Symbol 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności. Co oznacza i do czego uprawnia w 2026 roku?

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera szereg istotnych elementów. Dlaczego są one tak ważne? Czym jest kod 12-C i do czego uprawnia? O czym powinni pamiętać rodzice? Oto najważniejsze informacje i przykładowe świadczenia w 2026 roku.

Z czego składa się orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, a jako instancja odwoławcza – wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dziecko, które nie ukończyło 16. roku życia może zostać zaliczone do osób niepełnosprawnych, jeżeli ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

W przypadku osób, które ukończyły 16. rok życia, orzeka się o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).

Ważne W orzeczeniu ustala się niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania.

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera:

• oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

• datę wydania orzeczenia;

• datę złożenia wniosku;

• podstawę prawną wydania orzeczenia;

• imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu oraz numer PESEL;

• numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka;

• ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności;

• symbol przyczyny niepełnosprawności;

• datę lub okres powstania niepełnosprawności;

• okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność;

• wskazania, określone przez skład orzekający;

• uzasadnienie;

• pouczenie o przysługującym odwołaniu;

• podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:

• oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

• datę wydania orzeczenia;

• datę złożenia wniosku;

• podstawę prawną wydania orzeczenia;

• imię i nazwisko osoby zainteresowanej oraz numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

• datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;

• numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

• ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności;

• okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności;

• datę lub okres powstania niepełnosprawności;

• datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności;

• wskazania, określone przez skład orzekający;

• uzasadnienie;

• pouczenie o przysługującym odwołaniu;

• podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Czym są symbole przyczyn niepełnosprawności?

Wyróżniamy następujące symbole przyczyn niepełnosprawności:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

• 04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Symbol przyczyny niepełnosprawności odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka. W praktyce zatem symbol przyczyny niepełnosprawności nie jest samodzielną jednostką chorobową.

Symbol 12-C, czyli całościowe zaburzenia rozwojowe a autyzm

Symbol 12-C często występuje w kontekście osób ze spektrum autyzmu. W Polsce trwa wdrożenie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-11. Zgodnie z tym dokumentem początek zaburzenia ze spektrum autyzmu pojawia się w okresie rozwojowym, zwykle we wczesnym dzieciństwie. Objawy te mogą się ujawnić dopiero później. Mogą się też różnić w zależności od sytuacji społecznej czy edukacyjnej.

W przypadku kwalifikowania do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności ważne jest, by całościowe zaburzenia rozwojowe, powstały przed 16 rokiem życia, i cechowały się utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia.

Czy kod 12-C w orzeczeniu uprawnia do świadczenia pielęgnacyjnego?

To częste pytanie rodziców, jednak trzeba pamiętać, iż do otrzymania najważniejszych świadczeń kluczowe mogą być inne elementy orzeczenia. Tak jest w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego. Do uzyskania tego typu wsparcia wymagane jest, by osoba wymagająca opieki legitymowała się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (orzeczenie powinno zawierać informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Co ważne, samo rozpoznanie np. autyzmu dziecięcego w praktyce nie oznacza ustalenia w orzeczeniu o niepełnosprawności wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Z tego powodu do tego typu spraw warto dokładnie się przygotować, przedstawiając odpowiednie dokumenty i argumentację.

W 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3386 zł miesięcznie na dziecko.

Czy symbol 12-C daje wyższe dofinansowanie z PFRON?

W przypadku osób dorosłych symbol 12-C w orzeczeniu uprawnia do wyższego dofinansowania do wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W 2026 r. stawki podstawowych dofinansowań wynoszą:

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: 2 760 zł;

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 1 550 zł ;

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: 575 zł.

Kwoty te są jednak podwyższane, gdy w stosunku do osoby niepełnosprawnej orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (czyli dla osób ze schorzeniami szczególnymi). Aktualnie wynoszą:

4 140 zł (stopień znaczny),

2 585 zł (stopień umiarkowany),

1 265 zł (stopień lekki).

Symbol 12-C należy zatem do tzw. schorzeń specjalnych. Gdy pracodawca spełnia określone warunki, to na pracownika z orzeczeniem, zawierającym symbol 12-C może otrzymać wyższe dofinansowanie do etatu.

Niepełnosprawność o symbolu 12-C a zasiłek pielęgnacyjny [Przykład z sądu]

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie zależy od posiadanego symbolu niepełnosprawności, a w zasadzie od orzeczonego stopnia. Zasiłek gminy przyznają dzieciom z orzeczeniami o niepełnosprawności i osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. O zasiłek mogą też ubiegać się seniorzy w wieku powyżej 75 lat bez względu na niepełnosprawność. Zgodnie z przepisami, przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym ważne jest, by niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Ciekawą sprawę rozpatrywał w ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny. W związku z faktem, iż orzeczenie o symbolu 12-C nie zawierało daty postania niepełnosprawności, MOPS i SKO odmówiły przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zwrócił uwagę na to, iż orzeczenie zawiera bardzo ważną informację zapisaną właśnie symbolem 12-C. Zdaniem sądu, „Zespół Orzekający o niepełnosprawności wskazując symbol 12 - C ustalił okres powstania niepełnosprawności i datuje się on na wiek Skarżącego przed jego 16 rokiem życia, skoro tak to została spełniona również druga z przesłanek przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, gdyż niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym u Skarżącego postała z całą pewnością przed 21 rokiem jego życia, czego wymaga dla przyznania zasiłku pielęgnacyjnego przepis art. 16 ust. 3 u.ś.r.”. WSA powołał się tu na § 32 ust. 1 pkt 12 w zw. z ust. 2 pkt 12 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z tymi przepisami, przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez: pkt 12) całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia.

Tezę tę potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał on, iż „fragment: "Niepełnosprawność istnieje od - nie da się ustalić" należy rozumieć, że konkretnej daty powstania niepełnosprawności nie był w stanie wskazać Zespół Orzekający. Nie można go odnosić do okresu postania niepełnosprawności, gdyż na tę okoliczność wskazuje symbol jednostki chorobowej (12 - C). Zatem organy orzekające w niniejszej sprawie w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego miały niezbędne informacje konieczne do wydania prawidłowego orzeczenia” (wyrok z 21 stycznia 2024 r., I OSK 782/22).

Orzeczenie to może być niezwykle pomocne w dochodzeniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Przypomnijmy, iż w 2026 r. zasiłek ten wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Podsumowanie

Sprawy dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności nie należą do najprostszych. W artykule przedstawiono jedynie najważniejsze informacje, a rozstrzygnięcia organów czy sądów w takich sprawach zawsze zależą od konkretnego przypadku.