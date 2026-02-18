REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Jak naprawić usterki rękami innej firmy na koszt wykonawcy? Wykonanie zastępcze

Jak naprawić usterki rękami innej firmy na koszt wykonawcy? Wykonanie zastępcze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 lutego 2026, 15:47
Wojciech Országh
Wojciech Országh
Radca prawny oraz stały mediator sądowy. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, obsłudze korporacyjnej spółek oraz tworzeniu i negocjowaniu umów gospodarczych
Jak naprawić usterki rękami innej firmy na koszt wykonawcy? Wykonanie zastępcze
Jak naprawić usterki rękami innej firmy na koszt wykonawcy? Wykonanie zastępcze
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wyobraź sobie, że inwestujesz setki tysięcy złotych w nową infrastrukturę. Prace dobiegają końca, przecinasz wstęgę, a kilka tygodni później pojawiają się pierwsze problemy. Dzwonisz do wykonawcy, powołujesz się na rękojmię, a w odpowiedzi słyszysz: „Będziemy w przyszłym tygodniu”. Tydzień mija, telefon milczy, a usterka dewastuje Twój biznes. Brzmi znajomo?

Czy tylko proces o odszkodowanie?

Wielu przedsiębiorców w takiej sytuacji czuje się bezsilnie. Myślą, że jedyną drogą jest wieloletni proces sądowy o odszkodowanie. Nic bardziej mylnego. Istnieje mechanizm, o którym wykonawcy woleliby, żebyś nie wiedział. Jest to wykonanie zastępcze. To prawny „bypass”, który pozwala Ci naprawić szkodę natychmiast, za pieniądze niesłownego kontrahenta.

REKLAMA

REKLAMA

Historia nr 1: Hala namiotowa, która stała się basenem

Firma logistyczna z Poznania zleciła budowę hali namiotowej o powierzchni 1000 mkw. Hala miała służyć jako magazyn na komponenty elektroniczne. Miesiąc po odbiorze, podczas pierwszej jesiennej ulewy, okazało się, że poszycie dachu jest nieszczelne na zgrzewach. Woda zaczęła zalewać towar warty miliony.

Wykonawca hali, duża firma ogólnopolska, zwlekał. „Mamy teraz szczyt sezonu montażowego, ekipa serwisowa dojedzie za 14 dni”. Dla logistyka 14 dni oznaczało zniszczenie towaru i gigantyczne kary od klientów. Inwestor, zamiast dopraszać się o wykonanie umowy, wysłał ostateczne wezwanie z 48-godzinnym terminem na podjęcie prac, zapowiadając wykonanie zastępcze. Gdy termin upłynął, wynajął lokalną firmę dekarską, która naprawiła dach w jeden dzień. Faktura na 15 000 zł trafiła prosto do pierwotnego wykonawcy. Ten odmówił zapłaty, ale inwestor miał w umowie zabezpieczenie w postaci kaucji gwarancyjnej, z której po prostu potrącił tę kwotę.

Historia nr 2: Remont biura i „znikający” elektryk

Agencja marketingowa zleciła generalny remont swojej nowej siedziby w jednej z kamienic w Warszawie. Zakres obejmował m.in. nową instalację elektryczną i klimatyzację. Po tygodniu od przeprowadzki zaczęły wybijać bezpieczniki. Wykonawca, elektryk prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, przestał odbierać telefony. Gdy w końcu odpisał na SMS, stwierdził, że jest na innym zleceniu i może wpaść „za miesiąc, jak skończy etap”.

REKLAMA

Agencja nie mogła pracować. Skorzystano z procedury wykonania zastępczego. Inny elektryk usunął usterkę w 3 godziny. Koszt? 3 000 zł. Wykonawca był w szoku, gdy otrzymał wezwanie do zapłaty, bo myślał, że „skoro nie ma czasu, to klient musi czekać”. Koniec końców za wykonanie zastępcze zapłacił.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czym dokładnie jest wykonanie zastępcze?

