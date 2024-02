Odprawa emerytalna. Raz podlega opodatkowaniu, a innym razem nie. Sprawdź, czego powinieneś dopilnować, by nie stracić pieniędzy.

Odprawa emerytalna może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale może też być od niego zwolniona. Decydują szczegóły i czasami pojedyncze dni. Warto wiedzieć, czego trzeba dopilnować.

Czy odprawa emerytalna jest przychodem ze stosunku pracy?

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wynagrodzenia oraz inne wypłaty pieniężne, a także świadczenia nieodpłatne wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym także odprawę emerytalną. Obowiązujące przepisy nie zawierają zwolnienia przedmiotowego, które mogłoby znaleźć w tym wypadku zastosowanie. Powoduje to, że co do zasady podlega ona, analogicznie, jak i inne świadczenia ze stosunku pracy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach.

Czy odprawa emerytalna podlega uldze dla seniorów?

Należy jednak pamiętać o istnieniu zwolnienia z grupy PIT-0, czyli tzw. ulgi dla seniorów, przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Regulacja ta przewiduje, że wolne od podatku dochodowego są przychody m.in. ze stosunku pracy, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz – mimo nabycia uprawnienia – nie otrzymuje emerytury lub renty rodzinnej. Jak wskazują organy podatkowe, odprawa emerytalna wypłacona pracownikowi jako świadczenie ze stosunku pracy przed dniem pierwszej emerytury, może korzystać z tego zwolnienia (patrz np. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 1 września 2023 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.468.2023.2.GG). Jeżeli jednak do wypłaty odprawy dojdzie już po zakończeniu stosunku pracy i otrzymaniu pierwszej emerytury, nie będzie możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia, bo nie będzie spełniony jeden z warunków wskazanych przez ustawodawcę.

INTERPRETACJA DYREKTORA KIS Jak wynika z treści wniosku – w dniu 7 czerwca 2022 r. otrzymali państwo od byłego pracownika informację – decyzję ZUS (wydaną 27 maja 2022 r.), z której wynikało, że emerytura należy się pracownikowi od dnia 1 maja 2022 r., oraz że będzie wypłacana na 6 dzień każdego miesiąca. Zatem uznali państwo, że pracownik otrzymał świadczenie emerytalne przed dniem wypłaty odprawy emerytalnej.

W związku z tym, można stwierdzić, że na dzień wypłaty byłemu pracownikowi odprawy emerytalnej, tj. 7 czerwca 2022 r. ww. środki nie mogły korzystać z omawianego zwolnienia, ponieważ zostały wypłacone po dacie otrzymania świadczenia emerytalnego przez tegoż pracownika.

Interpretacja indywidualna Dyrektor KIS z 8 lutego 2023 r.

nr 0113-KDIPT2-2.4011.949.2022.2.AKU

Przykład Pracownik osiągnął wiek emerytalny w dniu 17 stycznia 2023 r.. Nie wystąpił z wnioskiem do ZUS o ustalenie prawa do emerytury. W dniu 26 stycznia 2023 r. pracownik złożył pisemne oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tzw. ulgi dla seniorów, a od 1 lutego 2023 r. od wypłacanego mu wynagrodzenia nie pobierano zaliczki na podatek. W maju 2023 r. pracownik podjął decyzję o przejściu na emeryturę, w związku z czym 20 maja 2023 r. złożył wniosek do ZUS o przyznanie emerytury. Decyzją z 27 maja 2023 r. ZUS przyznał pracownikowi emeryturę od 1 maja 2023 r., wypłacaną na 6 dzień każdego miesiąca i przyznał zaliczkę na poczet emerytury. Wypłata emerytury podlegała zawieszeniu ze względu na kontynuację zatrudnienia. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury było złożenie wniosku z określeniem daty rozwiązania stosunków pracy z każdym pracodawcą, na rzecz którego praca była wykonywana bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Pracownik rozwiązał umowę o pracę z dniem 31 maja 2023 r. z powodu przejścia na emeryturę i z tym dniem nabył prawo do odprawy emerytalnej, którą wypłacono w dniu 7 czerwca 2022 r. Odprawa ta została więc wypłacona dzień po dniu wypłacenia byłemu pracownikowi pierwszej emerytury, a tym samym nie mogła ona korzystać ze zwolnienia przewidzianego w ramach ulgi dla seniorów.

Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)