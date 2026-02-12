Wyrok TSUE ws. WIBOR. PKO BP: Rewolucji nie będzie

PKO BP ocenia, że czwartkowy wyrok TSUE w sprawie kredytów opartych na wskaźniku WIBOR potwierdza prawidłowość jego stosowania w umowach z konsumentami. Zdaniem banku orzeczenie nie daje podstaw do podważania umów kredytowych opartych na WIBOR.

Orzeczenie TSUE ws. WIBOR

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że sąd krajowy nie może badać metody obliczania WIBOR-u. Trybunał nie podzielił zarzutów dotyczących nieprawidłowości w zakresie zasad wyznaczania WIBOR-u. Zgodnie z orzeczeniem, banki nie muszą informować klienta o metodzie obliczania WIBOR-u.

Sądy krajowe mogą natomiast badać, czy klient został właściwie poinformowany o ryzyku zmiennej stopy procentowej – czyli jaki wpływ ma zmiana WIBOR-u na zmianę oprocentowania kredytu. Trybunał uznał pytanie o nieważność umowy z WIBOR-em za bezprzedmiotowe.

Sądy krajowe nie są uprawnione do badania metody wyznaczania wskaźnika WIBOR

W ocenie PKO BP, Trybunał jednoznacznie potwierdził, że sądy krajowe nie są uprawnione do badania metody wyznaczania wskaźnika WIBOR, ponieważ wynika ona z unijnego rozporządzenia BMR, które jednolicie reguluje system wskaźników referencyjnych w Unii Europejskiej. Przedmiotem ewentualnej oceny sądu krajowego pozostaje prawidłowość poinformowania klienta o ryzyku zmiennej stopy procentowej. PKO BP podkreśla też, że Trybunał nie podzielił żadnego z przedstawionych przez konsumentów zarzutów co do informacji przekazywanych przez bank konsumentom w tej sprawie.

PKO BP: Wyrok TSUE potwierdza legalność i uczciwość stosowania wskaźnika WIBOR

"Dzisiejszy wyrok TSUE potwierdza legalność i uczciwość stosowania wskaźnika referencyjnego WIBOR w umowach kredytu z konsumentami. Trybunał wskazuje, że sądy krajowe mogą kontrolować, czy klient został prawidłowo poinformowany o skutkach ekonomicznych zastosowania WIBOR w umowie. Argumentacja kredytobiorców o obowiązku przekazywania specjalistycznych informacji o zasadach wyznaczenia wskaźnika nie została przez Trybunał uwzględniona" - powiedział Michał Romanowski z Kancelarii Romanowski i Wspólnicy, reprezentującej PKO Bank Polski przed TSUE.

"Nie będzie rewolucji w sprawach o WIBOR"

"Wyrok TSUE stanowi ważny punkt odniesienia dla sądów. Nie będzie rewolucji w sprawach o WIBOR. TSUE potwierdził dotychczasowe orzecznictwo polskich sądów" - dodała Anna Cudna-Wagner, radca prawny z kancelarii CMS Cameron McKenna, która razem z kancelarią Romanowski i Wspólnicy reprezentuje PKO Bank Polski przed TSUE.

Sąd w Częstochowie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości, chcąc ustalić, czy dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ma zastosowanie do kwestionowanego warunku i, w danym wypadku, czy warunek ten spełnia wymogi przewidziane w tej dyrektywie. W szczególności sąd zapytał, czy w związku z brakiem informacji na temat szczególnych cech WIBOR przedmiotowy warunek należy uznać za nieuczciwy.