Podstawa prawna znajduje się w art. 480 Kodeksu cywilnego, ale w obrocie profesjonalnym (B2B) kluczowe są zapisy umowne. Co do zasady, jeśli dłużnik (wykonawca) zwleka z wykonaniem zobowiązania, wierzyciel (zamawiający) może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.

Czekanie na upoważnienie sądu trwa miesiącami. Dlatego w profesjonalnych umowach o roboty budowlane w ramach zasady swobody umów można zastosować klauzulę o wykonaniu zastępczym bez zgody sądu.

Jak poprawnie przeprowadzić procedurę wykonania zastępczego?

Aby wykonanie zastępcze było skuteczne i byś nie musiał za nie płacić z własnej kieszeni, musisz przejść przez trzy etapy:

  1. Stwierdzenie usterki i zgłoszenie. Wyślij zgłoszenie w ramach rękojmi/gwarancji (zgodnie z formą przewidzianą w umowie, najlepiej mail + list polecony).
  2. Wezwanie z terminem i „pod rygorem”. Musisz jasno napisać: „Wzywam do usunięcia usterki do dnia X. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, usterka zostanie usunięta przez podmiot trzeci na Państwa koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze)”. Umowa musi przewidywać ten tryb.
  3. Dokumentacja. Zrób zdjęcia usterki przed naprawą. Poproś nową ekipę o protokół, w którym potwierdzą, że naprawiali błędy poprzednika.

Ryzyka, o których musisz wiedzieć

Choć wykonanie zastępcze to potężna broń, trzeba jej używać z głową. Wykonawca może twierdzić, że przez ingerencję innej firmy straciłeś gwarancję na całe wykonane roboty. Dlatego w umowie musi być zapis, że wykonanie zastępcze nie powoduje utraty gwarancji na pozostały zakres prac. Nie możesz też wynająć najdroższej firmy w okolicy do wykonania napraw. Koszty muszą być rynkowe. Jeśli wykonawca udowodni, że przepłaciłeś, sąd może nie uznać pełnego zwrotu.

Dla firmy budowlanej wykonanie zastępcze to czarny scenariusz z trzech powodów. Po pierwsze, traci ona kontrolę nad kosztami inwestycji. Dodatkowo, takie wykonanie wiąże się ze stratami wizerunkowymi oraz finansowymi (wykorzystanie zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy).

Wykonanie zastępcze to sposób na przerwanie impasu, gdy Twój biznes cierpi przez błędy budowlane, a wykonawca Cię ignoruje. To mechanizm, który przywraca równowagę sił na linii Zamawiający-Wykonawca. Jako radca prawny stale wspieram firmy w procesach inwestycyjnych doradzając przy konstruowaniu umów o roboty budowlane z bezpiecznymi klauzulami wykonania zastępczego.

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Jak rozwiązać umowę z
Jak rozwiązać umowę z "trudnym" pracownikiem, aby nie spotkać się w sądzie pracy? Przyczyny wypowiedzenia
Złota rączka czy zwykły partacz? Kiedy
Złota rączka czy zwykły partacz? Kiedy "fuszerka" staje się przestępstwem?
Czy wiadomości na komunikatorze i mailu są wiążące i mogą zastąpić umowę?
Czy wiadomości na komunikatorze i mailu są wiążące i mogą zastąpić umowę?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Łatwiejszy obrót ziemią rolną dla firm. Rząd przyjął deregulację przepisów
18 lut 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany mają uprościć obrót nieruchomościami rolnymi przez przedsiębiorców, usunąć wątpliwości interpretacyjne i ułatwić realizację inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony gospodarstw rodzinnych.
Jak naprawić usterki rękami innej firmy na koszt wykonawcy? Wykonanie zastępcze
18 lut 2026

