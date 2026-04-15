Świadczenie wspierające w 2026 roku. Czy jest dochodem w MOPS?

Czy świadczenie wspierające jest dochodem w pomocy społecznej? Jak takie pieniądze wpływają na zakres pomocy otrzymywanej w gminie? Oto najważniejsze informacje i aktualne przykłady.

Czy świadczenie wspierające wlicza się do dochodu w MOPS?

Świadczenie wspierające nie zostało wyłączone z dochodu w pomocy społecznej. Z tego powodu ma wpływ na to czy osoba z niepełnosprawnością dostanie zasiłki i inne świadczenia.

Przykład Pani Kinga jest osobą samotną. W decyzji WZON uzyskała 76 punktów i ZUS przyznał jej świadczenie wspierające w wysokości 60% renty socjalnej. Od 1 marca 2026 r. wysokość tego świadczenia wynosi 1188 zł. Jest to jedyny dochód pani Kingi. Jeśli w najbliższych miesiącach będzie chciała ubiegać się o zasiłek stały lub okresowy, to przekroczy wymagane kryterium dochodowe (1010 zł).

Otrzymanie świadczenia wspierającego ma również znaczenie dla ustalenia przez gminę odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie przekracza progu dochodowego, to nie ponosi opłat. Szczegółowe stawki oraz zwolnienia (poza usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi) gminy określają indywidualnie.

Przykład Pan Andrzej pobiera miesięcznie 3562 zł świadczenia wspierającego. Mieszka z żoną, której dochód z renty wynosi 1500 zł. Uchwała Rady Gminy X przewiduje, że specjalistyczne usługi opiekuńcze są bezpłatne dla osoby spełniającej kryterium dochodowe (dla osoby w rodzinie 823 zł). W przypadku dochodu pana Andrzeja odpłatność za przyznaną mu usługi rehabilitację będzie wynosiła 50% za każdą godzinę.

Osoby niepełnosprawne pytają o możliwe zmiany

W praktyce oznacza to, iż otrzymanie świadczenia wspierającego może spowodować konieczność uiszczania opłat w gminie. Z tego powodu co jakiś czas pojawiają się pytania o możliwość zmiany aktualnych zasad.

„Prowadzi to do sytuacji, w której osoby z niepełnosprawnościami, mimo otrzymania świadczenia wspierającego, są obciążane znacząco wyższą odpłatnością za usługi opiekuńcze, a w skrajnych przypadkach rezygnują z tej formy wsparcia z uwagi na nadmierne koszty. W efekcie świadczenie, które miało poprawiać sytuację tych osób, realnie prowadzi do pogorszenia ich dostępu do usług niezbędnych do codziennego funkcjonowania” – przekonuje poseł Tadeusz Woźniak w swojej interpelacji. Zdaniem posła obecny stan prawny stoi w sprzeczności z celem, dla którego świadczenie wspierające zostało wprowadzone, tj. realnym zwiększeniem samodzielności i bezpieczeństwa socjalnego osób z niepełnosprawnościami.

Na odpowiedź resortu czeka wiele osób niepełnosprawnych, będących w podobnej sytuacji. Przegląd ustawy o świadczeniu wspierającym nie zawiera odpowiedzi na pytanie o to czy w najbliższym czasie te zasady mogłyby ulec zmianie. Modyfikacji w tym zakresie nie przewiduje też opublikowany na początku kwietnia projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Komu przysługują usługi opiekuńcze z gminy?

Warto wspomnieć, iż usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to takie, które są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Można je przyznać również osobie, która wprawdzie ma rodzinę, ale krewni nie mogą zapewnić jej takiej pomocy. Co ważne, gmina może realizować usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich.

Świadczenie wspierające i MOPS [FAQ]

Jakich świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami MOPS nie wlicza do dochodu? Gmina nie wlicza zasiłku celowego. W przypadku ubiegania się o zasiłek stały, MOPS do dochodu nie wliczy zasiłku okresowego. Uwzględni jednak zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł). Czy osoba pobierająca świadczenie wspierające może otrzymać rentę z ZUS? Tak, świadczenie wspierające można łączyć z innymi świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych np. rentą socjalną czy dodatkiem dopełniającym. Czy można łączyć świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna i świadczenie wspierające, jeśli dotyczą tej samej osoby z niepełnosprawnością? Nie można. Gdy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i wspierającego pokrywają się, to świadczenie z gminy trzeba będzie zwrócić. ZUS radzi, by we wniosku o świadczenie wspierające wpisać datę, od której ma przysługiwać świadczenie wspierające, aby okresy pobierania świadczeń się nie pokrywały.