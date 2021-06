Wniosek o dowód osobisty online jeszcze tylko przez 50 dni

To ostatnie 50 dni na złożenie wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach, które wejdą w życie w sierpniu.

Ostatnie 50 dni na dowód przez internet

Jesteś jedną z prawie 300 tysięcy osób, którym w czerwcu lub lipcu kończy się ważność dowodu? A może jedną z ponad 65 tysięcy, które w tym i kolejnym miesiącu skończą 18 lat? Wniosek o nowy dowód osobisty złóż przez internet. Od 2 sierpnia będzie inaczej.

50 dni – dokładnie tyle czasu zostało do wejścia w życie w Polsce przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Od 2 sierpnia wniosek o dowód będzie można składać tylko w urzędzie, choć będą wyjątki.

Podpis i odciski palców

Dlaczego od 2 sierpnia nie będzie można składać wniosków online? Jest to związane ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów tożsamości.

Wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do umieszczania w nich odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznego podpisu posiadacza dowodu (w warstwie graficznej). Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty.

Składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

W nowym dowodzie będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian – pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

Jeśli więc niebawem skończy się ważność Twojego dowodu osobistego lub lada dzień chcesz składać wniosek o swój pierwszy dokument tożsamości - nie czekaj, działaj. O nowy dowód zawnioskuj online. Wystarczy skorzystać z e-usługi Uzyskaj dowód osobisty. Znajdziesz ją na GOV.pl.

Profil i zdjęcie

Przystępując do składania przez internet wniosku o dowód osobisty, upewnij się, że masz wszystko, co potrzebne. Po pierwsze potrzebujesz profilu zaufanego. Jeśli go nie masz – załóż. W większości przypadków można to zrobić przez internet – sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Druga ważna sprawa to odpowiednie zdjęcie (w wersji elektronicznej). Możesz je zrobić w domu, ale powinno spełniać określone wymagania - sprawdź.

Żeby Ci ułatwić sprawę ze zdjęciem, przygotowaliśmy instruktaż. Obejrzyj.

Jeśli masz już profil zaufany i zdjęcie – kolejny krok to wizyta na portalu GOV.pl.

Kiedy już tam będziesz – profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (znajdziesz je w prawym górnym rogu ekranu). Po zalogowaniu, w spisie po prawej stronie, wybierz e-usługę Uzyskaj dowód osobisty.

Oto kolejne kroki:

Wybierz powód ubiegania się o dowód. Wybierz dowolny urząd, w którym odbierzesz później gotowy dokument. Zaznacz, czy chcesz mieć podpis osobisty (warto!). Dołącz zdjęcie. Sprawdź, czy dane na wzorze dowodu są poprawne – znajdziesz je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć). Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym później odbierzesz dowód. Sprawdź i podpisz wniosek profilem zaufanym. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na Mój GOV (po zalogowaniu się do konta Mój GOV znajdziesz ją w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka) i na e-mail podany we wniosku.

Twój e-dowód

Za nowy dowód nic nie zapłacisz, będzie na Ciebie czekał w ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Dokument, który będzie czekał w urzędzie to e-dowód z warstwą elektroniczną. Takie dokumenty wydawane są w Polsce od 4 marca 2019 roku. Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel dokumentu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. E-dowód umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Zasadnicza różnica między e-dowodem a „tradycyjnym” jest taka, że e-dowód jest także nośnikiem identyfikacji elektronicznej. Pozostałe funkcje pozostają bez zmian.

WAŻNE! Na koniec jeszcze ważna informacja dotycząca wchodzących 2 sierpnia zmian: w związku z wejściem w życie nowych przepisów NIE będzie trzeba wymieniać ważnych dowodów osobistych. Będzie można z nich korzystać do czasu, aż minie ich ważność. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10 lat.