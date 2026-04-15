Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Gmina » Dowód osobisty » Wymiana dowodu osobistego w 2026 r. Kiedy trzeba to zrobić?

Wymiana dowodu osobistego w 2026 r. Kiedy trzeba to zrobić?

15 kwietnia 2026, 15:59
[Data aktualizacji 05 grudnia 2024, 14:33]
Wymiana dowodu osobistego w 2026 r. Kiedy trzeba to zrobić?
Wymiana dowodu osobistego w 2026 r. Kiedy trzeba to zrobić?
ShutterStock

Każdy pełnoletni obywatel Polski powinien posiadać dowód osobisty. Warto znać podstawowe informacje dotyczące tego dokumentu. Na przykład, ile jest ważny, kiedy trzeba go wymienić, jak to zrobić. 

Jak długo ważny jest dowód osobisty? 

Dowód osobisty jest dokumentem, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. Dowód osobisty może posiadać również osoba niepełnoletnia, na przykład, gdy chce podróżować za granicę, do krajów, w których paszport nie jest wymagany. 

E-dowód to po prostu dowód osobisty z warstwą elektroniczną, wszystkie dowody, które zostały wydane po 4 marca 2019 roku to e-dowody.

Dowód osobisty (e-dowód z odciskami palców) wydany po 7 listopada 2021 roku jest ważny przez:

  • 10 lat – dla osób w wieku od 12 lat (również w przypadku, gdy jest trwała fizyczna przeszkoda do pobrania odcisków palców)
  • 5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,
  • 12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców 

Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 2 sierpnia 2021 r. do 6 listopada 2021 roku jest ważny:

  • do 3 sierpnia 2031 r. – dla osób w wieku od 5 lat,
  • przez 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty (e-dowód) wydany od 4 marca 2019 roku do 1 sierpnia 2021 roku jest ważny przez:

  • 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,
  • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku jest ważny przez:

  • 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,
  • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 roku jest ważny przez:

  • 10 lat – dla osób pełnoletnich,
  • 5 lat – dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,  
  • bezterminowo – dla osób, które miały 65 lat, jeśli chciały mieć taki termin ważności. Od 1 marca 2015 roku dokumenty ważne bezterminowo nie są już wydawane.

Ważne

 

Dowód po zmianie danych osobowych ważny jest do 120 dni od dnia zarejestrowania zmiany danych w rejestrze PESEL.

 

Wymiana dowodu osobistego - kiedy należy to zrobić?

Kiedy konieczna jest wymiana dowodu osobistego? Na pewno należy to zrobić w przypadku utraty jego ważności (te dane znajdziemy na dowodzie osobistym), a także zmiany danych osobowych, np. nazwiska po ślubie. Jeśli zaszły zmiany w wyglądzie (np. po operacji plastycznej) również należy zmienić dowód i zaktualizować zdjęcie. W przypadku, gdy dowód uległ zniszczeniu lub nastąpiła kradzież danych osobowych - konieczna jest wymiana. Gdy został skradziony lub zgubiony - należy wystąpić o nowy. 

Ważne

  

W przypadku utraty ważności dokumentu zaleca się złożenie wniosku o wydanie nowego co najmniej 30 dni przed upływem terminu.

Kiedy wymiana dowodu osobistego w 2026 r.?

Jeśli Twój dowód osobisty został wydany w 2016 r. to w 2026 r. mija 10 lat jego ważności. Konieczna będzie więc jego wymiana. Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć osobiście w urzędzie lub przez internet (przy użyciu profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub certyfikatu podpisu osobistego). Usługa jest bezpłatna. Na dowód osobisty czeka się do 30 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671)

Powiązane
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
Zamiast 800 plus i dodatkowych emerytur jeden przelew na 208 800 zł. Eksperci proponują radykalną zmianę, ale jest jeden haczyk
Zamiast 800 plus i dodatkowych emerytur jeden przelew na 208 800 zł. Eksperci proponują radykalną zmianę, ale jest jeden haczyk
PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto
PPK bije rekordy. Odnotowano największy wzrost wartości aktywów netto
REKLAMA

