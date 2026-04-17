Zostały tylko dwie wypłaty 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki

Zostały jeszcze tylko dwie wypłaty 13. emerytury w 2026 r. Emeryci czekają na nią niecierpliwie. Na co przeznaczą dodatkowe pieniądze? Nie wszyscy wydają je na leki.

Wypłaty 13 emerytury 2026

Zostały jeszcze dwie wypłaty 13 emerytury z ZUS. Czekają na nie emeryci pobierający świadczenia w 20. i 25. dniu miesiąca. Dla pierwszych z nich pieniądze zostaną wysłane o terminie, a ostatnim uprawnionym przyspiesza się termin wypłaty o jeden dzień. 25 kwietnia 2026 r. to bowiem sobota. Seniorzy powinni spodziewać się świadczenia już w piątek 24 kwietnia.

Na co emeryci wydają 13. emeryturę?

Z badania „Gazety Senior” wynika, że choć dla większości osób starszych trzynasta emerytura to przede wszystkim wsparcie bieżących potrzeb, wyraźnie widoczny jest także drugi, bardziej optymistyczny wymiar tego świadczenia – sporej części seniorów pozwala sfinansować wydatki, które jeszcze niedawno pozostawały poza ich zasięgiem.

13 emerytura na leki, opłaty i żywność

Najważniejszym celem tzw. trzynastej emerytury pozostaje zdrowie. Aż 48% badanych deklaruje, że przeznacza środki na leki, leczenie i wizyty u specjalistów. Istotną część wydatków stanowią także bieżące potrzeby – rachunki i opłaty (34%) oraz żywność i codzienne zakupy (25%).

13 emerytura na wyjazdy

Jednocześnie wyniki badania pokazują, że aż 38% seniorów przeznacza 13. emeryturę na wypoczynek poza domem – wyjazdy, sanatoria czy rekreację. To sygnał zmiany: dodatkowe świadczenie nie tylko pomaga „związać koniec z końcem”, ale w części przypadków umożliwia także realizację potrzeb związanych z odpoczynkiem i regeneracją – obszarów, które w przeszłości często były dla wielu seniorów trudno dostępne.

13 emerytura gazeta senior 13 emerytura - na co seniorzy ją przeznaczają? Źródło zewnętrzne

13 emerytura gazeta senior wydatki 13 emerytura - wydatki seniorów Źródło zewnętrzne

Czym dla seniorów jest trzynastka?

Badanie pokazuje, że środki z 13. emerytury bardzo szybko znajdują konkretne zastosowanie w domowym budżecie – aż 65% seniorów wydaje całość świadczenia. Jednocześnie blisko 64% przyznaje, że bez tych dodatkowych pieniędzy trudno byłoby im pokryć planowane wydatki. Ponad 80% respondentów deklaruje, że tzw. trzynastka poprawia ich poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dla wielu osób to moment, w którym mogą nadrobić zaległe wydatki i złapać chwilę finansowego oddechu.

– Za tymi liczbami stoją konkretni seniorzy i ich historie. Dla jednych to możliwość wykupienia leków, dla innych – wyjazd, na który trudno pozwolić sobie z podstawowej emerytury. Tzw. trzynastka nie rozwiązuje wszystkich problemów seniorów, ale daje coś bardzo ważnego: poczucie, że można na chwilę odetchnąć i spokojniej zaplanować konieczne wydatki – mówi Linda Matus, redaktor naczelna „Gazety Senior. Z odpowiedzi seniorów wyłania się również ważny wniosek: choć dodatkowe świadczenie jest oceniane pozytywnie, wielu badanych wskazuje na potrzebę systemowych zmian – zwłaszcza ograniczenia obciążeń podatkowych.

Raport „Gazety Senior” powstał na podstawie ankiety internetowej przeprowadzonej wśród czytelników oraz subskrybentów Newslettera Gazety Senior (marzec 2026, N=274, osoby w wieku 60+).

Źródło: Gazeta Senior