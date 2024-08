Lizanie lodów w podstawie programowej. Od kiedy? Rok szkolny 2024/2025 pełen zmian. Przede wszystkim odchudzono podstawę programową. Do tego podwyżki, emerytury stażowe i zmiana podejścia do religii i etyki. Zmiany nie ominą też lekcji wychowania fizycznego i egzaminów.

Podwyżki, emerytury stażowe i zmiana podejścia do religii i etyki

REKLAMA

Rok szkolny 2024/2025 będzie pełen zmian, a niektóre z nich z pewnością będą budziły emocje. Wśród tych najbardziej wyczekiwanych przez nauczycieli będą oczywiście podwyżki. Dodatkowo pedagodzy będą mogli również po raz pierwszy skorzystać z emerytury stażowej. Z kolei organy prowadzące szkoły i dyrektorzy placówek będą musieli zmierzyć się między innymi z prawidłowym stosowaniem standardów ochrony małoletnich oraz wymaganiami dotyczącymi ostępu do środków higienicznych.

REKLAMA

Niespodzianki czekają również na uczniów. Będą to przede wszystkim zmiany w podstawie programowej oraz nowe podejście do nauczania religii i etyki. Począwszy od nowego roku szkolnego na świadectwach nie będą już zamieszczane oceny z tych przedmiotów, a zajęcia będą prowadzone w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych. Ze znowelizowanych przepisów wynika bowiem, że przedszkole i szkoła organizują lekcje religii w oddziale (klasie), jeżeli na naukę religii zgłosi się nie mniej niż siedmioro wychowanków danego oddziału (np. konkretnej klasy). Jeśli zgłosi się mniejsza liczba dzieci, przedszkole i szkoła organizują dla nich naukę w grupie międzyoddziałowej lub w grupie międzyklasowej.

Uszczuplanie treści, pierwsza pomoc i koniec HiT-u

REKLAMA

Na czym będą polegały zmiany w podstawie programowej? Mówiąc kolokwialnie, na odchudzaniu. Uszczuplono bowiem treści dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej z zakresu: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki i informatyki. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach zmiany dotyczą: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki, filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej, historii muzyki, historii sztuki.

Pojawią się również nowe wyzwania, a wśród nich np. obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. W klasach I–III szkoły podstawowej będą się one odbywały w ramach zajęć z edukacji przyrodniczej, a w klasach IV–VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych w ramach zajęć z wychowawcą. Zmiany obejmą też nauczanie kontrowersyjnego przedmiotu, którym był tzw. HiT, czyli historia i teraźniejszość. Uczniowie, którzy we wrześniu 2024 roku rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej nie będą już uczyli się tego przedmiotu. Naukę będą jednak kontynuowali uczniowie, którzy już rozpoczęli jego naukę.

Kompetencje ruchowe, zmiany na egzaminie ósmoklasisty i maturze

Zmiany nie ominą też lekcji wychowania fizycznego. Program Sportowe talenty będzie kontynuowany pod nazwą Badanie kompetencji ruchowych młodzieży szkolnej. Zmiana nazwy ma odzwierciedlać zmianę podejścia i celu, jaki jest stawiany prowadzonym działaniom – uwaga ma zostać skoncentrowana na rozwoju kompetencji ruchowych uczniów, a nie poszukiwaniu talentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Również egzamin ósmoklasisty i matury odbędą się w „odświeżonej” formie. W tym pierwszym przypadku na egzaminie wymagana będzie znajomość większej liczby lektur, a uczniowie napiszą wypracowania na jeden temat spośród dwóch podanych w arkuszu. Możliwymi formami wypowiedzi będą: rozprawka, opowiadanie oraz przemówienie. Na maturze z kolei pojawią się zmiany związane ze zmianami w podstawie programowej, a uczniowie nie będą już musieli we wrześniu składać deklaracji wstępnych.

Lizanie lodów, światło i muzyka oraz uprawianie warzyw

Dyskusja o reformie systemu oświaty nie ustaje od lat. Choć każdy kolejny rok szkolny to nowe zmiany, to jednocześnie wciąż nie można powiedzieć, że system edukacji działa lepiej. Tymczasem w innych krajach pojawiają się interesujące pomysły. Jak podało wprost.pl, badacze z Królewskiego Towarzystwa Chemicznego twierdzą, że lizanie lodów na patyku powinno zostać dołączone do podstawy programowej w angielskich szkołach podstawowych. I choć pomysł może się na pierwszy rzut oka wydawać absurdalny, to jednak przedstawiona argumentacja pozytywnie zaskakuje. Jak bowiem wskazali angielscy naukowcy, dzięki lizaniu lodów dzieci mogą zrozumieć istotne zagadnienia naukowe, takie jak choćby wpływ temperatury na ciało człowieka. Jakie inne zmiany są planowane w angielskich szkołach? Fizycy chcieliby uwzględnić na swoich lekcjach światło i muzykę, a biolodzy chcą, by dzieci uprawiały warzywa i uczyły się o recyklingu. Wszystko to ma sprzyjać wyjaśnianiu pojęć naukowych poprzez odwoływanie się do codziennych doświadczeń i ma pomóc uczniom lepiej zrozumieć rzeczywistość.