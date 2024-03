99 zł na ucznia w przypadku klas I–III, 185 zł klasy IV, 238 zł klasy V i VI, 330 zł na ucznia klas VII i VIII od 1 kwietnia 2024 r. Tak wynika z projektu rozporządzenia

99 zł na ucznia w przypadku klas I–III, 185 zł na ucznia klasy IV, 238 zł na ucznia klasy V i VI, 330 zł na ucznia klas VII i VIII w 2024 r. Jest projekt rozporządzenia resortu edukacji.

Projekt rozporządzenia

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

REKLAMA

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu omawianego w niniejszym artykule rozporządzenia na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2024 r. mogą ubiegać się:

1) jednostki samorządu terytorialnego prowadzące:

a) szkoły podstawowe – na wszystkich uczniów klas II, V i VIII,

b) szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – na wszystkich uczniów klas realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas II, V i VIII szkoły podstawowej;

2) szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne – na wszystkich uczniów klas II, V i VIII.

Ponadto jednostki samorządu terytorialnego i szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będą mogły uzyskać dotację celową lub refundację na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z art. 57 ustawy, dla uczniów pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów danych klas w 2022 r. i 2023 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

99 zł na ucznia w przypadku klas I–III, 185 zł klasy IV, 238 zł klasy V i VI, 330 zł na ucznia klas VII i VIII

Jak czytamy w uzasadnieniu środki zostaną podzielone w następujący sposób:

99 zł na ucznia w przypadku klas I–III,

na ucznia w przypadku klas I–III, 185 zł na ucznia klasy IV,

na ucznia klasy IV, 238 zł na ucznia klasy V i VI,

na ucznia klasy V i VI, 330 zł na ucznia klas VII i VIII.

Kiedy projektowane rozporządzenie wchodzi w życie

W uzasadnieniu do projektowanego rozporządzenia zaproponowano aby omawiane w niniejszym artykule przepisy weszły w życie 1 kwietnia 2024 r.

Warto dodać, że w załączniku do projektu rozporządzenia znaleźć można niezbędne wzory.

Przepisy, o których mowa w niniejszym tekście odnoszą się do publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. To jednak nie wszystkie szkoły. Jeśli przepisy wejdą w życie zgodnie z planem, czyli 1 kwietnia 2024 r. zastosowanie będą miały również do niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.