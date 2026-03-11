REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie

Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 09:14
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie
Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od najbliższego weekendu, niedzielny spacer będzie można połączyć z niedzielnymi zakupami - może nawet już przed świętami Wielkanocnymi, które powoli się zbliżają. Wchodzące w życie nowe przepisy znoszą częściowo zakaz handlu w niedziele dla ponad 150 miejscowości. To szansa dla sprzedawców, kupujących, ale też kontrowersyjna zmiana, która budzi sprzeciw - szczególnie związków zawodowych chroniących prawa pracownicze.

Szok? Dla wielu tak, bo od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie

Od najbliższego weekendu, niedzielny spacer będzie można połączyć z niedzielnymi zakupami - może nawet już przed świętami Wielkanocnymi, które powoli się zbliżają. Wchodzące w życie nowe przepisy znoszą częściowo zakaz handlu w niedziele dla ponad 150 miejscowości. To szansa dla sprzedawców, kupujących, ale też kontrowersyjna zmiana, która budzi sprzeciw - szczególnie związków zawodowych chroniących prawa pracownicze.

REKLAMA

REKLAMA

Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie. Gdzie i kiedy sklepy zapraszają w niedziele?

Od 15 marca w wielu kurortach nad Morzem Północnym i Bałtyckim w Niemczech powraca niedzielny handel. Nowe regulacje obejmują ponad 150 miast i gmin w landach Szlezwik-Holsztyn oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie. Wśród nich są popularne wśród turystów wyspy, takie jak Sylt, Amrum, Föhr, Rugia oraz leżąca przy granicy z Polską wyspa Uznam. Zmiany dotyczą też nadbałtyckich miejscowości jak Scharbeutz, Damp, Eckernförde czy regionu Rostocku.

Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie

Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie

ShutterStock

Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie: przepisy mają obowiązywać sezonowo

Przepisy mają obowiązywać sezonowo. Pierwszy okres handlowych niedziel potrwa od 15 marca do 31 października 2026 r. Kolejny zaplanowano w czasie świąt, od 17 grudnia do 8 stycznia 2027 r. W te dni sklepy będą mogły być otwarte w godzinach od 11:00 do 19:00. Istnieje jednak pewien wyjątek – na wyspie Helgoland handel w niedziele może trwać dłużej, już od godziny 8:00 do 20:00.

Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie. UWAGA: Nie wszystkie sklepy i nie wszędzie

Należy pamiętać, że nowe prawo nie oznacza, że wszystkie punkty handlowe w wymienionych miejscowościach będą otwarte w każdą niedzielę. Decyzja należy do właścicieli. Ponadto w landzie Szlezwik-Holsztyn z możliwości handlu w niedziele będą mogły skorzystać głównie te sklepy, które sprzedają artykuły codziennego użytku.

REKLAMA

Głos sprzeciwu: związki zawodowe ostrzegają

Samorządy liczą na większy ruch turystyczny i wpływy do budżetu, jednak ta zmiana nie spotkała się z aprobatą związków zawodowych. Jedna z organizacji związkowych wyraża stanowczy sprzeciw. Jej przedstawiciele uważają, że handel w niedziele zwiększa obciążenie pracowników i negatywnie wpływa na ich życie rodzinne. Podnoszą także argument ekonomiczny, wskazując, że nie ma pewności, czy dodatkowe godziny otwarcia rzeczywiście przełożą się na wyższe zyski całej branży handlowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od nadchodzącego weekendu sezon na nadmorskie zakupy w Niemczech będzie trwał także w niedziele. Turyści w popularnych kurortach od Rugii po Uznam zyskają możliwość robienia zakupów w godzinach 11:00-19:00, głównie w okresie od marca do końca października. Mimo nadziei lokalnych władz na korzyści ekonomiczne, zmiana ta ma swoich zdecydowanych krytyków w postaci związków zawodowych, które bronią praw pracowniczych i poddają w wątpliwość ekonomiczny sens całego przedsięwzięcia. CZY POLSKA PÓJDZIE ZA PRZYKŁADEM NIEMIECKICH REGULACJI?

Źródło: portalspozywczy.pl, Bild, polskieradio24.pl.Personel i Zarządzanie

POLECAMY: Personel i Zarządzanie

Powiązane
Bezpieczeństwo i równość kobiet w handlu
Bezpieczeństwo i równość kobiet w handlu
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
Czas, obecność, dyspozycyjność: kiedy opieka nad bliskim naprawdę uzasadnia prawo do świadczeń?
Czas, obecność, dyspozycyjność: kiedy opieka nad bliskim naprawdę uzasadnia prawo do świadczeń?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zakaz sprzedaży e-papierosów i woreczków tytoniowych. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
11 mar 2026

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych – zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Zakazane będą także saszetki nikotynowe.
Od 15 marca będą niedziele handlowe w 150 miejscowościach. Nowe prawo weszło w życie
11 mar 2026