Prawo
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Prawda czy mit? [Komentarz]
15 kwi 2026

Mechanizm, który i tak ma ograniczone zasoby, nie zawsze dociera do tych, którzy najbardziej go potrzebują, a część osób pozostaje bez wsparcia. Dlaczego?
Nowa skala podatkowa PIT, drugi próg od 140 tys. zł już od 2027 r. - projekt w Sejmie złożyli posłowie z koalicji rządowej
15 kwi 2026

Podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 000 zł - zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub parlamentarny Polska 2050. Według jego autorów, projekt ma na celu odciążenie klasy średniej, a utrzymanie obecnego progu stanowi swoistą karę za zaradność i aktywność zawodową. Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 000 zł wynosi 12 proc., a drugi próg podatkowy dla dochodu powyżej 120 000 zł - 32 proc.
Czy zmienią się zasady egzaminowania na kartę rowerową?
15 kwi 2026

Rośnie potrzeba reformy zasad uzyskiwania karty rowerowej. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec wskazał na konieczność unowocześnienia form egzaminowania. Przyznał jednak, że nie ma planów ujednolicenia bazy pytań dla uczniów ani ujednolicenia standardów w skali kraju.
Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?
15 kwi 2026

Czy świadczenie wspierające jest dochodem w pomocy społecznej? Jak takie pieniądze wpływają na zakres pomocy otrzymywanej w gminie? Oto najważniejsze informacje i aktualne przykłady.

Tak tanio od dawna nie było! Sprawdź ceny benzyny i oleju napędowego w czwartek 16 kwietnia
15 kwi 2026

Minister energii wydał kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Tym razem chyba wszyscy kierowcy będą zadowoleni. Sprawdź, jakie ceny paliw będą obowiązywać na stacjach benzynowych w czwartek 16 kwietnia.
Kosztowna zmowa cenowa właścicieli skupów owoców – UOKiK nakłada 1,6 mln zł kar
15 kwi 2026

UOKiK nałożył na pięć firm z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego oraz prezesa jednej z nich kary na łącznie niemal 1,6 mln zł za zmowę cenową. Niedozwolone porozumienie miało dot. skupu owoców w rejonie powiatu konińskiego (woj. wielkopolskie) w latach 2022-2024.
Koniec z decyzjami o warunkach zabudowy dla wszystkich – rząd przyjął ustawę, która uwzględnia postulaty gmin, aby decyzje WZ nie były wydawane jedynie „w celu podwyższenia wartości nieruchomości”
15 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza istotne ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a konkretnie – w zakresie podmiotów, które są uprawnione do uzyskania decyzji WZ. To już kolejna (w ostatnim czasie) duża zmiana w zakresie zasad ustalania warunków zabudowy – od 1 stycznia 2026 r. bowiem nie uzyska się już bezterminowej decyzji o warunkach zabudowy.
Dzień wolny za 3 maja 2026? Kodeks pracy jest bezlitosny. Sprawdź, czy pracodawca musi "oddać" Ci wolne
15 kwi 2026

Planujesz już majówkę w 2026 roku? Mamy ważne wieści dla wszystkich pracowników. Choć Święto Konstytucji 3 Maja to dzień ustawowo wolny, układ kalendarza w tym roku może wielu rozczarować. Co mówią przepisy Kodeksu pracy o "odbieraniu" wolnego za niedzielne święta? Oto szczegóły.

Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?
14 kwi 2026

Chociaż w 2026 roku świadczenie wspierające jest dostępne dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami, to przepisy wciąż przewidują kilka wyłączeń. Kiedy prawo do świadczenia wspierającego nie przysługuje? Czy jest szansa na zmianę przepisów?
Liczne zmiany w planowaniu przestrzennym. Gminy mają czas na opracowanie planów ogólnych do 31 sierpnia 2026 r.
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wydłużenie terminu dla gmin na opracowanie planów ogólnych dla gmin (do końca sierpnia br), usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz lepsze zarządzanie przestrzenią i wykorzystanie nowych technologii.
