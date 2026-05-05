REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Emerytury » Wysokość emerytury » Czy nowe przepisy dot. stażu pracy pozwolą zwiększyć kwotę emerytury?

Czy nowe przepisy dot. stażu pracy pozwolą zwiększyć kwotę emerytury?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 16:20
Konrad Giedrojć
Konrad Giedrojć
Adwokat
oprac. Paweł Huczko
Czy nowe przepisy dot. stażu pracy od 2026 r. wpłyną na wysokość emerytury? Wyjaśnia adwokat
Czy nowe przepisy dot. stażu pracy od 2026 r. wpłyną na wysokość emerytury? Wyjaśnia adwokat

REKLAMA

REKLAMA

Nowelizacja kodeksu pracy od 1 stycznia 2026 r. umożliwia doliczanie do stażu pracy m.in. okresów wykonywania umów zlecenia, agencyjnych, prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu. Przy czym nowe przepisy mają zastosowanie od 1 stycznia 2026 r. do pracodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych. Natomiast od 1 maja 2026 r. będą się stosowały do pozostałych pracodawców. Ale – jak wyjaśnia adwokat Konrad Giedrojć – ta zmiana ma - co do zasady - wpływu na emeryturę i jej wysokość, ale uprawnień stricte pracowniczych.

Staż pracy - co się zmieniło od 2026 roku?

ZUS informuje o „stażowym”, czyli nowych regulacjach, które umożliwią doliczenie do stażu pracy (okresu zatrudnienia) okresów innych niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2026 r.

W mediach akcentuje się często konsekwencje dla wysokości emerytury, choć obecnie ustalana tzw. nowa emerytura nie ma już – w zasadzie – żadnego związku ze stażem pracy, czego wiele osób nie wie. Samo zaś ustalanie stażu pracy dla celów emerytalnych poprzez uwzględnienie okresu zatrudnienia tzw. nie-pracowniczego (umowy zlecenia, agencyjne, B2B, działalność gospodarcza) miało już miejsce dotychczas, skoro okresy składkowe to także okresy podlegania ubezpieczeniu „jak zleceniobiorca”, w tym przed 1999 r.

Okresy składkowe – staż pracy, to były zatem i okresy zatrudnienia „jak zleceniobiorca” lub „jak przedsiębiorca” bądź osoba współpracująca z takimi osobami.

Przedmiotowa zmiana dotyczy więc nie samej emerytury i jej wysokości, ale uprawnień stricte pracowniczych — nabywania prawa do wszystkich świadczeń i uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, jak np. długość urlopu.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Kiedy staż pracy miał znaczenie dla wysokości emerytury

Staż pracy (tzw. okresy składkowe – podlegania ubezpieczeniu) miał duże znaczenie dla wysokości emerytury ze starego systemu, czyli dla osób urodzonych przed 1949 r. Jest również istotny dla ustalania tzw. kapitału początkowego dla osób, które urodziły się po 1948 r., który w zasadzie ustala się jak emeryturę ze starego systemu, stanowiąc podstawę, razem ze składkami na indywidualne konto emerytalne w ZUS (odprowadzanymi od 1999 r.), w tym na tzw. subkoncie, do obliczenia emerytury z nowego systemu.

Wysokość kapitału początkowego ZUS ustala na koniec 1998 r., po waloryzacji sumuje się go ze zwaloryzowanymi składkami (co stanowi licznik ułamka), a dzielni przez średnie dalsze trwanie życia w miesiącach (mianownik ułamka), które ustala GUS. Przykładowo, kapitał 500.000 zł + 300.000 zł składek (w tym z subkonta ZUS) daje 800.000 zł, a dalsze życie emeryta w wieku 65 lat wynosi 220,8 miesięcy, co oznacza emeryturę w wysokości 3.623 zł.

W tym wzorze nie ma miejsca na staż pracy. Jest on tylko elementem kapitału początkowego, ale osoby, które zaczęły pracę w 1999 r. i dopiero wtedy zaczęły podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i odprowadzać składki (np. z umowy zlecenia i działalności gospodarczej, w tym tzw. B2B) nie będą go mieć ustalanego, skoro odzwierciedla on kwotowo nasz „kapitał emerytalny” zgromadzony z tytułu pracy przed reformą systemu, która weszła w życie właśnie w 1999 r.

Warto przy tym zauważyć, że przy ustalaniu zarówno emerytury ze starego systemu, jak i kapitału początkowego można przy tym uwzględniać wszystkie okresy ubezpieczenia, czyli okresy składkowe, a zatem i zatrudnienia nie-pracowniczego (umowa zlecenia, agencyjna, działalność gospodarcza). Miało to miejsce i przed wyżej wskazaną zmianą przepisów.

Co wpływa na wysokość obecnych i przyszłych emerytur?

