ważna dla prawa do tych pieniędzy.
KAS kontroluje stacje benzynowe. Prawie 500 przypadków nieprawidłowości w stosowaniu cen maksymalnych paliw
15 maja 2026

Podczas kontroli stacji benzynowych przez KAS w zakresie cen maksymalnych paliw wykazano nieprawidłowości. W niespełna 500 stacjach spośród blisko 8000 skontrolowanych dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu benzyny lub oleju napędowego.

REKLAMA

Nowy obowiązek dla wynajmujących nieruchomości i 50 tys. zł kary za brak tej informacji w ogłoszeniu od 20 maja 2026 r.? Rząd zaostrza przepisy, aby „ograniczyć szarą strefę”
15 maja 2026

W rządzie trwają prace nad projektem ustawy, który wprowadza szereg nowych obowiązków dla wynajmujących mieszkania i domy na okres krótszy niż 30 dni, jednorazowo, w stosunku do jednego klienta (czyli świadczący usługi najmu krótkoterminowego). Wśród nich, znalazł się m.in. obowiązek zgłoszenia nieruchomości (w której świadczone będą takie usługi) do centralnego wykazu, na podstawie którego wynajmujący uzyska indywidualny numer identyfikacyjny obiektu. Za niedopełnienie powyższego obowiązku, jak również za niezamieszczenie ww. numeru w ogłoszeniu o wynajmie – Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało wysokie kary administracyjne.
Nowelizacja: Rusza likwidacja szkół w całej Polsce. 25 kwietnia weszły w życie nowe przepisy
15 maja 2026

Od 25 kwietnia 2026 r. obowiązują specprzepisy o likwidacji szkół. W tym znaczeniu „spec”, że ułatwiają i precyzują zamykanie szkół z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci. Przepisy wymagają ożywionych konsultacji z rodzicami uczniów, uczniami (o ile są pełnoletni) oraz mieszkańcami. Ale osobą decyzyjną w procesie likwidacji szkoły (poza władzami gminy) jest kurator oświaty. Np. ma obowiązek dokonać wizytacji nie tylko likwidowanej szkoły, ale i szkół okolicznych, które przejmą uczniów. Musi też sprawdzić trasy dojazdy uczniów do nowej dla nich szkoły.
Od lipca 2026 r. wzrost płacy minimalnej w tej grupie zawodowej. Najniższa wzrośnie do 8458 zł
14 maja 2026

Minimalne wynagrodzenie pracowników podmiotów leczniczych ma związek z wysokością przeciętego wynagrodzenia za rok poprzedni i zmienia się od lipca. Ile będą zarabiali w drugiej połowie 2026 roku lekarze specjaliści, farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, pielęgniarki czy położne?
Kto i kiedy nie może być świadkiem testamentu?
14 maja 2026

Możliwe jest wyrażenie swojej woli w obecności świadków - spełnienie takich wymogów to warunek konieczny testamentu zwykłego - allograficznego oraz testamentów szczególnych-ustnego, podróżnego i wojskowego. Nie każda osoba może być świadkiem. Od czego zależy taka możliwość?

REKLAMA

Polacy raczej nie chcą podatku katastralnego, a jego zwolennicy akceptują tę daninę dopiero od 3 mieszkania
15 maja 2026

Tylko 20% Polaków popiera wprowadzenie podatku katastralnego, a 45% jest mu przeciwnych. Jednocześnie zwolennicy tego rozwiązania najczęściej widzą w nim sposób na ograniczenie spekulacyjnego wykupu mieszkań. Z badania Rankomat.pl wynika, że niemal połowa osób popierających kataster akceptowałaby go dopiero od trzeciej nieruchomości. Duża grupa niezdecydowanych (35%) pokazuje, że ocena tego podatku może zależeć przede wszystkim od szczegółów: kogo miałby objąć, od którego mieszkania byłby naliczany i na co trafiłyby wpływy.
Sankcja kredytu darmowego - co zmienił wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Banki nie są zadowolone, bo przybędzie spraw sądowych z kredytobiorcami
14 maja 2026

Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r. zaskoczył sektor bankowy i banki będą potrzebowały chwili, aby się przegrupować i przygotować strategię na przyszłość. Już dziś słyszy się opinie, że co prawda TSUE ma rację mówiąc o niedopuszczalności pobierania odsetek od pozaodsetkowych kosztów kredytu, ale ten rodzaj naruszenia, zdaniem banków, nie stanowi podstawy do zastosowania sankcji kredytu darmowego, a ponadto w takiej sytuacji bankom może przysługiwać swoista rekompensata polegająca na proporcjonalnym podwyższeniu oprocentowania kredytu, odzwierciedlająca koszt niepobrania odsetek od kwot odpowiadających kosztowi kredytu. Nie ulega jednak wątpliwości, że banki będą musiały w tej strategii uwzględnić stanowisko TSUE wyrażone w tym wyroku – pisze radca prawny Wojciech Ostrowski z Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA