REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Czy wiadomości na komunikatorze i mailu są wiążące i mogą zastąpić umowę?

Czy wiadomości na komunikatorze i mailu są wiążące i mogą zastąpić umowę?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 lutego 2026, 15:27
Wojciech Országh
Wojciech Országh
Radca prawny oraz stały mediator sądowy. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz tworzeniu i negocjowaniu umów gospodarczych
Czy wiadomości na komunikatorze i mailu są wiążące i mogą zastąpić umowę?
Czy wiadomości na komunikatorze i mailu są wiążące i mogą zastąpić umowę?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Żyjemy w erze cyfrowego przyspieszenia. Zlecenia transportowe dogrywamy na giełdach i komunikatorach, szczegóły sesji zdjęciowych ustalamy w mailach, a podwykonawców instruujemy przez SMS-y. Mimo to, gdy dochodzi do sporu o pieniądze, wciąż słyszymy tę samą, błędną linię obrony: „Przecież niczego nie podpisałem, nie ma żadnej umowy”.

Jako radca prawny muszę to powiedzieć jasno: w prawie papier i pieczątka to tylko jedna z wielu dopuszczalnych form zawarcia umowy. W dobie formy dokumentowej (wprowadzonej do Kodeksu cywilnego w 2016 roku), kliknięcie „OK” na Messengerze może być tak samo wiążące, jak wizyta u notariusza, o ile dotyczy to odpowiedniej materii i nie jest wyłączone przez przepis szczególny.

REKLAMA

REKLAMA

Forma dokumentowa

Zgodnie z art. 77 (2) Kodeksu cywilnego, do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Co to oznacza w praktyce? Dokumentem jest każdy nośnik informacji, jak np. wiadomość e-mail, rozmowa na komunikatorze, SMS, nagranie głosowe. Jeśli z treści wiadomości wynika, kto ją wysłał i co obiecał, to dla sądu jest to dowód istnienia zobowiązania.

Historia 1: Zlecenie przewozowe na komunikatorze

Przewoźnik z podwarszawskiej miejscowości dogadał się ze spedytorem na komunikatorze. Padły konkretne dane: załadunek w Berlinie, rozładunek w Poznaniu, stawka 850 EUR, termin: "jutro, 8 rano". Spedytor odpisał: „Bierzcie to, auto potwierdzone”. Przewoźnik podstawił pojazd, ale na miejscu okazało się, że towaru nie ma, bo spedycja "się pomyliła". Przewoźnik wystawił fakturę za puste podstawienie.

Spedycja broniła się twierdząc, że „Nie wysłaliśmy oficjalnego zlecenia, nie było podpisu ani pieczątki. Rozmowa na komunikatorze to było tylko niezobowiązujące zapytanie ofertowe”.

REKLAMA

Sąd uznał jednak, że doszło do zawarcia umowy przewozu. Dlaczego? Ponieważ w rozmowie na komunikatorze znalazły się wszystkie tzw. essentialia negotii (elementy przedmiotowo istotne) umowy. Określono trasę, termin podstawienia, towar i cenę. W transporcie forma pisemna nie jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. Cyfrowy ślad był wystarczający, by spedycja musiała zapłacić odszkodowanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Historia 2: Sesja zdjęciowa „na maila”

Strony, fotograf z Łodzi oraz influencerka z Warszawy wymieniły 15 maili. Fotograf przesłał ofertę: „Sesja wizerunkowa, 3 godziny, 20 obrobionych zdjęć, cena 2 500 zł, termin 15 marca”. Klientka odpisała: „Super, pasuje mi, rezerwujemy”. Na dwa dni przed sesją klientka zniknęła. Fotograf, który odrzucił inne zlecenia na ten dzień, zażądał zapłaty kary umownej (przewidzianej w regulaminie, który udostępnił klientce wraz z ofertą). Klientka od razu zarzuciła, że „Przecież nie podpisałam żadnej umowy”.

Umowa o dzieło nie wymaga formy pisemnej dla swojej ważności. Wymiana maili, w których jedna strona oferuje wykonanie prac, a druga akceptuje te ustalenia, stanowi prawnie wiążące zawarcie umowy. Fotograf wykazał, że zablokował termin i poniósł stratę. Sąd nakazał zapłatę, uznając maile za pełnowartościowy dowód zawarcia umowy.

Czy screeny mają moc dowodową w sądzie?

Co do zasady tak. Zgodnie z art. 243 (1) Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy o dowodach z dokumentów stosuje się do dokumentów zawierających tekst, umożliwiających ustalenie ich wystawców.

W obecnych procesach gospodarczych zrzuty ekranu (screeny) są traktowane jako „inny środek dowodowy”. Eksport czatu do pliku tekstowego pozwala sądowi prześledzić chronologię ustaleń stron. Nagłówki maili (metadata) pozwalają zweryfikować, czy wiadomość faktycznie wyszła z konkretnego serwera. Sąd nie pyta już „czy to jest dokument”, ale „czy treść tego dokumentu jest wiarygodna”. Jeśli Twój rozmówca twierdzi, że ktoś mu się włamał na konto i wysłał „OK” w jego imieniu to on musi to udowodnić.

Kiedy komunikator i mail to za mało?

Mimo cyfryzacji, istnieją obszary, gdzie "kliknięcie" nie wystarczy. Są to sytuacje, w których prawo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Będą to np. przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowa najmu nieruchomości na czas dłuższy niż rok, umowa leasingu, czy pełnomocnictwo ogólne. W tych przypadkach ustalenia mailowe mogą być uznane co najwyżej za tzw. „umowę przedwstępną” lub dowód na prowadzenie negocjacji, ale nie przeniosą skutecznie praw i doprowadzą do powstania zobowiązania.

Jak chronić swój biznes w cyfrowych ustaleniach?

Jeśli chcesz, aby Twoje rozmowy na komunikatorach były Twoją tarczą, wprowadź trzy zasady:

  1. Podsumowuj ustalenia. Po rozmowie telefonicznej wyślij maila/wiadomość: „Zgodnie z naszą rozmową ustalamy: [cena], [termin], [zakres]. Proszę o potwierdzenie”.
  2. Używaj służbowych kont. Łatwiej udowodnić, że wiadomość z maila na firmowej domenie jest twoim oficjalnym stanowiskiem, niż wiadomość podpisana anonimowym nickiem.
  3. Archiwizuj. Nie usuwaj wątków po zakończeniu zlecenia. Nigdy nie wiesz, kiedy kontrahent przypomni sobie o „braku umowy” po 2 latach.

Podsumowanie

Dzisiaj biznes zawiera się w chmurze, a sądy doskonale to rozumieją. Jeśli coś obiecałeś w mailu lub potwierdziłeś stawkę na komunikatorze to najpewniej jesteś związany umową z taką samą mocą, jak gdybyś podpisał ją na papierze. Brak fizycznego podpisu nie jest darmową przepustką do unikania odpowiedzialności.

Jako radca prawny regularnie pomagam przedsiębiorcom w weryfikacji dowodów cyfrowych. Analizuję, czy dana korespondencja wystarczy, by skutecznie dochodzić roszczeń. Warto zadbać, aby Twoje elektroniczne oferty zawierały taką treść i załączniki, aby automatycznie stawały się bezpiecznymi i wiążącymi umowami.

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Wardrobing, czyli problem „wypożyczania” ubrań w e-commerce
Wardrobing, czyli problem „wypożyczania” ubrań w e-commerce
Złota rączka czy zwykły partacz? Kiedy
Złota rączka czy zwykły partacz? Kiedy "fuszerka" staje się przestępstwem?
Czy zatrzymanie prawa jazdy pracownika-kierowcy to podstawa do zwolnienia?
Czy zatrzymanie prawa jazdy pracownika-kierowcy to podstawa do zwolnienia?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Łatwiejszy obrót ziemią rolną dla firm. Rząd przyjął deregulację przepisów
18 lut 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany mają uprościć obrót nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców, usunąć wątpliwości interpretacyjne i ułatwić realizację inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony gospodarstw rodzinnych.
Jak naprawić usterki rękami innej firmy na koszt wykonawcy? Wykonanie zastępcze
18 lut 2026

