Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » Trzeba zapłacić alimenty, nawet jeśli zabiera się dziecko na ferie

Trzeba zapłacić alimenty, nawet jeśli zabiera się dziecko na ferie

29 stycznia 2026, 13:06
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Trzeba zapłacić alimenty, nawet jeśli zabiera się dziecko na ferie
Trzeba zapłacić alimenty, nawet jeśli zabiera się dziecko na ferie
Relacje między rozwiedzionymi rodzicami nie zawsze układają się gładko. Najczęściej pojawiające się w tym zakresie różnice zdań są związane z podziałem opieką i koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania. Nieporozumienia często nasilają się w okresach ferii i wakacji.

W szkołach trwają ferie zimowe, a wielu uczniów w tym okresie będzie wypoczywało poza miejscem swojego zamieszkania. Dzieci i młodzież, którzy nie mieszkają na co dzień z obojgiem rodziców będą też miały okazję spędzić więcej czasu z tym z nich, z którym na co dzień nie mieszkają. Podział czasem przypadającym na ferie czy wakacje jest bowiem postępowaniem standardowo stosowanym w takich przypadkach przez rodziców dzielących się opieką na dziećmi. Często wiąże się to z wątpliwościami dotyczącymi wysokości należnych za ten okres alimentów. Bo skoro dziecko nie przebywa przez cały miesiąc z rodzicem, z którym na co dzień mieszka, to należy zapłacić mu alimenty w pełnej wysokości?

Wysokość alimentów wynika najczęściej z wyroku sądowego

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wysokość tego świadczenia jest najczęściej określana w postanowieniach wyroku sądowego albo w ugodzie zawartej między rodzicami małoletniego dziecka. W niektórych przypadkach, gdy rodzice pozostają w poprawnych relacjach, dokonują w tym zakresie ustaleń we własnym zakresie.

Jak już wspomniano, celem alimentów jest dostarczanie środków utrzymania. Związane z tym koszty są ponoszone przez rodzica, z którym dziecko mieszka, przez cały rok. Również w okresie, gdy małoletni nie przebywa w domu, bo np. wyjechał na obóz czy ferie z drugim rodzicem. Tego rodzaju nieobecność nie wpływa na wysokość opłat za mieszkanie, media, czy internet. W konsekwencji nawet wówczas, gdy dziecko wyjeżdża, rodzic zobowiązany do płacenia na jego rzecz alimentów nadal musi uiszczać świadczenie, które go w tym zakresie obciąża.

Ugoda przed mediatorem pozwalaj na zastosowanie elastycznych rozwiązań

Warto również pamiętać, że w sytuacji, gdy obowiązek alimentacyjny został uregulowany w wyroku sądowym, ugodzie sądowej, czy ugodzie zawartej przed mediatorem, żadna ze stron nie może w tym zakresie wprowadzać sama zmian, które jej subiektywnym zdaniem są słuszne. W szczególności nie ma możliwości jednostronnego obniżenia wysokości alimentów za okres, w którym spędza więcej czasu z dzieckiem, np. w czasie wakacji czy ferii. Czy to oznacza, że w tego rodzaju sytuacjach nie ma żadnego sposobu na dostosowanie wysokości świadczenia do realnych potrzeb? Najlepszym rozwiązaniem, które można zarekomendować, jest w takiej sytuacji zawarcie ugody przed mediatorem. Rodzice mogą zawrzeć w niej szereg szczegółowych postanowień, w tym również takich, które pozwolą na dostosowanie wysokości alimentów do sposobu, w jaki dziecko będzie spędzało wakacje. Dla przykładu, jeśli dziecko na co dzień mieszka z mamą, rodzice mogą ustalić, że w okresach, które będzie spędzało wyłącznie z tatą, np. podczas świąt, ferii, czy wakacji, alimenty płacone do rąk mamy będą obniżone o 20 proc. należności za każdy pełny tydzień nieobecności dziecka w miejscu zamieszkania. Jeśli jednak takich ustaleń nie poczyniono, rodzic zobowiązany do alimentacji nie może jednostronnie zdecydować o obniżeniu wysokości alimentów za dany miesiąc, nawet jeśli jego połowę dziecko spędzi z nim.

Źródło: INFOR
