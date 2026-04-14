150 albo 250 złotych na 1 dzień pobytu na obozie sportowym. Dofinansowanie dla dzieci z roczników 2002–2020

Już dziś warto zacząć interesować się ofertą wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W tym celu warto śledzić programy realizowane m.in. przez rząd i fundacje udzielające w tym zakresie wsparcia. Już teraz wiadomo, że w niektórych przypadkach może ono wynieść nawet 250 zł na dzień pobytu na obozie.

Dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku

Trwa wiosna, ale rodzice myślą już nie tylko o organizacji majówki, ale również o zbliżających się wielkimi krokami wakacjach. Bo choć z oficjalnych danych wynika, że inflacja hamuje, to jednak wiele domowych budżetów wydaje się być w gorszym stanie niż jeszcze kilka lat temu. Trzeba więc rozważyć na jakiego rodzaju wypoczynek rodzina będzie mogła sobie pozwolić latem, a z jakich atrakcji trzeba będzie zrezygnować. Warto też na bieżąco śledzić informacje o tym, które z podmiotów organizujących wypoczynek będą korzystały z dofinansowania. W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, że ruszył nabór wniosków w kolejnej edycji programu Aktywne Wakacje organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tak samo, jak w zeszłym roku, jego celem jest wspieranie organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, a partnerem – operatorem krajowym programu została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Ruszył nabór wniosków do Aktywnych Wakacji

W 2026 roku budżet programu wynosi 25 000 000 zł, z czego 15 000 000 zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałe10 000 000 zł stanowią środki Fundacji. O pieniądze nie mogą starać się odbiorcy końcowi, czyli rodzice i opiekunowie w imieniu dzieci i młodzieży, a organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, w szczególności: związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Wsparciem będą objęte wyjazdowe obozy sportowe odbywające się w okresie od 1 czerwca 2026 r. do 30 września 2026 r. Jak więc widać, środki mogą zostać przeznaczone nie tylko na aktywności ściśle związane z wakacjami szkolnymi, jednocześnie jednak czas na ich zorganizowanie jest krótszy niż był w 2025 roku, gdy wyznaczony termin kończył się dopiero 30 listopada.

150 albo 250 złotych na 1 dzień pobytu na obozie sportowym

Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było ubiegać się o dofinansowanie? Przede wszystkim organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny. Sam obóz powinien m.in. mieć sportowy charakter, odbywać się na terenie Polski i trwać co najmniej 7 dni. Jeśli jest dłuższy niż określone minimum, dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu. Uczestnikami obozu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2002–2020, tj. w wieku od 6 do 24 lat, a kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia sportowe: trenera lub instruktora. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika nie może przekroczyć 150 zł za 1 dzień obozu (nie więcej niż 1500 zł za cały okres obozu). W przypadku realizacji obozów sportowych w Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, kwoty dofinansowania są inne i nie mogą przekraczać odpowiednio 250 zł za 1 dzień obozu i 2500 zł za cały okres obozu.

Szczegółowe informacje na temat programu i zasad składania wniosków można znaleźć na stronie granty.fundacjalotto.pl. Nabór będzie trwał do 7 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.