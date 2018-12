Nowe przestępstwo w Kodeksie karnym - utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Na etapie opiniowania znajduje się projekt z dnia 27 czerwca 2018 r. nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu m.in. walkę z przedłużającymi się postępowaniami w sprawach o alimenty, zwiększenie skuteczności mechanizmów wymuszających wykonywanie orzeczeń sądowych, co do kontaktów z dzieckiem, a także zwiększenie ochrony interesu dziecka w postępowaniu rozwodowym.

W celu rozwiązania w/w problemów Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje m.in. wprowadzenia tzw. alimentów natychmiastowych, postępowania nakazowego alimentacyjnego, a także dokonanie zmian w Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego wprowadzających penalizację zachowania polegającego na utrudnianiu kontaktów z dzieckiem, co ma ,,zachęcić'' opiekunów dziecka do wykonywania prawomocnych orzeczeń wydawanych dla jego dobra.

Co będzie grozić za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Zmiana w k.k. polegać ma dodaniu nowego przepisu - art. 209a. Zgodnie z projektowanym art. 209a § 1 k.k., osoba która po wyczerpaniu środków przewidzianych w postępowaniu cywilnym (nakaz zapłaty na rzecz pokrzywdzonego) będzie uchylać się od wykonania orzeczenia lub ugody w sprawie kontaktów z dzieckiem, a więc dopuści się utrudniania z nim kontaktu, podlegać będzie karze grzywny lub ograniczenia (nie-pozbawienia) wolności. Tej samej karze podlegać ma rodzic, który uchylać się będzie od wykonania orzeczenia nakazującego odebranie dziecka (art.209a § 2 k.k.).

Opisywany występek będzie ścigany wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego (przestępstwo wnioskowe).

W pewnych sytuacjach możliwe będzie uniknięcie kary. Sprawca w/w czynów nie będzie karany w przypadku m.in. wykonania ciążących na nim obowiązków po pierwszym przesłuchaniu w charakterze podejrzanego.

Możliwość zawieszenia postępowania karnego

Nowością, która pojawi się w k.p.k. jest proponowana w projektowanym art. 318a k.p.k. możliwość zawieszenia przez prokuratora postępowania, na okres od 3 miesięcy do roku, w przypadku pisemnego zobowiązania podejrzanego do wykonywania orzeczenia sądu rodzinnego. W czasie zawieszenia postępowania prokurator zarządzać będzie, co najmniej raz na 3 miesiące, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego, w celu sprawdzenia czy podejrzany wykonuje orzeczenie sądowe lub ugodę.

Jeżeli prokurator stwierdzi, że podejrzany nie stosuje się do warunków zawieszenia tj. nie wykonuje nałożonych na niego zobowiązań, podejmie zawieszone postępowanie - nie będzie możliwości ponownego zawieszenia. Natomiast w razie stwierdzenia, że podejrzany wykonał orzeczenie sądu lub ugodę, prokurator umorzy postępowanie przygotowawcze.