Od najbliższego weekendu, niedzielny spacer będzie można połączyć z niedzielnymi zakupami - może nawet już przed świętami Wielkanocnymi, które powoli się zbliżają. Wchodzące w życie nowe przepisy znoszą częściowo zakaz handlu w niedziele dla ponad 150 miejscowości. To szansa dla sprzedawców, kupujących, ale też kontrowersyjna zmiana, która budzi sprzeciw - szczególnie związków zawodowych chroniących prawa pracownicze.
Zastosowanie sankcji kredytu darmowego a prawo banku do przetwarzania danych w BIK bez zgody kredytobiorcy
10 mar 2026

W sporach dotyczących kredytów konsumenckich coraz częściej pojawia się problem wykraczający poza samą wysokość zobowiązania kredytowego. Chodzi o konsekwencje zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego (SKD) dla prawa banku do przetwarzania danych kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) bez jego zgody. W praktyce coraz więcej spraw pokazuje, że zastosowanie sankcji kredytu darmowego może podważyć podstawę prawną dalszego przetwarzania danych kredytobiorcy po wygaśnięciu zobowiązania. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy bank uzasadnia przetwarzanie danych wystąpieniem opóźnienia w spłacie kredytu przekraczającego 60 dni.
Dlaczego numery rachunków bankowych są tak długie i co znaczą poszczególne cyfry? Jak unikać błędów we wpisywaniu numeru konta?
10 mar 2026

Dlaczego rachunki bankowe są tak długie i trudne do zapamiętania? To efekt precyzyjnej konstrukcji systemu, który pozwala bankom na całym świecie rozpoznawać numery rachunków i przelewać pieniądze bez pomyłek. Jak to działa? Odpowiedź w naszym poradniku.

REKLAMA

Systemowe wsparcie na zatrudnienie pomocy domowej dla seniora. Będzie nowa ulga podatkowa?
10 mar 2026

Czy ulga podatkowa mogłaby stać się istotną zachętą do legalnego zatrudniania pomocy domowej przez seniorów? Do resortu finansów trafił wniosek o wprowadzenie w obowiązujących przepisach zmian, które wsparłyby legalne działania osób starszych, które muszą we własnym zakresie zapewnić sobie pomoc osób trzecich.
Milionowy dług z 14 tys. zł. RPO zaskarża do Sądu Najwyższego lichwiarskie odsetki
10 mar 2026

Odsetki w wysokości 1 proc. dziennie sprawiły, że dług w wysokości 14,5 tys. zł urósł do ponad miliona złotych. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na nakaz zapłaty z 2002 r., wskazując na rażące naruszenie prawa i konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej.
Pobyt w WTZ jednak bez limitu czasu. Rząd wycofuje się z planowanej zmiany
10 mar 2026

Rodziny osób z niepełnosprawnościami obawiały się wprowadzenia maksymalnego 9-letniego czasu uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). Taka zmiana wynika z projektu nowelizacji, który miał być przyjęty przez rząd na początku tego roku. Ostatecznie jednak zapis ten nie zostanie wdrożony, o czym poinformowała Maja Nowak, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Ważne zmiany dotyczące wysiedleńców z Ukrainy. Co z ich statusem?
10 mar 2026

Wielu zastanawia się czy czasowa ochrona i możliwość przebywania, mieszkania i pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została przedłużona dla obywateli Ukrainy. Inwazja na Ukrainę wciąż trwa, ale czy przepisy będę dawały ochronę z roku na rok? Jaki jest zatem atualnie status Ukraińców w Polsce?

REKLAMA

Bezpieczny Senior – Świadomy Senior. Również w 2026 r. seniorzy otrzymają wsparcie
10 mar 2026

W lutym 2026 roku przedstawiciele Rady Programowej spotkali się w Zakładzie Emerytalno‑Rentowym MSWiA, aby ocenić dotychczasowe efekty programu „Bezpieczny Senior – Świadomy Senior” i wyznaczyć kierunki jego rozwoju na najbliższe miesiące. Na co zatem mogą liczyć seniorzy w 2026 r.?
Nie 120 000 zł, ani nie 171 000 zł, ale aż 200 000 zł progu podatkowego ze stawką 12 procent - wreszcie w Sejmie zajęto się obniżką podatku dochodowego
11 mar 2026

Polski Ład od 2022 r. zamroził progi podatkowe, a przez te 4 lata inflacja pcha Polaków w 32-procentowy podatek szybciej. Do Sejmu trafiła petycja o podniesienie progu do 171 000 zł, jednak Polska 2050 proponuje jeszcze dalej idące zmiany: próg 200 000 zł i kwotę wolną 45 000 zł. Ile zyskamy na każdym z tych rozwiązań? Sprawdzamy wyliczenia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA