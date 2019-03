E-dowód: z jakich e-usług pozwoli skorzystać?

e-Dowód – ostatnia prosta

Czy wiesz, ile linii kodu musieli napisać programiści Centralnego Ośrodka Informatyki, by wdrożenie e-dowodu było możliwe? Niemal 250 tysięcy! - To jeden z najbardziej skomplikowanych projektów, jakie kiedykolwiek wdrażała nie tylko polska administracja, ale i biznes. Jesteśmy przygotowani – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Wszyscy, którzy wniosek o nowy dowód osobisty złożą 4 marca lub później, po kilkunastu dniach odbiorą dowód z warstwą elektroniczną, czyli e-dowód.

Co to za różnica?

- Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód będzie także nośnikiem identyfikacji elektronicznej. Pozostałe funkcje pozostają bez zmian – tłumaczy szef Ministerstwa Cyfryzacji. – W pierwszej fazie wdrożenia koncentrujemy się na e-usługach związanych z samym dowodem. W kolejnej – powiążemy go z Profilem Zaufanym – dodaje minister Marek Zagórski.

Wraz z e-dowodem, na stronie www.gov.pl pojawią się nie tylko zmodyfikowane, ale i nowe e-usługi. Co będzie można zrobić online?

Po pierwsze – złożyć wniosek o dowód. W środę (27 lutego) w nocy czasowo wyłączyliśmy tę możliwość. Ponownie będzie można z niej skorzystać 4 marca. To wtedy wszyscy zainteresowani zobaczą lekko zmodyfikowany wniosek o dowód. – To drobne zmiany. Dodaliśmy nowe powody wymiany dokumentu, w tym chęć posiadania dowodu z warstwą elektroniczną. Nieco zmieni się także proces wydawania samego dowodu. W przypadku chęci uruchomienia warstwy elektronicznej – właściciel dokumentu będzie musiał nadać kod PIN. Warto wymyślić go sobie przed wizytą w urzędzie – mówi minister Marek Zagórski.

Kolejne e-usługi powiązane z e-dowodem, z których będzie można korzystać od 4 marca to:

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego

Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego - unieważnij dowód

Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby

Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego

8 marca dojdą kolejne:

Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego

Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony

Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pełna gotowość

Kolejne dni to kluczowy moment dla wdrożenia dowodów z warstwą elektroniczną. W proces będą zaangażowani nie tylko pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale i Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

- Mogę zapewnić, że jesteśmy właściwe przygotowani do wdrożenia dowodu osobistego z warstwą elektroniczną – mówi Marcin Walentynowicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki. – Mamy przygotowany szczegółowy plan wdrożenia, który już jest realizowany punkt po punkcie. Wcześniej przeprowadziliśmy wszelkie możliwe testy oprogramowania i sprzętu. Plan przedwdrożeniowy także został zrealizowany. Wszystkie konieczna prace zostały wykonane – dodaje szef COI.

Ekipa COI do tej pory zrealizowała już 1036 zadań programistycznych. A programiści COI napisali 248 524 linii kodu koniecznego do wdrożenia e-dowodu! Harmonogram wdrożenia dowodów z warstwą elektroniczną to 237 zaplanowanych zadań. Większość została już zrealizowana.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