Wyobraź sobie, że inwestujesz setki tysięcy złotych w nową infrastrukturę. Prace dobiegają końca, przecinasz wstęgę, a kilka tygodni później pojawiają się pierwsze problemy. Dzwonisz do wykonawcy, powołujesz się na rękojmię, a w odpowiedzi słyszysz: „Będziemy w przyszłym tygodniu”. Tydzień mija, telefon milczy, a usterka dewastuje Twój biznes. Brzmi znajomo?
Czy wiadomości na komunikatorze i mailu są wiążące i mogą zastąpić umowę?
18 lut 2026

Żyjemy w erze cyfrowego przyspieszenia. Zlecenia transportowe dogrywamy na giełdach i komunikatorach, szczegóły sesji zdjęciowych ustalamy w mailach, a podwykonawców instruujemy przez SMS-y. Mimo to, gdy dochodzi do sporu o pieniądze, wciąż słyszymy tę samą, błędną linię obrony: „Przecież niczego nie podpisałem, nie ma żadnej umowy”.
Duże zmiany w programie Czyste Powietrze. NFOŚiGW rusza z konsultacjami
18 lut 2026

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada zmiany w programie Czyste Powietrze, które mają zwiększyć jego dostępność, uprościć zasady i lepiej dopasować wsparcie do realnych możliwości mieszkańców. Reformy będą wdrażane etapami w 2026 r., a uwagi do propozycji można zgłaszać do 16 marca 2026 r.

REKLAMA

3 000 zł dotacji na jeden pojazd [tachografy z KPO]. Nabór wniosków przedłużony do 2 marca 2026 r.
18 lut 2026

Przewoźnicy drogowi mogą otrzymać nawet 3 000 zł dotacji na jeden pojazd na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach KPO. Jak wynika z informacji Ministerstwo Infrastruktury, termin składania wniosków został wydłużony i ostatecznie upływa 2 marca 2026 r., a pomoc jest przyznawana według kolejności zgłoszeń do wyczerpania budżetu.
Komunikat ZUS: Koniec z wysyłką deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do osób, które w ubiegłym roku choćby tylko raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych trafiło ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Ostatnie przesyłki z PIT-ami zostały przekazane do operatora pocztowego w dniu 18 lutego 2026 r.
Od 19 lutego wypłacisz tylko 200 zł w bankomacie (jednorazowo). Największa polska sieć bankomatów zmniejsza limit wypłaty gotówki kodem BLIK
18 lut 2026

Euronet Polska poinformował, że od 19 lutego br. wprowadzi limit 200 zł dla jednorazowej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Limit będzie obowiązywał do odwołania i obejmie wszystkie wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do sieci Euronet Polska. Co ważne - limit ten nie obejmie urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet i oznaczonych logo tych banków. Pozostałe zasady realizacji transakcji wypłaty lub wpłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK pozostają bez zmian. Dotychczas limit jednorazowej wypłaty z kodem BLIK wynosił 800 zł.
Jawność cen skraca proces zakupu mieszkania – cyfrowe poszukiwania i szybkie decyzje klientów
18 lut 2026

Szukanie mieszkania coraz częściej zaczyna się w internecie, a nie w biurze sprzedaży. Klienci porównują oferty, sprawdzają ceny i standardy online, a kontakt z deweloperem to już kolejny krok – szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek.

REKLAMA

Rząd przyjął projekt o ochronie przed mobbingiem. Zadośćuczynienie nie mniej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia
18 lut 2026

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji Kodeksu pracy zwiększający ochronę przed mobbingiem - poinformowała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Minimalna wysokość zadośćuczynienia za mobbing wzrośnie do sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Nowa broń przedsiębiorców – interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy
18 lut 2026

Najnowszy projekt ustawy nowelizującej przepisy o PIP przewiduje wprowadzenie tzw. interpretacji indywidualnej wydawanej przez Głównego Inspektora Pracy. Rozwiązanie to może pozwolić podmiotowi zatrudniającemu na zweryfikowanie istniejącego u niego stanu faktycznego i prawnego oraz ewentualne skorygowanie go. Radca prawny dr Marcin Wojewódka przedstawia główne założenia tego pomysłu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA