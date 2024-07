Egzamin ósmoklasisty 2024: Wgląd do pracy egzaminacyjnej i weryfikacja sumy punktów [wnioski, terminy, uprawnieni]

1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800+, potrwa do 31 maja 2025 r. Rodzice i opiekunowie mogli do końca czerwca 2024 r. składać wnioski, aby zachować gwarancję wypłaty świadczenia na cały okres. Co z wnioskami złożonymi po tym terminie? Kto nie musi się martwić niezłożeniem wniosku? Wyjaśniamy.