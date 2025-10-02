Już 900 plus na dentystę. W 2025 roku może skorzystać każdy, kto opłaca składkę zdrowotną. Ale nie każdy wie jak

Na początku 2025 roku pisaliśmy o tym, że każdy, kto opłaca składkę zdrowotną, może liczyć na 600 plus na dentystę. Co się w tym zakresie zmieniło? Głównie kwoty. Inflacja hamuje, ceny rosną, a pacjenci mają już 900 plus na dentystę. Ale czy potrafią z niego korzystać?

Choć z danych publikowanych przez GUS wynika, że inflacja nie tylko hamuje, ale wręcz spada, to jednak większość Polaków nie odczuwa tego w swoich portfelach. Niestety rzeczywistość jest taka, że spadek inflacji nie przekłada się na spadek cen i jedyne czego można obecnie oczekiwać, to że nie będą on po prostu rosły tak szybko, jak w minionych miesiącach. Jedną ze sfer życia, które istotnie obciążają domowe budżety jest leczenie stomatologiczne. Jeszcze na początku 2025 roku pisaliśmy o tym, że jest możliwość skorzystania z tzw. 600 plus na dentystę. Co się w tym zakresie zmieniło? Przede wszystkim kwoty, które się składają na to wyliczenie.

REKLAMA

REKLAMA

Polacy nie lubią chodzić do dentystów współpracujących z NFZ

Wieloletnie przyzwyczajenia sprawiają, że Polacy unikają leczenia zębów w ramach świadczeń udostępnianych przez NFZ i często wolą zrezygnować z wizyty u lekarza, niż skorzystać z tej możliwości. Powodów zapewne jest wiele, a wśród tych, które są wymieniane najczęściej są złe wspomnienia związane z wizytami u szkolnego dentysty, utrudniony dostęp do świadczeń i długi czas oczekiwania na wizytę, niska jakoś usług i brak dostępu do nowoczesnych technik i materiałów. Jednak czy unikanie leczenia jest lepsze od leczenia choćby i opartego na materiałach nieco niższej klasy? Na pewno nie.

Osoby, które podejmując decyzję w tym zakresie kierują się tego rodzaju przekonaniami opartymi na doświadczeniach sprzed lat, powinny obecnie podjąć próbę ich zweryfikowania. Bo choć faktycznie, w ramach leczenia na NFZ nie jest dostępny tak szeroki wachlarz usług, jak w przypadku leczenia prywatnego, to jednak warto pomyśleć o tym, by wykorzystać istniejące w tym zakresie możliwości choćby w odniesieniu do profilaktyki.

Leczenie na NFZ i składka zdrowotna ściśle się łączą

Zasadą jest, że każdy, kto opłaca składkę zdrowotną, ma prawo do leczenia stomatologicznego na koszt NFZ. Jakie zabiegi profilaktyczne można zapewnić sobie w ramach tych świadczeń? Oczywiście podstawowe to cykliczny przegląd jamy ustnej (trzy razy w roku) i skaling, czyli usuwanie kamienia (raz na rok). Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą też raz na 3 miesiące skorzystać z lakierowania wszystkich zębów stałych, co m.in. czyni zęby bardziej odpornymi na działanie próchnicy i ogranicza rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie ubytków. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, bo lakier z wysoką zawartością fluoru aplikowany jest pędzelkiem. W 2025 roku do koszyka świadczeń stomatologicznych dołączyła również możliwość wykonania zdjęć pantomograficznych u pacjentów dorosłych leczonych endodontycznie i protetycznie. Zdjęcie można wykonać raz na pięć lat, a świadczenie obejmuje jego wykonanie wraz z przygotowaniem opisu oraz wprowadzeniem go do dokumentacji medycznej pacjenta. Zdjęcie pantomograficzne można wykonać również u dzieci i młodzieży w wieku od 5. do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie może być zrealizowane raz na trzy lata, w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu leczenia stomatologicznego, w uzasadnionych medycznie przypadkach.

Pod koniec 2025 roku to już 900 plus na dentystę

Jak z tego wynika, nawet jeśli pacjent nie ma dostatecznie dużo zaufania do leczenia stomatologicznego prowadzonego w ramach NFZ, to może zadbać o swój budżet domowy podejmując działania profilaktyczne, które można zaplanować nawet z dużym wyprzedzeniem i dokonując starannego wyboru lekarza. Na jakie oszczędności może liczyć w takiej sytuacji?

Koszt przeglądu jamy ustnej to na rynku prywatnych usług od 100 do 300 złotych, w zależności od lokalizacji. Skaling raz w roku to wydatek od 200 do 600 złotych, w zależności nie tylko od lokalizacji, ale i usług towarzyszących. Z kolei to pantomogram kosztuje od 80 do 200 zł, a lakierowanie zębów od 100 do 200 złotych. Biorąc pod uwagę średni koszt wymienionych usług, w trakcie roku osoba dorosła korzystając z profilaktycznych usług stomatologicznych na NFZ może uniknąć wydatku ok. 900 złotych (stąd 900 plus), a w przypadku dzieci i młodzieży może to być aż ok, 1500 złotych!

REKLAMA

Podstawa prawna ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 146)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 615)

Polecamy: Kalendarz 2026