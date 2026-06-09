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Spór o wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe: czy uwzględniać przy ustalaniu trzynastki czy ekwiwalentu za urlop?

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09 czerwca 2026, 07:52
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
nauczyciel zarobki zawód wynagrodzenie godziny ponadwymiarowe RIO ZNP
Spór o wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe: czy uwzględniać przy ustalaniu trzynastki czy ekwiwalentu za urlop?
Shutterstock

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Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wynagrodzeniem przestojowym. W związku z tym nie może być zaliczane do ekwiwalentu pieniężnego za urlop, nagrody jubileuszowej i trzynastki. Z tym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy nie zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie wchodzi do podstawy wymiaru

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy odniosła się do pytania dotyczącego zaliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe do ekwiwalentu pieniężnego za urlop, nagrody jubileuszowej i tzw. trzynastki.

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- Zdaniem tutejszej Izby należy przyjąć, że wynagrodzenie wypłacone za godziny, w których nauczyciel jedynie pozostawał w gotowości do pracy, bez realizacji innych przydzielonych zadań, nie powinno być uwzględniane w podstawie ustalania dodatkowego wynagrodzenia rocznego – poinformował Daniel Karaźniewicz, prezes RIO w Bydgoszczy.

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Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wynagrodzeniem przestojowym

W ocenie bydgoskiej RIO do podstawy wymiaru mogą być zaliczane wyłącznie te składniki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które odpowiadają okresom faktycznego wykonywania pracy w postaci innych zajęć lub czynności powierzonych nauczycielowi przez dyrektora szkoły.

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Tym samym Izba wskazała, że w sytuacji, gdy nauczycielowi nie przydzielono innych zadań, a jedynie pozostawał on w gotowości do pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe jest wynagrodzeniem przestojowym. Takie wynagrodzenie natomiast nie podlega zaliczeniu jako składnik wynagrodzenia urlopowego oraz nie zalicza się go także do trzynastki i nagrody jubileuszowej.

ZNP: To błędna interpretacja

Z opinią przedstawioną przez bydgoską RIO nie zgadza się Krzysztof Lisowski, prawnik Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jego zdaniem definiowanie powyższego wynagrodzenia jako przestojowego jest błędne.

- Rozróżnienie dokonane przez RIO, zgodnie z którym tylko w sytuacji wskazanej w art. 35 ust. 3e zd. drugie Karty Nauczyciela, tj. zrealizowania przez nauczyciela godzin statutowych, powstaje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, a w przypadku niezrealizowania takich zajęć jest wynagrodzeniem przestojowym – jest interpretacją błędną – wskazał w polemice Lisowski.

Prawnik ZNP wskazał też, że gotowość do pracy, o której mowa w Karcie Nauczyciela stanowi wyłącznie warunek ustalenia czy nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia, ale nie stanowi o zasadach ustalenia samego wynagrodzenia.

Szkoła narusza prawo pracy

Krzysztof Lisowski podkreślił również, że w przypadku, gdy szkoła nie zalicza wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych do: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia urlopowego/ekwiwalentu urlopowego lub nagrody jubileuszowej, narusza prawo pracy.

- Sprawę należy skierować do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości naliczania wynagrodzenia nauczycielom – zaznaczył Lisowski.

Przedstawiciel ZNP podkreślił także, że nauczyciel na podstawie art. 35 ust. 3e zd. pierwsze Karty Nauczyciela nabywa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w każdym przypadku, jeżeli pozostawał w gotowości do pracy i bez względu na wykonanie zajęć statutowych.

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Źródło: PAP
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