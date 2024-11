"A teraz drogie dzieci...." QUIZ o telewizji czasów PRL. Ostatnie dwa pytania są nieco podchwytliwe

Zmiany prawa 2025: Dostępność – szansa na lepsze usługi i produkty. Kogo dotyczą nowe przepisy i jak się do nich przygotować [Wywiad]

Ponad siedem i pół miliona Polaków może doświadczać trudności w korzystaniu z produktów i usług niedostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających m.in. z niepełnosprawności. Nowe przepisy, bazujące na Konwencji ONZ oraz Europejskim Akcie o Dostępności mają na celu rozwiązanie tego problemu. Jednocześnie to okazja dla wszystkich przedsiębiorców na dotarcie do nowych klientów, a także na zwiększenie zadowolenia tych, którzy już korzystają z ich produktów i usług. Z Zuzanną Raszkowską z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej rozmawia Witold Siekierzyński.