Wyobraź sobie, że inwestujesz setki tysięcy złotych w nową infrastrukturę. Prace dobiegają końca, przecinasz wstęgę, a kilka tygodni później pojawiają się pierwsze problemy. Dzwonisz do wykonawcy, powołujesz się na rękojmię, a w odpowiedzi słyszysz: „Będziemy w przyszłym tygodniu”. Tydzień mija, telefon milczy, a usterka dewastuje Twój biznes. Brzmi znajomo?
Czy wiadomości na komunikatorze i mailu są wiążące i mogą zastąpić umowę?
18 lut 2026

Żyjemy w erze cyfrowego przyspieszenia. Zlecenia transportowe dogrywamy na giełdach i komunikatorach, szczegóły sesji zdjęciowych ustalamy w mailach, a podwykonawców instruujemy przez SMS-y. Mimo to, gdy dochodzi do sporu o pieniądze, wciąż słyszymy tę samą, błędną linię obrony: „Przecież niczego nie podpisałem, nie ma żadnej umowy”.
Duże zmiany w programie Czyste Powietrze. NFOŚiGW rusza z konsultacjami
18 lut 2026

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada zmiany w programie Czyste Powietrze, które mają zwiększyć jego dostępność, uprościć zasady i lepiej dopasować wsparcie do realnych możliwości mieszkańców. Reformy będą wdrażane etapami w 2026 r., a uwagi do propozycji można zgłaszać do 16 marca 2026 r.

REKLAMA

3 000 zł dotacji na jeden pojazd [tachografy z KPO]. Nabór wniosków przedłużony do 2 marca 2026 r.
18 lut 2026

Przewoźnicy drogowi mogą otrzymać nawet 3 000 zł dotacji na jeden pojazd na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach KPO. Jak wynika z informacji Ministerstwo Infrastruktury, termin składania wniosków został wydłużony i ostatecznie upływa 2 marca 2026 r., a pomoc jest przyznawana według kolejności zgłoszeń do wyczerpania budżetu.
Komunikat ZUS: Koniec z wysyłką deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do osób, które w ubiegłym roku choćby tylko raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych trafiło ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Ostatnie przesyłki z PIT-ami zostały przekazane do operatora pocztowego w dniu 18 lutego 2026 r.
Od 19 lutego wypłacisz tylko 200 zł w bankomacie (jednorazowo). Największa polska sieć bankomatów zmniejsza limit wypłaty gotówki kodem BLIK
18 lut 2026

Euronet Polska poinformował, że od 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do sieci Euronet Polska. Co ważne - limit ten nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków. Pozostałe zasady realizacji transakcji wypłaty lub wpłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK pozostają bez zmian. Dotychczas limit jednorazowej wypłaty z kodem BLIK wynosił 800 zł.
Jawność cen skraca proces zakupu mieszkania – cyfrowe poszukiwania i szybkie decyzje klientów
18 lut 2026

Szukanie mieszkania coraz częściej zaczyna się w internecie, a nie w biurze sprzedaży. Klienci porównują oferty, sprawdzają ceny i standardy online, a kontakt z deweloperem to już kolejny krok – szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek.

REKLAMA

Rząd przyjął projekt o ochronie przed mobbingiem. Zadośćuczynienie nie mniej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia
18 lut 2026

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji Kodeksu pracy zwiększający ochronę przed mobbingiem - poinformowała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Minimalna wysokość zadośćuczynienia za mobbing wzrośnie do sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Nowa broń przedsiębiorców – interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy
18 lut 2026

Najnowszy projekt ustawy nowelizującej przepisy o PIP przewiduje wprowadzenie tzw. interpretacji indywidualnej wydawanej przez Głównego Inspektora Pracy. Rozwiązanie to może pozwolić podmiotowi zatrudniającemu na zweryfikowanie istniejącego u niego stanu faktycznego i prawnego oraz ewentualne skorygowanie go. Radca prawny dr Marcin Wojewódka przedstawia główne założenia tego pomysłu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA