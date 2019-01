Employer branding coraz bardziej popularny

Employer branding skupia się na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Staje się coraz bardziej popularny, gdyż pracodawcy mają problemy z pozyskiwaniem pracowników. Rynek pracownika sprawia, że to on wybiera, gdzie chce pracować. Liczy się prestiż firmy. Pracodawcy zmuszeni są do podnoszenia ich atrakcyjności w oczach potencjalnych pracowników.