880 zł dofinansowania na zajęcia z neurologopedą. Sprawdź, dla kogo w 2024 r. i jak uzyskać.

880 zł dofinansowania na zajęcia z neurologopedą. Taką pomoc zaproponował w 2024 r. samorząd po zaangażowaniu „wkładu własnego” w wysokości 1320 zł.

Czym zajmuje się neurologopeda?

Zajęcia z neurologopedą wspierają rozwój mowy, komunikację i funkcje poznawcze. Neurologopeda zajmuje się bowiem diagnostyką i leczeniem zaburzeń neurologiczno-komunikacyjnych. Konsultacja i sesje z tym specjalistą są wskazane między innymi dla dzieci:

- z dysfunkcjami układu nerwowego,

- z zespołami genetycznymi, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dyzartrią,

- z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, mowy i komunikacji,

- z rozszczepem wargi/podniebienia,

- jąkających się,

- mających zaburzenia przyjmowania, rozdrabniania pokarmów lub mają trudności ze ssaniem mleka.

REKLAMA

Czym zajęcia z neurologopedą różnią się od tych z logopedą?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że neurologopeda to jedna ze specjalizacji kierunkowych logopedy. Zajmuje się on leczeniem wad wymowy, które mają swoje źródło w ośrodkowym układzie nerwowym – czy to z powodu jego uszkodzenia, czy też zaburzeń w rozwoju. Rodzice powinni pamiętać o tym, że choć zauważenie tego rodzaju problemów u małych dzieci może być utrudnione, to jeśli mają w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości, to nie powinni zwlekać z konsultacją. Im szybciej problemy zostaną zauważone i zdiagnozowane, tym większa jest szansa na ich skorygowanie i dalszy poprawny rozwój dziecka.

Można dostać 880 zł dofinansowania, ale trzeba mieć wkład własny

Jak wynika z informacji podanych przez Magdalenę Czarzyńska-Jachim, pełniącą funkcję prezydentki Sopotu, mieszkańcy Sopotu mogą otrzymać z budżetu miasta dofinansowanie dla dzieci potrzebujących wsparcia neurologopedy. Jest to dofinansowanie, które można uzyskać przy zaangażowaniu „wkładu własnego”. Polega ono bowiem na tym, że przy zakupie sześciu sesji neurologopedii dla dziecka w Reha Sopot, cztery dodatkowe sesje są za darmo. Jak wynika z cennika Reha Sopot, koszt jednej sesji terapeutycznej to 220 zł. Oznacza to, że mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 880 zł.