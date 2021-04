Wzór wniosku o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

Kiedy złożyć wniosek o uzasadnienie nieprzyjęcia do przedszkola?

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia nieprzyjęcia dziecka do publicznego przedszkola warto wnieść, gdy rodzice chcieliby odwołać się od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Po otrzymaniu uzasadnienia można bowiem składać odwołanie.

Termin na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia nieprzyjęcia dziecka do placówki to 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

„Nie ulega wątpliwości, że podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest podstawową czynnością komisji rekrutacyjnej, która uruchamia swoistą procedurę postrekrutacyjną o charakterze administracyjnoprawnym” – podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 19 stycznia 2021 r. (II SA/Op 286/20).

Wniosek o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola (wzór)

Poniżej prezentujemy prosty wzór, który może okazać się pomocny przy sporządzaniu wniosku przez rodzica lub rodziców. W każdym przypadku pismo będzie jednak wyglądało inaczej, dlatego wzór należy dostosować do swojej sytuacji.

………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/rodziców

………………………………………

adres

Do Komisji Rekrutacyjnej

w Przedszkolu ……………………………………… Nr …

w ………………………………………

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

Wnoszę o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka ……………………………………… do Przedszkola ……………………………………… na rok szkolny … .

………………………………………

Podpis rodzica/rodziców

Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

Kiedy otrzymamy uzasadnienie? Zgodnie z prawem oświatowym uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższa liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 910; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 619)