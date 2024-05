Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne

Do 31 maja 2024 r. należy złożyć powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne. Na tej podstawie ZUS ustali, czy wypłacił Twoje świadczenie w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone.

Jeśli pobierasz świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny i jednocześnie osiągasz przychody, to co roku musisz rozliczać swoje świadczenie. W wyniku rozliczenia może się okazać, że ZUS je zmniejszy albo nawet zawiesi. Dowiedz się, od czego to zależy i jak ZUS rozlicza świadczenie.

Zasady rozliczenia świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych

Obowiązujące przepisy przewidują dwa sposoby rozliczenia świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych: rozliczenie roczne i miesięczne. Świadczenie ZUS rozliczy według wariantu, który będzie dla Ciebie korzystniejszy.

Co roku – do końca maja – musisz dostarczyć do ZUS zaświadczenie (oświadczenie - w przypadku gdy jesteś dla siebie płatnikiem składek) o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na tej podstawie ZUS ustali, czy wypłacił Twoje świadczenie w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone. Aby można było wybrać korzystny sposób rozliczenia, Twój pracodawca powinien wykazać zarobki uzyskiwane przez Ciebie w kolejnych miesiącach rozliczanego roku.

Na Twój wniosek ZUS może rozliczyć świadczenie przed upływem roku rozliczeniowego:

1) jeśli Twoje prawo do świadczenia ustało, ponieważ:

osiągnąłeś wiek emerytalny;

nabyłeś prawo do emerytury;

i nabyłeś nieruchomość rolną;

2) jeśli Twoje prawo do świadczenia zostało zawieszone, ponieważ:

nabyłeś prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej,

podjąłeś wypłatę renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Miesięczne rozliczenie przychodu, kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych

Miesięczne rozliczenie przychodu polega na porównaniu kwot przychodu osiągniętego przez Ciebie w poszczególnych miesiącach kalendarzowych z obowiązującą w danym miesiącu:

dopuszczalną kwotą przychodu - stanowiącą 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych, oraz

graniczną kwotą przychodu - stanowiącą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2024 r. zawiera poniższa tabela.

Rodzaj kwoty Wysokość kwoty dopuszczalna miesięczna kwota przychodu równa 25% przeciętnego wynagrodzenia z 2023 r. 1788,90 zł graniczna miesięczna kwota przychodu równa 70% przeciętnego wynagrodzenia z 2023 r. 5008,90 zł dopuszczalna roczna kwota przychodu 21 466,80 zł graniczna roczna kwota przychodu 60 106,80 zł gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70% tego wynagrodzenia 897,35 zł

W wyniku rozliczenia ZUS zdecyduje o wysokości świadczenia

Jeżeli przychód, który osiągnąłeś w poszczególnych miesiącach, nie przekroczył dopuszczalnej kwoty przychodu, to należy Ci się świadczenie w pełnej wysokości. Jeżeli w tych miesiącach wypłacaliśmy Ci świadczenie zmniejszone albo było ono zawieszone, to przysługuje Ci wyrównanie.

Jeżeli przychód, który osiągnąłeś w poszczególnych miesiącach, przekroczył dopuszczalną kwotę przychodu, ale nie przekroczył granicznej miesięcznej kwoty przychodu – to za takie miesiące należy Ci się świadczenie w zmniejszonej kwocie, tj. obniżonej o kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu. Jeżeli w miesiącu, w którym powinieneś mieć zmniejszone świadczenie, dostawałeś je w pełnej wysokości, to ZUS ustali Ci kwotę nienależnie pobranego świadczenia. Jeśli natomiast świadczenie miałeś zawieszone, a w danym miesiącu przysługiwało Ci ono w zmniejszonej wysokości, to przysługuje Ci wyrównanie.

Świadczenie lub zasiłek przedemerytalny ZUS zawiesi wtedy, gdy Twój przychód w danym miesiącu przekroczył graniczną kwotę. Jeżeli w miesiącu, w którym powinieneś mieć zawieszone świadczenie, dostawałeś je w pełnej lub zmniejszonej wysokości, to ZUS ustali Ci kwotę nienależnie pobranego świadczenia. Na ostateczne rozliczenie składa się wynik uzyskany w każdym z miesięcy.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Źródło: na podstawie informacji ZUS