O obecnej i przyszłej wysokości emerytury w coraz większym stopniu zaczynają decydować odprowadzone składki bez żadnego związku ze stażem pracy (skoro nie jest on elementem kapitału początkowego młodszych roczników, dla których się go nie ustala), a te – w przypadku zwłaszcza działalności gospodarczej, w tym wykonywanych w jej ramach umów B2B (vide informatycy/programiści itd.) – często są niskie. Obliczenie stażu pracy zleceniobiorcom i przedsiębiorcom przez ZUS tego nie zmieni.

REKLAMA

Po co zatem przedmiotowa zmiana w przepisach?

Jak wskazano wyżej, chodzi tylko o uprawnienia pracownicze, które zależą od ogólnego stażu pracy (np. długość urlopu), jak i od tzw. zakładowego stażu pracy (zatrudnienia u danego pracodawcy). Staż pracy będzie od teraz rozumiany jako zatrudnienie w sensie ogólnym, a zatem i zatrudnienie nie-pracownicze.

Projektodawcy ustawy wskazali, że przepisy te realizują w znacznym stopniu postulat, aby uprawnienia pracownicze, jak i dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego, były takie same niezależnie od prawnej i organizacyjnej formy wcześniejszej pracy.

Ponadto wskazuje się, że okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą zostanie zaliczony także do tak zwanego zakładowego stażu pracy jeżeli zlecenie było realizowane albo usługi były świadczone na rzecz tego właśnie pracodawcy. Wpłynie to na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Również dodatkowe świadczenia przyznawane przez pracodawcę na mocy przepisów zakładowych zwykle są uzależnione od długości zatrudnienia u danego pracodawcy.

Zmiana ma zatem znaczenie tylko i wyłącznie, w mojej ocenie, dla aktualnego stosunku pracy danej osoby, która poprzez uzyskanie zaświadczenia z ZUS o stażu pracy (ZUS będzie takie zaświadczenia wydawał) może nabyć dodatkowe uprawnienia w ramach pracy u konkretnego pracodawcy.

Nie można jednak wykluczyć, że uzyskanie takiego zaświadczenia, w tym za okres przed 1999 r., może być kiedyś pomocne jako środek dowodowy do ustalenia okresów składkowych w przypadku obliczania kapitału początkowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy nowe przepisy dot. stażu pracy wpłyną na wysokość kapitału początkowego w niektórych przypadkach?

Na końcu można jeszcze nieco przekornie zadać pytanie, czy skoro ustawa, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, realizuje postulat, aby uprawnienia pracownicze były takie same niezależnie od prawnej i organizacyjnej formy wcześniejszej pracy, to czy np. kasjerki PKP, które pod koniec lat dziewięćdziesiątych często „przechodziły” z zatrudnienia „na umowę o pracę” na umowy agencyjne (wynagrodzenie stanowiło część utargu z biletów) bez świadomości konsekwencji, mogą na podstawie nowych przepisów starać się o uznanie tego zatrudnienia za pracę w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze, doliczając ten okres do wymaganego okresu 15 lat koniecznego do uzyskania rekompensaty doliczanej do kapitału początkowego, podwyższającej znacznie wysokość emerytury z nowego systemu (art. 21 i następne ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych).

Dotąd wymagano właśnie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, choćby taka osoba robiła dokładnie to samo na podstawie innej umowy, a zdarzają się przypadki, gdy takiej osobie brakuje kilku miesięcy do uzyskania rekompensaty, a wynika to tylko ze zmiany formy prawnej zatrudnienia, gdy sama praca była taka sama (kasjer biletowy).

Skoro bowiem przepisy stanowią, że praca to praca, niezależnie od nazwy i formy umowy, to wypada oczekiwać, że i dotychczasowe uprawnienia emerytalne związane wprost z nazwą umowy (wymóg stosunku pracy), niezależnie od istoty wykonywanej pracy, również zaczną przysługiwać osobom, którym ten staż pracy zostanie uznany jako „okres zatrudnienia”. Jeżeli będzie można doliczyć dla celów wymiaru urlopu, wysokości odprawy itd. wcześniejszy okres zatrudnienia udanego pracodawcy np. na podstawie umowy agencyjnej (aby posłużyć się powyższym przykładem), to czemu nie można zaryzykować twierdzenia, że ten sam okres można doliczyć do okresu niezbędnego dla nabycia różnych uprawnień emerytalnych? A może jednak paradygmat „zrównania” obowiązuje tylko wtedy, gdy płaci za nie i konsekwencje ponosi pracodawca, a nie ZUS i system emerytalny?

Czekam zatem na ryzykantów, którzy w oparciu o nowe przepisy podejmą próby przekonania sądów, że krótki okres „pracy” w szczególnych warunkach na podstawie umowy agencyjnej/zlecenia itp., doliczany wszak do stażu pracy według nowych przepisów, umożliwia osiągnięcie – dobicie do 15 letniego okresu zatrudnienia niezbędnego dla uzyskania prawa do rekompensaty.

adw. Konrad Giedrojć
Kontakt:giedrojc.eu

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Od 8 lipca korzystając z usług przedsiębiorcy możemy stać się przymusowo jego pracodawcą. Dlaczego umowa o pracę jest najbardziej dyskryminowaną fiskalnie formą działalności?
05 maja 2026

Uchwalona (i podpisana) przez Prezydenta nowelizacja ustawy o PIP może od 8 lipca 2026 r. zdezorganizować i nawet częściowo zniszczyć nie tylko polski biznes, lecz również tysiące nieprowadzących działalności gospodarczej podmiotów korzystających z usług samozatrudnionych, przy okazji likwidując również ich firmy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Tu wszyscy będą poszkodowani: zleceniodawcy, zleceniobiorcy, budżet państwa, samorząd terytorialny, ZUS, a nawet instytucje publiczne. Pomysł, aby urzędnik mógł arbitralnie narzucać stronom umowy dużo bardziej niekorzystną formę opodatkowania (i „oskładkowania), jest aktem wrogości wobec obywateli choć na usprawiedliwienie naszej klasy politycznej zasługuje tylko to, że jest to „unijny import regulacyjny”, czyli tak każe Bruksela.
4 tys. zł miesięcznie z ZUS świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych w 2026. Czy będą zmiany w 2027 r.
05 maja 2026

Od 1 stycznia 2026 roku grono uprawnionych do świadczenia wspierającego zostało rozszerzone po raz trzeci i ostatni. Do systemu weszły osoby z poziomem potrzeby wsparcia określonym na 70–77 punktów, co zamknęło trzyletni harmonogram wdrażania jednej z największych reform wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami od lat.
Udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Opłaty od 0,30 zł do 31 zł [Projekt rozporządzenia z 30 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

W poniedziałek, 4 maja 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. opłat za udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL. Chodzi o wprowadzenie dla określonej grupy podmiotów możliwości pobrania za odpłatnością dodatkowych danych z rejestru PESEL.
Świadczenie wspierające. Jak długo się czeka w 2026 roku?
05 maja 2026

„Z informacji posiadanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wynika, że czas oczekiwania na wydanie decyzji jest zróżnicowany regionalnie (w zależności m.in. od liczby wniosków, które wpłynęły do danego WZON) i aktualnie wynosi od 3 do 10 miesięcy” – poinformowała pełnomocniczka rządu Maja Nowak.

REKLAMA

Komunikat Kościoła w sprawie święta św. Stanisława. Dotyczy każdego wiernego
05 maja 2026

8 maja w piątek przypada uroczystość św. Stanisława, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Centralne uroczystości odbędą się w Krakowie na Wawelu w niedzielę 10 maja. Czy w piątek 8 maja obowiązuje post i czy trzeba iść do kościoła?

Zarabiają 4 tys., a oczekują prawie 10 tys. zł. Finansowe ambicje polskich studentów [BADANIE]
05 maja 2026

Studenci w Polsce zarabiają średnio 4,1 zł netto miesięcznie, jednak za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby 9,9 zł na rękę – wynika z badania „Student w pracy”. Największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tys. zł netto, więcej miesięcznie zarabia co trzeci.
Ten przepis za miesiąc wchodzi w życie. Kogo dotyczy? Jaki jest mandat za brak kasku na rowerze?
05 maja 2026

Już za miesiąc wchodzi w życie przepis, na który wiele osób czekało Chodzi o obowiązkową jazdę w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO. Kogo obejmą nowe przepisy? Ile wyniesie mandat za niestosowanie się do nowych przepisów? Kto nie będzie musiał się do niego stosować?
Koniec alternatywy dla testamentu notarialnego. Spadkobierca nie zapisze już swojej ostatniej woli w ten sposób
05 maja 2026

Aby testament był ważny, należy go sporządzić w określony prawnie sposób. Dotychczas spadkodawcy mogli tego dokonywać własnoręcznie, notarialnie lub urzędowo. Trwają prace nad likwidacją alternatywy dla testamentu notarialnego.

REKLAMA

Nawet 3 000 zł grzywny za niestawiennictwo świadka w sądzie - jak się przygotować?
05 maja 2026

Obecność w sądzie często stanowi stresujące przeżycie, nawet jeśli się ma być jedynie świadkiem. Większy niepokój może wywoływać niewiedza, jak się zachować, niż samo udzielanie odpowiedzi na pytania sądu. Jak zminimalizować niepokój i dezorientację?
Dług po zmarłym 2026: wierzyciel może sam złożyć wniosek o spadek i przerwać przedawnienie
04 maja 2026

Sąd Najwyższy rozstrzygnął: wierzyciel zmarłego dłużnika może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i przerwać przedawnienie długu. Koszt? Tylko 100 zł. Spadkobiercy muszą liczyć się z tym, że zobowiązania zostaną wyegzekwowane, nawet jeśli sami nic nie zrobią. Oto szczegóły nowej uchwały SN z 11 lutego 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA