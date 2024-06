W 2024 r. 3 nowe świadczenia dla niektórych rodziców. Czy już można składać wnioski?

Chociaż ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dzieci – „Aktywny rodzic” została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, to jeszcze nie weszła w życie. Nowy programu wystartuje dopiero 1 października 2024 r. i właśnie od tego momentu rodzice najmłodszych dzieci będą mogli składać wnioski.

„Aktywny rodzic”, czyli 3 nowe świadczenia dla rodziców wychowujących najmłodsze dzieci

Celem nowych świadczeń jest ułatwienie rodzicom i innym osobom wypełniającym funkcje rodzicielskie pogodzenia zadań związanych z rodzicielstwem z aktywizacją zawodową. Ustawa przewiduje tu trzy nowe świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizacja wszystkich trzech świadczeń została powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie ZUS przyjmie wnioski, a także zweryfikuje warunki oraz wypłaci świadczenie.

Ważne Wnioski będą składane tylko przez internet w formie elektronicznej.

Do wyboru będą tu 4 kanały: Platforma PUE ZUS, aplikacja mobilna mZUS, bankowość elektroniczna oraz portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Planujemy, że pierwsze świadczenia zostaną wypłacone już w 4 kwartale bieżącego roku” – informuje MRPiPS na swojej stronie internetowej.

Kto będzie mógł ubiegać się o nowe świadczenia?

Pierwsze ze świadczeń „aktywni rodzice w pracy” przeznaczone jest dla aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. W ustawie znajdują się wymogi dotyczące poziomu oraz rodzaju takiej aktywności, który pozwoli na otrzymanie świadczenia. Wsparcie będzie wypłacane w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Z kolei w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie będzie wyższe, ponieważ wyniesie 1900 zł miesięcznie.

Drugie z omawianych świadczeń „aktywnie w żłobku” nie będzie wypłacane bezpośrednio rodzicom a będzie przekazywane bezpośredni podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki (np. żłobek). Jednak to rodzice będą składali wnioski. Nowe świadczenie ma zastąpić dotychczas funkcjonujące dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (tzw. świadczenie żłobkowe 400 plus). Wsparcie będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość ponoszonej przez rodzica opłaty za pobyt dziecka w placówce.

Trzecie świadczenie „aktywnie w domu” to z kolei „następca” rodzinnego kapitału opiekuńczego. Nowa forma wsparcia będzie kierowana do rodziców, którzy nie będą uprawnieni lub nie zdecydują się na skorzystanie ze świadczenia „aktywni rodzice w pracy” lub „aktywnie w żłobku”. Świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące na każde dziecka w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

Ustawa zawiera przepisy przejściowe regulujące sytuację rodziców korzystających z rodzinnego kapitału opiekuńczego lub z dofinansowania do żłobka.

Czy świadczenia będzie można łączyć?

Nie, poszczególnych świadczeń z programu „Aktywny rodzic” nie można łączyć. Oznacza to, iż w danym miesiącu na dane dziecko rodzic będzie mógł otrzymać tylko jedno z wybranych przez siebie świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”.

Rodzic będzie mógł jednak dokonać zamiany wybranego świadczenia na inne.

Co istotne, świadczenia „Aktywny rodzic” można łączyć ze świadczeniem wychowawczym (tzw. 800 plus) czy ze świadczeniami rodzinnymi.