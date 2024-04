Min. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o programie Aktywny Rodzic: Pracę należy doceniać a rodzinę należy wspierać

Program „Aktywny Rodzic” zakłada trzy rodzaje dofinansowania do opieki nad dziećmi do lat 3. To rozbudowana wersja tzw. babciowego, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej kierowane przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.

Program „Aktywny Rodzic”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka „Aktywny rodzic”.

REKLAMA

REKLAMA

„Aktywny Rodzic” to rozwiązanie kompleksowe. Jeśli mama lub tata wrócą do pracy i zechcą skorzystać z opieki żłobkowej – otrzymają na to środki. Jeśli zdecydują się skorzystać z opieki niani lub członka rodziny – również dostaną na to środki. Spokojni o dziecko i własne plany będą mogli wrócić do pracy, rozwijać się, budować własną przyszłość w poczuciu bezpieczeństwa. Jeśli rodzic podejmie decyzję o pozostaniu w domu z maluchem, także otrzyma wsparcie, tak ważne w budżecie domowym w momencie, gdy pojawiają się w nim potrzeby dziecka.

- To program, który sprzyja wolności wyboru. Jeśli rodzice zechcą powierzyć dziecko babci, dziadkowi, członkowi rodziny, niani i wrócić do pracy, dostaną wsparcie państwa. Jeśli wolą posłać dziecko do żłobka, również dostaną wsparcie. Jeśli jednak preferują bardziej tradycyjny model i chcą zostać z dziećmi w domu, także dostaną wsparcie. Opieka nad dzieckiem to ważna praca na rzecz społeczeństwa i państwa – podkreśla minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Program obejmie nie tylko tych rodziców, którzy zdecydują się powrócić do aktywności zawodowej po wejściu w życie ustawy, ale także rodziców, którzy już są aktywni. Pracę należy doceniać a rodzinę należy wspierać – dodaje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Dajemy rodzicom wybór i upraszczamy cały system świadczeń, aby był on dostępny, zrozumiały i intuicyjny - zaznacza wiceministra Aleksandra Gajewska.

Dofinansowanie do opieki nad dziećmi

Program „Aktywny Rodzic” zakłada trzy rodzaje dofinansowania do opieki nad dziećmi do lat 3:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

aktywnie w żłobku (1500 zł, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej rodzica)

aktywni rodzice w pracy (1500 zł, w przypadku podjęcia aktywności zawodowej rodzica)

aktywnie w domu (500 zł, już od pierwszego dziecka, nie od drugiego jak do tej pory w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego)

Dofinansowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością będzie wyższe – to 1900 zł w wariantach „aktywnie w żłobku” i „aktywni rodzice w pracy”.

Możliwość zawarcia umowy uaktywniającej

Wariant, w którym dziecko pozostanie pod opieką osoby niebędącej rodzicem np. niani, dziadka, uregulowano w projekcie w formie przewidującej możliwość zawarcia umowy uaktywniającej. Nie jest to jednak warunek.

Umowa to korzystne rozwiązanie dla osób podejmujących opiekę. Pozwala na dofinansowanie z budżetu państwa kosztów ubezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego. Nie generuje dodatkowych kosztów po stronie rodzica.

W przypadku babci lub dziadka będących na emeryturze umożliwi ubieganie się o przeliczenie podstawy składek i otrzymanie wyższego świadczenia emerytalnego.

Co dalej z projektem ustawy?

Projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka „Aktywny rodzic” trafi teraz do prac legislacyjnych w parlamencie.