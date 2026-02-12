Wyrok TSUE ws. WIBOR. PKO BP: Rewolucji nie będzie
REKLAMA
REKLAMA
PKO BP ocenia, że czwartkowy wyrok TSUE w sprawie kredytów opartych na wskaźniku WIBOR potwierdza prawidłowość jego stosowania w umowach z konsumentami. Zdaniem banku orzeczenie nie daje podstaw do podważania umów kredytowych opartych na WIBOR.
- Orzeczenie TSUE ws. WIBOR
- Sądy krajowe nie są uprawnione do badania metody wyznaczania wskaźnika WIBOR
- PKO BP: Wyrok TSUE potwierdza legalność i uczciwość stosowania wskaźnika WIBOR
- "Nie będzie rewolucji w sprawach o WIBOR"
Orzeczenie TSUE ws. WIBOR
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że sąd krajowy nie może badać metody obliczania WIBOR-u. Trybunał nie podzielił zarzutów dotyczących nieprawidłowości w zakresie zasad wyznaczania WIBOR-u. Zgodnie z orzeczeniem, banki nie muszą informować klienta o metodzie obliczania WIBOR-u.
REKLAMA
REKLAMA
Sądy krajowe mogą natomiast badać, czy klient został właściwie poinformowany o ryzyku zmiennej stopy procentowej – czyli jaki wpływ ma zmiana WIBOR-u na zmianę oprocentowania kredytu. Trybunał uznał pytanie o nieważność umowy z WIBOR-em za bezprzedmiotowe.
Sądy krajowe nie są uprawnione do badania metody wyznaczania wskaźnika WIBOR
W ocenie PKO BP, Trybunał jednoznacznie potwierdził, że sądy krajowe nie są uprawnione do badania metody wyznaczania wskaźnika WIBOR, ponieważ wynika ona z unijnego rozporządzenia BMR, które jednolicie reguluje system wskaźników referencyjnych w Unii Europejskiej. Przedmiotem ewentualnej oceny sądu krajowego pozostaje prawidłowość poinformowania klienta o ryzyku zmiennej stopy procentowej. PKO BP podkreśla też, że Trybunał nie podzielił żadnego z przedstawionych przez konsumentów zarzutów co do informacji przekazywanych przez bank konsumentom w tej sprawie.
PKO BP: Wyrok TSUE potwierdza legalność i uczciwość stosowania wskaźnika WIBOR
"Dzisiejszy wyrok TSUE potwierdza legalność i uczciwość stosowania wskaźnika referencyjnego WIBOR w umowach kredytu z konsumentami. Trybunał wskazuje, że sądy krajowe mogą kontrolować, czy klient został prawidłowo poinformowany o skutkach ekonomicznych zastosowania WIBOR w umowie. Argumentacja kredytobiorców o obowiązku przekazywania specjalistycznych informacji o zasadach wyznaczenia wskaźnika nie została przez Trybunał uwzględniona" - powiedział Michał Romanowski z Kancelarii Romanowski i Wspólnicy, reprezentującej PKO Bank Polski przed TSUE.
REKLAMA
"Nie będzie rewolucji w sprawach o WIBOR"
"Wyrok TSUE stanowi ważny punkt odniesienia dla sądów. Nie będzie rewolucji w sprawach o WIBOR. TSUE potwierdził dotychczasowe orzecznictwo polskich sądów" - dodała Anna Cudna-Wagner, radca prawny z kancelarii CMS Cameron McKenna, która razem z kancelarią Romanowski i Wspólnicy reprezentuje PKO Bank Polski przed TSUE.
Sąd w Częstochowie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości, chcąc ustalić, czy dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ma zastosowanie do kwestionowanego warunku i, w danym wypadku, czy warunek ten spełnia wymogi przewidziane w tej dyrektywie. W szczególności sąd zapytał, czy w związku z brakiem informacji na temat szczególnych cech WIBOR przedmiotowy warunek należy uznać za nieuczciwy.
REKLAMA
REKLAMA