Kampania społeczna Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej „Partnerstwo i Zatrudnienie”

Misja i cele kampanii:

Zwalczanie patologii na rynku rekrutacji i zatrudniania obywateli Ukrainy zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

Wsparcie w procesie adaptacji pracowników z Ukrainy w Polsce oraz po powrocie do kraju.

Rozwój dwustronnej współpracy w zakresie międzynarodowego zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji pracowników i organizacji praktyk zawodowych dla studentów oraz prowadzenia badań naukowych.

Projektowanie korzystnych rozwiązań prawnych w zakresie migracji zarobkowej, wymiana doświadczeń i budowanie pozytywnych relacji na linii polsko-ukraińskiej współpracy.

Zaangażowanie w realizacje krajowych programów przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i Ukrainie.

Kampania Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej "Partnerstwo i Zatrudnienie"

Obszary działań:

Otoczenie formalno-prawne

Projektowanie korzystnych rozwiązań prawnych, dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Opracowanie propozycji zmian w ustawodawstwie, dotyczącym migracji zarobkowej. Przygotowanie zaleceń i rozwiązań, mających stworzyć odpowiednie warunki, zachęcające ukraińskich migrantów do powrotu do kraju.

Inicjowanie debaty

Inicjowanie dyskusji w przestrzeni medialnej o wyzwaniach i możliwościach migracji zarobkowej oraz o obecnej sytuacji na polskim i ukraińskim rynku pracy. Uwypuklenie korzyści migracji dla lokalnych społeczności oraz korzyści makroekonomicznych dla Polski i Ukrainy. Zwalczanie stereotypów, utrudniających integrację Ukraińców z polskim rynkiem pracy.

Promocja „dobrych praktyk” w zatrudnieniu

Propagowanie dobrych praktyk i wypracowanie wspólnych, wysokich standardów zarówno w rekrutacji jak i zatrudnieniu obywateli Ukrainy w Polsce. Podjęcie działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji ukraińskich pracowników w Polsce, promowanie pozytywnych przykładów powrotu migrantów na ukraiński rynek pracy. Zapobieganie handlowi ludźmi poprzez podnoszenie świadomości prawnej migrantów zarobkowych z Ukrainy.

Doradztwo prawne i zawodowe

Poradnictwo w zakresie prawa pracy, rekrutacji i zatrudniania Ukraińców w Polsce. Udzielanie konsultacji dla ukraińskich pracowników w przypadku łamania praw pracowniczych, identyfikacja ofiar handlu ludźmi wśród zgłaszających się osób oraz udzielenie im pomocy. Porady dla migrantów zamierzających wrócić na ukraiński rynek pracy. Wsparcie w obszarze planowania dalszego rozwoju zawodowego, założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia nowych miejsc pracy w Ukrainie.

Pomoc w zatrudnieniu

Współpraca pracodawców, agencji pośrednictwa pracy i innych instytucji w celu określenia profili kandydatów do pracy potrzebnych na ukraińskim i polskim rynku pracy. Koordynacja rekrutacji we współpracy ze szkołami zawodowymi oraz uczelniami wyższymi. Stworzenie platformy, umożliwiającej kontakt polskich i ukraińskich pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy wśród Ukraińców, mieszkającymi w Ukrainie i za granicą.