Od najbliższego weekendu, niedzielny spacer będzie można połączyć z niedzielnymi zakupami - może nawet już przed świętami Wielkanocnymi, które powoli się zbliżają. Wchodzące w życie nowe przepisy znoszą częściowo zakaz handlu w niedziele dla ponad 150 miejscowości. To szansa dla sprzedawców, kupujących, ale też kontrowersyjna zmiana, która budzi sprzeciw - szczególnie związków zawodowych chroniących prawa pracownicze.

Od 15 marca w wielu kurortach nad Morzem Północnym i Bałtyckim w Niemczech powraca niedzielny handel. Nowe regulacje obejmują ponad 150 miast i gmin w landach Szlezwik-Holsztyn oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie. Wśród nich są popularne wśród turystów wyspy, takie jak Sylt, Amrum, Föhr, Rugia oraz leżąca przy granicy z Polską wyspa Uznam. Zmiany dotyczą też nadbałtyckich miejscowości jak Scharbeutz, Damp, Eckernförde czy regionu Rostocku.

Przepisy mają obowiązywać sezonowo. Pierwszy okres handlowych niedziel potrwa od 15 marca do 31 października 2026 r. Kolejny zaplanowano w czasie świąt, od 17 grudnia do 8 stycznia 2027 r. W te dni sklepy będą mogły być otwarte w godzinach od 11:00 do 19:00. Istnieje jednak pewien wyjątek – na wyspie Helgoland handel w niedziele może trwać dłużej, już od godziny 8:00 do 20:00.

Należy pamiętać, że nowe prawo nie oznacza, że wszystkie punkty handlowe w wymienionych miejscowościach będą otwarte w każdą niedzielę. Decyzja należy do właścicieli. Ponadto w landzie Szlezwik-Holsztyn z możliwości handlu w niedziele będą mogły skorzystać głównie te sklepy, które sprzedają artykuły codziennego użytku.

Głos sprzeciwu: związki zawodowe ostrzegają

Samorządy liczą na większy ruch turystyczny i wpływy do budżetu, jednak ta zmiana nie spotkała się z aprobatą związków zawodowych. Jedna z organizacji związkowych wyraża stanowczy sprzeciw. Jej przedstawiciele uważają, że handel w niedziele zwiększa obciążenie pracowników i negatywnie wpływa na ich życie rodzinne. Podnoszą także argument ekonomiczny, wskazując, że nie ma pewności, czy dodatkowe godziny otwarcia rzeczywiście przełożą się na wyższe zyski całej branży handlowej.

Od nadchodzącego weekendu sezon na nadmorskie zakupy w Niemczech będzie trwał także w niedziele. Turyści w popularnych kurortach od Rugii po Uznam zyskają możliwość robienia zakupów w godzinach 11:00-19:00, głównie w okresie od marca do końca października. Mimo nadziei lokalnych władz na korzyści ekonomiczne, zmiana ta ma swoich zdecydowanych krytyków w postaci związków zawodowych, które bronią praw pracowniczych i poddają w wątpliwość ekonomiczny sens całego przedsięwzięcia. CZY POLSKA PÓJDZIE ZA PRZYKŁADEM NIEMIECKICH REGULACJI?

Źródło: portalspozywczy.pl, Bild, polskieradio24.pl.Personel i Zarządzanie