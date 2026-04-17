Zostały tylko dwie wypłaty 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki

Zostały tylko dwie wypłaty 13. emerytury - na co emeryci ją wydają? Nie tylko na leki

17 kwietnia 2026, 12:34
Zostały jeszcze tylko dwie wypłaty 13. emerytury w 2026 r. Emeryci czekają na nią niecierpliwie. Na co przeznaczą dodatkowe pieniądze? Nie wszyscy wydają je na leki.

Wypłaty 13 emerytury 2026

Zostały jeszcze dwie wypłaty 13 emerytury z ZUS. Czekają na nie emeryci pobierający świadczenia w 20. i 25. dniu miesiąca. Dla pierwszych z nich pieniądze zostaną wysłane o terminie, a ostatnim uprawnionym przyspiesza się termin wypłaty o jeden dzień. 25 kwietnia 2026 r. to bowiem sobota. Seniorzy powinni spodziewać się świadczenia już w piątek 24 kwietnia.

Na co emeryci wydają 13. emeryturę?

Z badania „Gazety Senior” wynika, że choć dla większości osób starszych trzynasta emerytura to przede wszystkim wsparcie bieżących potrzeb, wyraźnie widoczny jest także drugi, bardziej optymistyczny wymiar tego świadczenia – sporej części seniorów pozwala sfinansować wydatki, które jeszcze niedawno pozostawały poza ich zasięgiem.

13 emerytura na leki, opłaty i żywność

Najważniejszym celem tzw. trzynastej emerytury pozostaje zdrowie. Aż 48% badanych deklaruje, że przeznacza środki na leki, leczenie i wizyty u specjalistów. Istotną część wydatków stanowią także bieżące potrzeby – rachunki i opłaty (34%) oraz żywność i codzienne zakupy (25%).

13 emerytura na wyjazdy

Jednocześnie wyniki badania pokazują, że aż 38% seniorów przeznacza 13. emeryturę na wypoczynek poza domem – wyjazdy, sanatoria czy rekreację. To sygnał zmiany: dodatkowe świadczenie nie tylko pomaga „związać koniec z końcem”, ale w części przypadków umożliwia także realizację potrzeb związanych z odpoczynkiem i regeneracją – obszarów, które w przeszłości często były dla wielu seniorów trudno dostępne.

13 emerytura gazeta senior

13 emerytura - na co seniorzy ją przeznaczają?

Źródło zewnętrzne

13 emerytura - wydatki seniorów

13 emerytura - wydatki seniorów

Źródło zewnętrzne

Czym dla seniorów jest trzynastka?

Badanie pokazuje, że środki z 13. emerytury bardzo szybko znajdują konkretne zastosowanie w domowym budżecie – aż 65% seniorów wydaje całość świadczenia. Jednocześnie blisko 64% przyznaje, że bez tych dodatkowych pieniędzy trudno byłoby im pokryć planowane wydatki. Ponad 80% respondentów deklaruje, że tzw. trzynastka poprawia ich poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dla wielu osób to moment, w którym mogą nadrobić zaległe wydatki i złapać chwilę finansowego oddechu.

Za tymi liczbami stoją konkretni seniorzy i ich historie. Dla jednych to możliwość wykupienia leków, dla innych – wyjazd, na który trudno pozwolić sobie z podstawowej emerytury. Tzw. trzynastka nie rozwiązuje wszystkich problemów seniorów, ale daje coś bardzo ważnego: poczucie, że można na chwilę odetchnąć i spokojniej zaplanować konieczne wydatki – mówi Linda Matus, redaktor naczelna „Gazety Senior. Z odpowiedzi seniorów wyłania się również ważny wniosek: choć dodatkowe świadczenie jest oceniane pozytywnie, wielu badanych wskazuje na potrzebę systemowych zmian – zwłaszcza ograniczenia obciążeń podatkowych.

Raport „Gazety Senior” powstał na podstawie ankiety internetowej przeprowadzonej wśród czytelników oraz subskrybentów Newslettera Gazety Senior (marzec 2026, N=274, osoby w wieku 60+).

Źródło: Gazeta Senior

Kto naprawdę korzysta z systemu TBS? Lokator ponosi spore nakłady na mieszkanie bez efektu właścicielskiego
Debata o Towarzystwach Budownictwa Społecznego zbyt często sprowadzana jest do ogólnych deklaracji o stabilności najmu, społecznej funkcji mieszkalnictwa i ochronie zasobu. Znacznie rzadziej zadaje się pytanie bardziej podstawowe: kto jest rzeczywistym beneficjentem obecnego modelu TBS z punktu widzenia przepływu pieniędzy, struktury kosztów i skutków majątkowych?
Co zrobić, gdy inspektor zmieni zlecenie w umowę o pracę? Taka decyzja to nie koniec, a sprawa nie musi być przesądzona
Decyzja PIP stwierdzająca istnienie stosunku pracy to nie koniec. Strony umowy powinny wiedzieć, że znowelizowane przepisy dają im prawo do odwołania, a w procedurze cywilnej wprowadzono na potrzeby takich sytuacji odrębny tryb postępowania.
Skarbówka mówi jasno: nawet 100 tys. zł od rodziców zastępczych bez podatku, ale jeden błąd może słono kosztować!
Można dostać nawet 100 tys. zł i nie zapłacić ani złotówki podatku – tak jasno wynika z najnowszego stanowiska, jakie zajęła skarbówka. Ważne jest jednak nie tylko to, kto przekazuje pieniądze, ale też jak zostanie to zrobione i czy podatnik dopilnuje wszystkich formalności. Wystarczy jeden błąd, by stracić prawo do zwolnienia i narazić się na poważne koszty.

Ustawa o zarządzaniu danymi z podpisem prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę o zarządzaniu danymi - podała kancelaria prezydenta. Nowe przepisy dotyczą stosowania w Polsce unijnego Aktu w sprawie zarządzania danymi (DGA). O co chodzi?
Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z podpisem prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - podała kancelaria prezydenta. Co ta zmiana ma na celu?
800 plus od 1 czerwca 2026 r. Będą zmiany, ale nie dla wszystkich
1 czerwca 2026 r. rozpocznie się kolejny okres świadczeniowy. Wnioski o tzw. 800 plus warto jednak składać wcześniej. Kiedy? Kogo obejmie ostatnia zmiana przepisów?
Kradzież tożsamości artystycznej, covery piosenek generowane przez AI. Dlaczego poprosiłem o pomoc Krzysztofa Rutkowskiego?
Pod moim pseudonimem ktoś wydał 11 piosenek. Postanowiłem powiedzieć „stop”. Podjąłem współpracę z Krzysztofem Rutkowskim. Tak, dobrze przeczytaliście. No bo jak postąpić, gdy ktoś używa Twojego pseudonimu, korzysta z Twojej ciężkiej pracy, Twojej tożsamości i nie masz pojęcia, kim ta osoba jest? Gdyby sprawa dotyczyła tylko jednego profilu, może machnąłbym ręką. Ale to nie jest jednorazowa sytuacja. Ktoś od miesięcy działa pod moją nazwą. Najpierw jeden wykonawca, potem kolejny. Ten drugi wydał pod moim pseudonimem jedenaście piosenek… Do tego dochodzą covery moich utworów wykonywane przez sztuczną inteligencję, publikowane na YouTube przez nieznane mi osoby.

O informatyzacji sądów, czyli jak pobić absurdy informatyzacji ZUS
Niedawno z szumem ogłoszono, że niektóre pisma do niektórych sądów można, a czasem trzeba, wysyłać elektronicznie. Wyszło jak zwykle. Prowizorka, aż zgrzytają zęby - piszą adwokaci Karol Pachnik i Grzegorz Prigan. Ale może będzie lepiej…
Średnia podwyżka to 163,36 zł. ZUS przeliczył już emerytury tzw. czerwcowe i związane z nimi renty rodzinne. Nie wszystkim świadczenie wzrosło
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości tzw. emerytur czerwcowych. Przeliczenie świadczeń wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 r. i dotyczy emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.
